Affordable Cars: અલ્ટો K10 નહીં...પરંતુ આ છે ભારતની સૌથી સસ્તી કાર, જાણો ટોપ 5 સસ્તી કારની યાદી
Most Cheapest Cars: જો તમે કાર ખરીદવાનું વિચારતા હોવ અને સસ્તી કે બજેટ કારની શોધમાં હોવ તો અમે તમને એવી કેટલીક કારો વિશે જણાવીશું જે તમારા બજેટમાં ફીટ બેસી જાય તેવી છે. ખાસ જાણો તેના વિશે.
ભારતીય બજારોમાં સસ્તી કાર અને સાથે સાથે મેન્ટેનન્સમાં પણ પોસાય તેવી કારોની હંમેશાથી ડિમાન્ડ રહી છે. જો કે જીએસટી રેટ ઘટ્યા બાદ કાર બજારમાં પણ ભારે ફેરફાર જોવા મળ્યા છે. જેના કારણે ગ્રાહકોને ફાયદો થયો છે અને અગાઉ જે થોડી મોંઘી લાગતી હતી તેવી કારો પણ બજેટમાં ફીટ બેસવા લાગી છે. અમે તમને દેશની 5 સૌથી સસ્તી કારો વિશે જણાવીશું.
Maruti S-Presso
મારુતિની આ કાર એસ પ્રેસોના STD (O) વેરિએન્ટની કિંમત 4.26 લાખ રૂપિયા હતી. જે હવે ઘટીને 3.49 લાખ રૂપિયા થઈ ગઈ છે. એટલેકે ગ્રાહકોને લગભગ 76,600 રૂપિયાનો ફાયદો થયો છે. કિમતમાં આશરે 18 ટકા ઘટ્યા બાદ હવે આ કાર પણ બજેટ સેગમેન્ટમાં ડિમાન્ડિંગ કાર બની છે.
Maruti Alto K10
મારુતિ અલ્ટ K10 અગાઉ ભારતની સૌથી સસ્તી કાર ગણાતી હતી. પરંતુ હવે તે બીજા નંબરે આવી છે કારણ કે તેના STD (O) વેરિએન્ટની કિંમત 4.23 લાખથી ઘટીને 3.69 લાખ રૂપિયા થઈ ગઈ છે. એટલે કે ગ્રાહકોને લગભગ 53,100 રૂપિયાની બચત થાય છે. અલ્ટો કે10 હજુ પણ પોતાની બજેટ કિંમત અને ભરોસાપાત્ર પરફોર્મન્સના કારણે લોકપ્રિય કાર છે.
Renault Kwid
આ કાર હવે દેશની સૌથી સસ્તી કારની યાદીમાં ત્રીજા નંબરે આવી ગઈ છે. તેના 1.0 RXE વેરિએન્ટની કિંમત પહેલા 4.69 લાખ રૂપિયા હતી જે હવે ઘટીને 4.29 લાખ રૂપિયા થઈ ગઈ છે. તેમાં લગભગ 40,000 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. એસયુવી જેવી સ્ટાઈલિંગ અને બજેટ ફ્રન્ડલી કિંમત હવે તેને એન્ટ્રી લેવલના ગ્રાહકો માટે સારો વિકલ્પ પૂરો પાડે છે.
Tata Tiago
ટાટાની આ કાર દેશની ચોથી સસ્તી કાર છે. અગાઉ તેના XE વેરિએન્ટનો ભાવ 4.99 લાખ રૂપિયા હતો. પરંતુ જીએસટી ઘટ્યા બાદ હવે તે 4.57 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. એટલે કે ગ્રાહકોને લગભગ 42,500 રૂપિયાનો ફાયદો થાય છે. દમદાર બિલ્ડ ક્વોલિટી અને સ્ટાઈલિશ લૂકના કારણે ટિયાગો આ પ્રાઈસ પોઈન્ટ પર વેલ્યૂ ફોર મની કાર ગણી શકાય છે.
Maruti Celerio
મારુતિની આ કાર પણ ભારતની સૌથી સસ્તી કારની યાદીમાં સામેલ છે. તેના LXI વેરિએન્ટની કિંમત અગાઉ 5.64 લાખ રૂપિયા હતી, જે હવે ઘટીને 4.69 લાખ રૂપિયા થઈ ગઈ છે. તેમાં ગ્રાહકોને લગભગ 94,100 રૂપિયાની બચત થાય છે. જે લગભગ 17 ટકા જેવો કાપ છે. આ કાપ બાદ Celerio પણ એક બજેટ કારનો વિકલ્પ બની છે.
