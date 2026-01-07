હવે હાઇવે પર કારથી વધારે સ્પીડે દોડશે ઇન્ટરનેટ! મોદી સરકારનો માસ્ટરપ્લાન તૈયાર, શોધી કાઢ્યો જાદુઈ ફોર્મ્યુલા
Highway Dead Zones: દેશના રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો પર મુસાફરી કરતા લોકોને ઘણીવાર મોબાઇલ નેટવર્ક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. ઘણા વિસ્તારોમાં કોલ ફેલ જાય છે, ઇન્ટરનેટ કામ કરતું નથી અને ઈમરજન્સીમાં મદદ લેવી મુશ્કેલ છે. આ સમસ્યાને ઉકેલવા માટે, NHAI એ એક મોટું પગલું ભર્યું છે. NHAI એ ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગ અને ટેલિકોમ નિયમનકાર TRAI પાસેથી મદદ માંગી છે જેથી એવા વિસ્તારોમાં મોબાઇલ નેટવર્ક સુધારી શકાય જ્યાં હાલમાં નેટવર્ક ખરાબ છે અથવા અસ્તિત્વમાં નથી.
નેટવર્કની અછત ક્યાં છે?
NHAIએ દેશભરમાં રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગોનો સર્વે હાથ ધર્યો હતો. આ સર્વેમાં એવા વિસ્તારો ઓળખાયા હતા જ્યાં મોબાઇલ સિગ્નલ નબળા છે. સર્વેક્ષણ પછી, કુલ 424 સ્થળો ઓળખાયા હતા જ્યાં મોબાઇલ નેટવર્કનો નોંધપાત્ર અભાવ છે. આ સ્થળો લગભગ 1,750 કિલોમીટર હાઇવેમાં ફેલાયેલા છે.
આ સમસ્યા ખાસ કરીને નવા બનેલા ગ્રીનફિલ્ડ હાઇવે અને દૂરના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાંથી પસાર થતા વિસ્તારોમાં પ્રચલિત છે. NHAI એ આ બધા સ્થળો વિશે સંપૂર્ણ માહિતી એકત્રિત કરી છે અને તેને DoT અને TRAIને મોકલી છે, જેથી ટેલિકોમ કંપનીઓને જરૂરી સૂચનાઓ આપી શકાય.
સલામતી માટે મોબાઇલ નેટવર્ક આવશ્યક
રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો દેશ માટે મહત્વપૂર્ણ છે. આ રૂટ પર દરરોજ લાખો વાહનો મુસાફરી કરે છે. કોઈપણ સ્થળે નેટવર્કનો અભાવ ઘણા હાઇવે સંબંધિત કામગીરીમાં વિક્ષેપ પાડે છે. NHAI જણાવે છે કે હાઇવે ઘણીવાર ડુંગરાળ, જંગલી અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાંથી પસાર થાય છે. આવા વિસ્તારોમાં, યોગ્ય મોબાઇલ કવરેજનો અભાવ અકસ્માતની સ્થિતિમાં એમ્બ્યુલન્સ, પોલીસ અથવા બચાવ ટીમોના આગમનમાં વિલંબ કરે છે, જેના કારણે લોકો તાત્કાલિક જાણ કરી શકતા નથી.
વધુમાં, હાઇવે પર ફાસ્ટેગ, ઓનલાઈન ચુકવણીઓ, GPS ટ્રેકિંગ અને અન્ય ડિજિટલ સેવાઓનો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે. નેટવર્ક વિક્ષેપો પણ આ સેવાઓને વિક્ષેપિત કરે છે. તેથી, NHAI આ ડેડ ઝોનને ઝડપથી દૂર કરવા માંગે છે અને મુસાફરો માટે સુસંગત, વિશ્વસનીય નેટવર્ક ઍક્સેસ સુનિશ્ચિત કરવા માંગે છે.
SMS એલર્ટ સમયસર ચેતવણીઓ આપશે
NHAIએ TRAIથી બીજી એક ચોક્કસ માંગણી કરી છે. ઓથોરિટી ઇચ્છે છે કે ટેલિકોમ ઓપરેટરોને ખતરનાક હાઇવે સ્થળોએ મુસાફરોને અગાઉથી ચેતવણી SMS મોકલવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવે. ઘણા હાઇવે વિસ્તારો વારંવાર અકસ્માતો માટે સંવેદનશીલ હોય છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં, રખડતા પ્રાણીઓ અચાનક રસ્તા પર દેખાય છે, ખરાબ વળાંકો આવે છે અને હવામાન અત્યંત પ્રતિકૂળ હોય છે. આ સ્થળોએ જીઓ-મેપિંગ પર આધારિત ફ્લેશ સંદેશાઓ અથવા SMS એલર્ટ મોકલવાથી ડ્રાઇવરોને ચેતવણી મળી શકે છે. આ લોકોને સાવચેતીપૂર્વક વાહન ચલાવવા અને અકસ્માતો ઘટાડવા માટે પ્રોત્સાહિત કરશે. NHAIએ પહેલાથી જ TRAIને આવા તમામ હાઈ જોખમી વિસ્તારોની સૂચિ પ્રદાન કરી છે.
ડિજિટલ અને સ્માર્ટ હાઇવે બનાવવાનો ઉદ્દેશ્ય
NHAI કહે છે કે તેનો આદેશ ફક્ત મજબૂત રસ્તાઓ બનાવવાનો નથી, પરંતુ મુસાફરોની સંપૂર્ણ સલામતી સુનિશ્ચિત કરવાનો પણ છે. ડિજિટલ કનેક્ટિવિટી આજે રસ્તાઓ જેટલી જ મહત્વપૂર્ણ બની ગઈ છે. વધુ સારું મોબાઇલ નેટવર્ક મુસાફરીને સરળ બનાવશે, લોકોને સચોટ રૂટ માહિતી ઍક્સેસ કરવાની મંજૂરી આપશે અને ઝડપી કટોકટી સેવાઓ સુનિશ્ચિત કરશે.
NHAIએ ખાતરી આપી છે કે તે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો સંપૂર્ણપણે સલામત અને આધુનિક છે, તેની ખાતરી કરવા માટે સતત કામ કરી રહ્યું છે. આ પહેલ ભવિષ્યમાં રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો પર મોબાઇલ સિગ્નલ ગુમાવવાની સમસ્યાને નોંધપાત્ર રીતે દૂર કરશે.
તમને શું ફાયદો થશે?
જો ટેલિકોમ કંપનીઓ, DoT અને TRAIના નિર્દેશ મુજબ, આ 424 સ્થળોએ નેટવર્ક ટાવર અને જરૂરી સિસ્ટમ્સ સ્થાપિત કરે છે, તો લાખો હાઇવે મુસાફરોને સીધો ફાયદો થશે. કોલ ડ્રોપમાં ઘટાડો થશે, ઇન્ટરનેટ ઍક્સેસમાં સુધારો થશે અને જરૂર પડ્યે તાત્કાલિક મદદ મળશે. એકંદરે, આ પગલું દેશના હાઇવે નેટવર્કને સુરક્ષિત, વધુ વિશ્વસનીય અને વધુ ઉપયોગી બનાવશે.
