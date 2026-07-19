/ડ્યુઅલ CNG સિલિન્ડરવાળી કારોની બજારમાં ધૂમ: દમદાર માઇલેજ સાથે કિંમત માત્ર ₹5.53 લાખથી શરૂ

પેટ્રોલ અને ડીઝલની વધતી કિંમતો વચ્ચે ભારતીય ગ્રાહકોનું વલણ ઝડપથી CNG કારો તરફ વધી રહ્યું છે. હવે માત્ર સારી માઇલેજ નહીં, પરંતુ ડ્યુઅલ સીએનજી સિલિન્ડર ટેક્નોલોજી પણ ગ્રાહકોને આકર્ષિત કરી રહી છે. આ તકનીકનો સૌથી મોટો ફાયદો છે કે બૂટ સ્પેસનો યોગ્ય ઉપયોગ કરી શકાય છે, જ્યારે ઈંધણની બચત પણ શાનદાર રહે છે. ઘણી સીએનજી કાર 26થી 30 કિમી/કિલોગ્રામ સુધીની માઇલેજનો દાવો કરે છે. આવો જાણીએ આવી 5 લોકપ્રિય કારો વિશે.
Tata Tiago CNG
ટાટા ટિયાગો CNG ની શરૂઆતી કિંમત 5.79 લાખ રૂપિયા છે. તેમાં 1.2 લીટર પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે, જે સીએનજી મોડમાં પણ સારૂ પ્રદર્શન કરે છે. કારમાં ડિજિટલ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, LED હેડલેમ્પ, 10.25 ઇંચ ટચસ્ક્રીન અને ઘણા સેફ્ટી ફીચર્સ જેમ કે ABS, ESC અને TPMS આપવામાં આવ્યા છે.
Tata Punch CNG
6.79 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થનારી ટાટા પંચ સીએનજી ડ્યુઅલ સિલિન્ડરોના સેટઅપ સાથે આપે છે. તે લગભગ 26.99 km/kg ની માઇલેજ આપવાનો દાવો કરે છે. તેમાં 360-ડિગ્રી કેમેરા, વાયરલેસ ચાર્જિંગ, મોટી ટચસ્ક્રીન ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ અને સેગમેન્ટમાં મોટી બૂટ સ્પેસ મળે છે.
Hyundai Aura CNG
હ્યુન્ડઈ ઓરા સીએનજીની શરૂઆતી કિંમત 7.81 લાખ રૂપિયા છે. તેમાં 1.2 લીટર બાય ફ્યૂલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે. કારમાં છ એરબેગ સુધીનો વિકલ્પ, ઈલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ, હિલ અસિસ્ટ, TPMS અને ઘણા આધુનિક સેફ્ટી ફીચર્સ સામેલ છે. માઇલેજના મામલામાં આ કાર મજબૂત વિકલ્પ માનવામાં આવે છે.
Hyundai Exter CNG
હ્યુન્ડઈ એક્સટર સીએનજીની કિંમત 6.99 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. તે આશરે 27.1 km/kg ની માઇલેજ આપવાનો દાવો કરે છે. તેમાં સનરૂફ, રિયર કેમેરા, 8-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, બ્લૂલિંક કનેક્ટેડ કાર ટેક્નોલોજી, ડેશકેમ અને ઓટીએ અપડેટ જેવા ફીચર્સ મળે છે.
Tata Tigor CNG
ટાટા ટિગોર સીએનજીની શરૂઆતી કિંમત 7.21 લાખ રૂપિયા છે. તેમાં 1.2 લીટર એન્જિનની સાથે મેનુઅલ અને ઓટોમેટિક બંને ટ્રાન્સમિશન વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. LED હેડલેમ્પ, ESP, હિલ હોલ્ડ કંટ્રોલ, રિવર્સ કેમેરા અને સ્માર્ટ ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ તેને એક પ્રીમિયમ સીએનજી સેડાન બનાવે છે.