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મોબાઈલ ચાર્જ કરતા સમયે મોટા ભાગના લોકો કરે છે આ 5 મોટી ભૂલ, જેનાથી વધી શકે છે બેટરી બ્લાસ્ટ થવાનો ખતરો

Mobile Blast Reason: મોબાઈલ ફોન બ્લાસ્ટ થવાના અનેક સમાચાર આવી ચુક્યા છે, પણ તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે, કે મોબાઈલ ફોન ચાર્જ કરતા સમયે જ મોટા ભાગે કેમ બ્લાસ્ટ થાય છે, મોબાઈલ ફોન ચાર્જ કરતા સમયે મોટા ભાગે આપણે અમુક ભૂલો એવી કરી કરીએ છીએ, જેનાથી મોબાઈલને બેટરી ફૂલી જાય છે અને ફાટે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 08, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:01 PM IST
મોબાઈલ ચાર્જ કરતા સમયે મોટા ભાગના લોકો કરે છે આ 5 મોટી ભૂલ, જેનાથી વધી શકે છે બેટરી બ્લાસ્ટ થવાનો ખતરો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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