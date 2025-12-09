Most Expensive Car: ભારતમાં વેચાતી સૌથી મોંઘી કાર કઈ છે? કિંમત જાણીને ઊડી જશે હોશ
Most Expensive Car In India: ભારતમાં કારની કિંમત લાખોથી લઈને કરોડો રૂપિયા સુધીની હોય છે. આ કારોમાં મારુતિથી લઈને રોલ્સ-રોયસ સુધીની કારનો સમાવેશ થાય છે. ચાલો જાણીએ ભારતમાં વેચાતી સૌથી મોંઘી કાર વિશે.
Trending Photos
Most Expensive Car Price In India: લક્ઝરી કાર દરેક વ્યક્તિ નથી ખરીદી શકતા, પરંતુ આ ગાડીઓ વિશે જાણવાનો શોખ દરેક વ્યક્તિને હોય છે. આ સાથે જ લોકોનું આવી કાર ખરીદવાનું સપનું પણ હોય છે. ભારતમાં લક્ઝરી ગાડીઓની ઘણી બ્રાન્ડ છે, જેમની કારની કિંમત લાખોથી કરોડો રૂપિયા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ભારતમાં વેચાતી સૌથી મોંઘી કાર કઈ છે અને આ ગાડીની કિંમત શું છે, ચાલો જાણીએ.
ભારતમાં વેચાતી સૌથી મોંઘી કાર
ભારતમાં BMWથી લઈને રોલ્સ-રોયસ સુધીની લક્ઝરી ગાડીઓ સામેલ છે. દેશમાં ગાડીઓની સૌથી મોંઘી બ્રાન્ડ રોલ્સ-રોયસ છે. ભારતમાં વેચાતી સૌથી મોંઘી કાર રોલ્સ-રોયસ કલિનન સીરીઝ II (Rolls-Royce Cullinan Series II) છે. આ કારના બે મોડેલ ભારતીય બજારમાં ઉપલબ્ધ છે, જેના બેઝ મોડેલની કિંમત 10.50 કરોડ રૂપિયા છે.
જ્યારે, રોલ્સ-રોયસ કલિનનનું ટોપ મોડેલ રોલ્સ-રોયસ કલિનન બ્લેક બેજ સીરીઝ II (Rolls-Royce Cullinan Black Badge Series II) સૌથી મોંઘી કાર છે, જેની કિંમત 12.25 કરોડ રૂપિયા છે. રોલ્સ-રોયસ કલિનનનું ફેસલિફ્ટ મોડેલ ભારતીય બજારમાં છે.
ભારતમાં રોલ્સ-રોયસની કાર
ભારતમાં રોલ્સ-રોયસની કારના ચાર મોડેલ સામેલ છે. જેમાં સૌથી મોંઘી કાર કલિનન સીરીઝ II છે. જ્યારે રોલ્સ-રોયસ ફેન્ટમ (Rolls-Royce Phantom)ની કિંમત પણ 10 કરોડથી વધુ છે. ફેન્ટમની કિંમત 8.99 કરોડ રૂપિયાથી શરૂ થઈને 10.48 કરોડ રૂપિયા સુધી હોય છે.
રોલ્સ-રોયસ ઘોસ્ટ સીરીઝ II (Rolls-Royce Ghost Series II) પણ ભારતીય બજારમાં સામેલ છે. આ લક્ઝરી કારની કિંમત 8.95 કરોડ રૂપિયાથી 10.52 કરોડ રૂપિયાની વચ્ચે છે. રોલ્સ-રોયસ સ્પેક્ટ્રે (Rolls-Royce Spectre) એક ઇલેક્ટ્રિક કાર છે. આ ગાડીની કિંમત 7.50 કરોડ રૂપિયા છે. આ ભારતમાં વેચાતી સૌથી મોંઘી ઇલેક્ટ્રિક કાર છે. આ કાર સિંગલ ચાર્જિંગમાં 530 કિલોમીટરની રેન્જ આપવાનો દાવો કરે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે