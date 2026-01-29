34 KM માઈલેજ, 5 લાખથી ઓછી કિંમત... આ છે દેશની સૌથી સસ્તી CNG કાર
Cheapest CNG Car : મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયાનું દેશમાં CNG સેગમેન્ટમાં સૌથી મોટું માર્કેટ છે. આનું મુખ્ય કારણ કંપની પાસે અન્ય કોઈપણ ઉત્પાદકની તુલનામાં CNG મોડેલોની વિશાળ કેટેગરી છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, સૌથી સસ્તી CNG કાર કઈ છે.
Cheapest CNG Car : મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા દેશના CNG કાર બજારમાં સૌથી મોટી કંપની બની ગઈ છે. કંપની પાસે હાલ અન્ય કોઈ પણ કાર ઉત્પાદક કરતાં સૌથી વધુ CNG મોડેલો છે. નાણાકીય વર્ષ 2025 દરમિયાન ભારતમાં CNG વાહનોનું વેચાણ લગભગ 22 ટકા વધ્યું, જેમાં મારુતિનો મોટો ફાળો રહ્યો છે.
ગયા નાણાકીય વર્ષમાં દેશમાં કુલ 8.38 લાખથી વધુ CNG કાર વેચાઈ, જેમાં મારુતિ સૌથી આગળ રહી. કંપની પાસે હાલમાં 14 CNG મોડેલો છે, જેમાં Alto, S-Presso, Celerio, WagonR, Swift, Dzire, Baleno, Brezza, Ertiga અને Fronx જેવા મોડેલો શામેલ છે. આમાંથી S-Presso, Alto K10 અને Celerio સૌથી સસ્તી CNG કાર ગણાય છે.
Maruti S-Presso CNG – સૌથી સસ્તી CNG કાર
મારુતિ S-Presso કંપનીની સૌથી સસ્તી CNG કાર છે. નાણાકીય વર્ષ 2025માં તેના 1,575 યુનિટ વેચાયા હતા. તેની CNG વેરિઅન્ટની શરૂઆતની કિંમત રૂપિયા 4.61 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) છે.
આ કારમાં 1.0 લિટર પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે CNG મોડમાં 56.69 PS પાવર અને 82.1 Nm ટોર્ક આપે છે. કંપની મુજબ, S-Presso CNG 32.73 km/kg સુધીનું માઇલેજ આપે છે. તેમાં 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, Android Auto, Apple CarPlay અને જરૂરી સેફ્ટી ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે.
Maruti Alto K10 CNG – બીજી સૌથી સસ્તી CNG કાર
મારુતિ Alto K10 કંપનીની બીજી સૌથી સસ્તી CNG કાર છે. FY25માં તેના 6,210 યુનિટ વેચાયા હતા. Alto K10 CNG ની કિંમત રૂપિયા 4.81 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)થી શરૂ થાય છે.
આ કાર 1.0 લિટર K-Series એન્જિન સાથે આવે છે. CNG મોડમાં તે 33.85 km/kgનું માઇલેજ આપે છે. Alto K10માં 7-ઇંચ ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, સ્ટિયરિંગ માઉન્ટેડ કંટ્રોલ્સ અને હવે 6 એરબેગ્સ જેવી સેફ્ટી સુવિધાઓ પણ આપવામાં આવી છે.
Maruti Celerio CNG – ત્રીજી સૌથી સસ્તી CNG કાર
મારુતિ Celerio કંપનીની ત્રીજી સૌથી સસ્તી CNG કાર છે. FY25માં તેના 4,193 યુનિટ વેચાયા હતા. તેની શરૂઆતની કિંમત રૂપિયા 5.97 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) છે.
Celerioમાં 1.0 લિટર પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે CNG મોડમાં 34.43 km/kg સુધીનું માઇલેજ આપે છે. કારમાં 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, હિલ હોલ્ડ આસિસ્ટ, ABS સાથે EBD અને 6 એરબેગ્સ જેવી સેફ્ટી સુવિધાઓ મળે છે.
