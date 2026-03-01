દેશની સૌથી સસ્તી 7-સીટરને 11000થી વધુ લોકોએ ખરીદી, કિંમત છે ફક્ત 5.20 લાખ, 27 KMની આપે છે એવરેજ
India Cheapest 7 Seater Car: ભારતીય બજારમાં મારુતિ સુઝુકી કાર્સનું પ્રભુત્વ રહ્યું છે. દેશના સૌથી સસ્તા 7-સીટર વાન સેગમેન્ટ ગણાતા મારુતિ સુઝુકીની આ ગાડીએ ફેબ્રુઆરી 2026માં 11620 નવા ગ્રાહકો ઉમેર્યા છે.
India Cheapest 7 Seater Car: મારુતિ સુઝુકી કાર્સ હંમેશા ભારતીય બજારમાં પ્રભુત્વ ધરાવે છે. ગયા મહિને, ફેબ્રુઆરી 2026માં, મારુતિએ 150,000થી વધુ ગાડીઓ વેચી હતી. આ દરમિયાન, દેશના સૌથી સસ્તા 7-સીટર વાન સેગમેન્ટ ગણાતા મારુતિ સુઝુકી ઇકોએ પણ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું.
ગયા મહિને, મારુતિ સુઝુકી ઇકોને 11,620 લોકોએ ખરીદી હતી, જે એક વર્ષ પહેલા ફેબ્રુઆરી 2025માં 11,493 યુનિટ હતા. ગ્રાહકો મારુતિ ઇકોને 5, 6 અને 7-સીટર વેરિઅન્ટમાં ખરીદી શકે છે. ચાલો મારુતિ ઇકોની સુવિધાઓ, પાવરટ્રેન અને કિંમતનું વિશે જાણીએ.
ઇકોમાં છ એરબેગની સેફ્ટી
મારુતિ સુઝુકી ઇકોમાં પાવર સ્ટીયરિંગ, હીટર સાથે એસી, ઇબીડી સાથે એબીએસ, રિવર્સ પાર્કિંગ સેન્સર, એન્જિન ઇમોબિલાઇઝર અને ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર જેવી મેઈન પરંતુ આવશ્યક ફ્રન્ટ-ફેસિંગ સુવિધાઓ છે. વધુમાં, ઇકો સીટબેલ્ટ રિમાઇન્ડર, સ્પીડ એલર્ટ સિસ્ટમ અને સ્ટાન્ડર્ડ 6 એરબેગ્સ જેવી સેફ્ટી સુવિધાઓ પણ આપે છે.
ઇકોનો લુક એકદમ સાદો
ડિઝાઇનની દ્રષ્ટિએ, ઇકો એક સાદી અને બોક્સી દેખાવ ધરાવે છે. મારુતિ ઇકોનો સાઇડ ગ્લાસ, સ્લાઇડિંગ દરવાજા અને હાઇ-રૂફ ડિઝાઇન જેવી સુવિધાઓ તેને રોજિંદી મુસાફરો અને કાર્ગોની જરૂરિયાતો માટે યોગ્ય બનાવે છે. અંદરનું કેબિન પણ સરળ છે, જેમાં બેસવાની જગ્યા અને સામાનની ક્ષમતા પર મજબૂત ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવે છે.
માઇલેજ આશરે 27 KM
પાવરટ્રેનની દ્રષ્ટિએ, ઇકો 1.2-લિટર પેટ્રોલ એન્જિનથી ચાલે છે જે 80 બીએચપી અને 104.4 એનએમ ટોર્ક જનરેટ કરે છે. વધુમાં, ઇકો સીએનજી વેરિઅન્ટમાં પણ મળે છે. Eeco પેટ્રોલ વેરિઅન્ટ માટે આશરે 19.7 કિમી/લીટર અને CNG વેરિઅન્ટ માટે 26.8 કિમી/કિલોગ્રામની ઇંધણ કાર્યક્ષમતા પ્રદાન કરે છે. Eecoની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 5.20 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે અને 6.36 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે.
