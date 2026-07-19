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ડ્યુઅલ CNG સિલિન્ડરવાળી કારોની બજારમાં ધૂમ: દમદાર માઇલેજ સાથે કિંમત માત્ર ₹5.53 લાખથી શરૂ

ભારતમાં CNG કારની માગ સતત વધી રહી છે, ખાસ કરી ડ્યુઅલ  CNG સિલિન્ડરવાળા મોડલ વધુ પસંદ કરવામાં આવે છે. આ કાર સારી બૂટ સ્પેસની સાથે 26થી 30 કિમી સુધીની માઇલેજ આપે છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 19, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:07 PM IST
ડ્યુઅલ CNG સિલિન્ડરવાળી કારોની બજારમાં ધૂમ: દમદાર માઇલેજ સાથે કિંમત માત્ર ₹5.53 લાખથી શરૂ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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ડ્યુઅલ CNG સિલિન્ડરવાળી કારોની બજારમાં ધૂમ: દમદાર માઇલેજ સાથે કિંમત માત્ર ₹5.53 લાખ
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