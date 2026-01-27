ATMમાંથી પૈસા કપાયા ગયા પણ મળ્યા નહીં? તરત કરો આ કામ, આ રીતે પાછા મળશે પૂરા પૈસા
ATM Failed Transaction Refund ATM: મશીનમાંથી પૈસા ઉપાડવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે તમારા ખાતામાંથી પૈસા ઉપડી જવાનો અનુભવ થવો સામાન્ય છે, પરંતુ રોકડ ATMમાંથી બહાર આવતી નથી. તો તમારે તમારા પૈસા પાછા કેવી રીતે મેળવવા, બેંક ફરિયાદ કેવી રીતે નોંધાવવી અને RBIના નિયમો અનુસાર તમને મળતા ડિસ્કાઉન્ટ વિશે જાણો.
ATM Failed Transaction Refund ATM: ATM માંથી પૈસા ઉપાડવા એ આપણા રોજિંદા જીવનનો એક ભાગ બની ગયો છે. જોકે, ક્યારેક લોકો એક નિરાશાજનક સમસ્યાનો સામનો કરે છે: ATM મશીન પૈસા આપતું નથી, પરંતુ ખાતામાંથી ડેબિટ થાય છે. જ્યારે તેમના મોબાઇલ ફોન પર "Amount Debited" મેસેજ મળે છે, ત્યારે લોકો ગભરાઈ જાય છે અને વિચારે છે કે તેમના પૈસા કયાઈ ગયા છે. પરંતુ ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. RBIએ આ માટે સ્પષ્ટ નિયમો સ્થાપિત કર્યા છે, અને મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, આખી રકમ આપમેળે પરત થઈ જાય છે.
જો તમારા ખાતામાંથી પૈસા ડેબિટ થાય તો શું કરવું?
RBIના નિયમો હેઠળ, જો ATM વ્યવહાર નિષ્ફળ જાય પણ પૈસા ડેબિટ થાય, તો બેંકે ખાતરી કરવી જોઈએ કે તમારી રકમ સમયસર પાછા જમા થાય. તમારે ફક્ત તાત્કાલિક ફરિયાદ નોંધાવવાની અને કેટલાક સંબંધિત પુરાવા સુરક્ષિત કરવાની જરૂર છે. અહીં, અમે સમજાવીશું કે પહેલા શું કરવું, બેંક પાસે કેટલો સમય છે, જો વિલંબ થાય તો તમે શું કરી શકો છો, અને જો બેંક નિયમોનું પાલન ન કરે તો તેની સામે શું પગલાં લઈ શકાય છે.
એટીએમ ટ્રાન્ઝેક્શન કેમ નિષ્ફળ જાય છે?
જ્યારે તમે એટીએમ મશીનમાંથી રોકડ ઉપાડવાનો પ્રયાસ કરો છો, ત્યારે પ્રક્રિયા આ મુજબ છે, બેંક તમારા ખાતામાંથી રકમ અનામત રાખે છે, મશીન રોકડ તપાસે છે, અને જો કોઈ ટેક્નિકલ ખામી સર્જાય છે, તો રોકડ ઉપાડી શકાતી નથી. જો કે, તમારા ખાતામાંથી પહેલાથી જ ડેબિટ થઈ ગઈ હોય છે. આ સામાન્ય રીતે તકનીકી ખામી, નેટવર્ક સમસ્યા, મશીન જામ અથવા અન્ય ભૂલોને કારણે થાય છે. સ્વાભાવિક છે કે, ATM સિસ્ટમમાંથી કોઈ પૈસા ઓછા થતા નથી, પરંતુ તમારા પૈસા તમારા સુધી પહોંચતા નથી. આવી સ્થિતિમાં, ઘણા લોકો ગભરાઈ જાય છે અને વિચારે છે કે પૈસા કેવી રીતે પાછા મેળવવા. આ ઘણીવાર ફરિયાદો તરફ દોરી જાય છે.
તમારા પૈસા પાછા કેવી રીતે મેળવશો
પ્રથમ, પુરાવા સાચવો. જો પૈસા ડેબિટ થઈ ગયા હોય પણ રોકડ પ્રાપ્ત ન થાય, તો તરત જ તમારા ફોન પર મોકલવામાં આવેલ ડેબિટ SMS/ચેતવણી સાચવો. આ ઉપરાંત, એટીએમનું સ્થાન, તારીખ અને સમય નોંધો. જો તમારે ફરિયાદ નોંધાવવાની અથવા બેંકમાં ફોલોઅપ કરવાની જરૂર હોય તો આ પુરાવા ખૂબ જ ઉપયોગી છે. જો મશીન પેપર સ્લિપ આપે છે, તો તેને પણ રાખો.
તાત્કાલિક બેંકમાં ફરિયાદ નોંધાવો
તમારી બેંકની મોબાઇલ એપ્લિકેશન, નેટબેંકિંગ પોર્ટલ અથવા કસ્ટમર કેર દ્વારા 24-48 કલાકની અંદર ફરિયાદ નોંધાવો. બેંકને જાણ કરો કે તમારા ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડી લેવામાં આવ્યા છે, પરંતુ રોકડ મળી નથી. ફરિયાદ નોંધાવતી વખતે, SMS ચેતવણી, ATM ID, સમય અને રકમનો ઉલ્લેખ કરો.
જો બેંક વિલંબ કરે તો તમને શું મળશે?
RBIના નિયમો અનુસાર, જો ATM ટ્રાન્જેક્શન ફેલ થાય, તો બેંકે 5 કાર્યકારી દિવસની અંદર તમારી રકમ પાછી જમા કરવી આવશ્યક છે. જો બેંક તે સમયમર્યાદામાં પૈસા પરત ન કરે, તો તને પૈસા તમારા ખાતામાં પાછા જમા ન થાય ત્યાં સુધી દરરોજ 100 રૂપિયા વળતર પણ મળી શકે છે.
RBI માર્ગદર્શિકા અને તમારા અધિકારો
RBના ATM વ્યવહાર માર્ગદર્શિકા અનુસાર: જો ATM મશીન રોકડ વિતરણ કરતું નથી પરંતુ તમારા બેંક ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડે છે, તો પૈસા પાછા આપવા આવશ્યક છે. જો તમે બીજી બેંકના ATMનો ઉપયોગ કર્યો હોય, તો પણ તમારા ખાતા આપનાર બેંકમાં ફરિયાદ કરો, તેઓ તમારા પૈસા પરત કરશે. જો બેંક નિયમોનું પાલન ન કરે, તો તમે RBI લોકપાલમાં પણ ફરિયાદ કરી શકો છો.
જો બેંક સાંભળવામાં વિલંબ કરે અથવા જવાબ ન આપે, તો તમે સીધી RBIમાં ફરિયાદ કરી શકો છો. RBI વેબસાઇટ: cms.rbi.org.inની મુલાકાત લો અને બેંકનું નામ, ફરિયાદ નંબર, ATM વિગતો અને ડેબિટ SMS દાખલ કરો. બેંકે RBI ફરિયાદનો જવાબ આપવો જ જોઇએ.
