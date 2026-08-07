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જૂની કાર ખરીદતી વખતે મોટા ભાગના લોકો કરે છે આ 3 ભૂલો! જે બાદમાં પડે છે લાખોમાં, જાણો

Second Hand Car Buying Tips: શું તમે સેકન્ડ હેન્ડ કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો? ખરીદતા પહેલા, આ મહત્વપૂર્ણ બાબતો ચકાસી લો. આ ત્રણ ભૂલો ટાળો. નહીં તો, તમે નુકસાન થશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 07, 2026, 10:47 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:47 PM IST
જૂની કાર ખરીદતી વખતે મોટા ભાગના લોકો કરે છે આ 3 ભૂલો! જે બાદમાં પડે છે લાખોમાં, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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