/જૂની કાર ખરીદતી વખતે મોટા ભાગના લોકો કરે છે આ 3 ભૂલો! જે બાદમાં પડે છે લાખોમાં, જાણો

Second Hand Car Buying Tips: આજકાલ કાર દરેક માટે જરૂરી બની ગઈ છે. જો કે, વધતી કિંમતોને કારણે લોકો નવી કાર ખરીદવામાં ખચકાટ અનુભવે છે. તેથી, આજકાલ સેકન્ડ-હેન્ડ કાર ખરીદવાનું વધુને વધુ પસંદ કરવામાં આવી રહ્યું છે, કારણ કે તે નવી કારની તુલનામાં વધુ આર્થિક વિકલ્પ સાબિત થાય છે. જોકે, ઘણા લોકો વિચાર્યા વિના અને ઉતાવળમાં કાર ખરીદે છે, જેના કારણે પાછળથી પસ્તાવો થાય છે.
કાર ખરીદતા પહેલા ઘણી બાબતો જાણવી મહત્વપૂર્ણ છે. લોકો ઘણીવાર આ બાબતોને અવગણે છે અને કાર ખરીદે છે, જ્યારે નુકસાન સ્પષ્ટ થાય છે, ત્યારે જ તેઓ ચિંતિત થાય છે. તેથી, જો તમે સેકન્ડ-હેન્ડ કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ ત્રણ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવાની ખાતરી કરો.
સર્વિસ હિસ્ટ્રી અને ડોક્યુમેન્ટ ચેક કરો
સેકન્ડ-હેન્ડ કાર ખરીદતી વખતે લોકો જે સૌથી મોટી ભૂલ કરે છે તે તેના સર્વિસ હિસ્ટ્રી અને દસ્તાવેજોને અવગણવાની છે. કાર કેટલી વાર સર્વિસ કરવામાં આવી છે, કયા ભાગો બદલવામાં આવ્યા છે, અને વીમો કે ટેક્સ ચૂકવવામાં આવ્યો છે કે નહીં તે જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે. જો કાર અકસ્માત થયેલી હોય અને તેનું યોગ્ય રીતે સમારકામ કરવામાં આવ્યું ન હોય, તો વાહનનો સર્વિસ હિસ્ટ્રી અને દસ્તાવેજો તપાસવા મહત્વપૂર્ણ છે. આનાથી પાછળથી ગંભીર મુશ્કેલી થઈ શકે છે.
તમારા RC, વીમો, પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્ર અને લોન ક્લિયરન્સ પેપર્સ સહિત તમારા દસ્તાવેજોની સંપૂર્ણ તપાસ કરો. વાહનો ઘણીવાર નકલી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને વેચાય છે. આવી બેદરકારી પાછળથી નોંધપાત્ર સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. તેથી, પહેલા આ બાબતો પર ધ્યાન આપો.
ટેસ્ટ ડ્રાઇવ લો અને મિકેનિક દ્વારા તેની ટેસ્ટ કરાવો
ઘણા લોકો ટેસ્ટ ડ્રાઇવ લીધા વિના અથવા એક્સપર્ટ મિકેનિકને બતાવ્યા વિના કાર ખરીદે છે. ટેસ્ટ ડ્રાઇવ એન્જિન, બ્રેક્સ, ગિયર્સ અને સસ્પેન્શનની સ્થિતિ દર્શાવે છે. કેટલીકવાર, કાર બહારથી સારી દેખાય છે, પરંતુ એકવાર તમે તેને ચલાવો છો ત્યારે ખામીઓ દેખાઈ આવે છે. વિશ્વસનીય મિકેનિક દ્વારા કારનું ચેકિંગ કરાવવાની ખાતરી કરો.
તે તમને એન્જિન, ટાયર, બેટરી અને અંડરબોડીની સ્થિતિ વિશે સચોટ માહિતી પ્રદાન કરશે. જો આ તપાસ કરવામાં ન આવે, તો કાર ખરીદ્યા પછી રિપેર અને રિપ્લેસમેન્ટ પાર્ટ્સનો ખર્ચ ઘણો વધી શકે છે. વધુમાં, લોકો ઘણીવાર કારની વાસ્તવિક માઇલેજ અને ઇંધણ કાર્યક્ષમતા તપાસવાની ભૂલ કરતા નથી. પરંતુ આ ભૂલ ન કરો.