/મોબાઈલ ચાર્જ કરતા સમયે મોટા ભાગના લોકો કરે છે આ 5 મોટી ભૂલ, જેનાથી વધી શકે છે બેટરી બ્લાસ્ટ થવાનો ખતરો

Mobile Blast Reason: તમારા મોબાઇલ ફોનને ચાર્જ કરવા માટે ચાર્જરની જરૂર પડે છે, અને ઘણીવાર, લોકો તેને ફક્ત ત્યારે જ પ્લગ ઇન કરે છે, જ્યારે બેટરી પુરી થવાની તૈયારી હોય છે. ઘણા લોકો બેટરી 100 ટકા ચાર્જ થયા પછી પણ ચાર્જર પ્લગ ઇન રાખે છે, જ્યારે અન્ય લોકો તેને 100% ચાર્જ ન થાય ત્યાં સુધી દૂર કરતા નથી.
જો કે, તમારા મોબાઇલ ફોનને ચાર્જ કરતી વખતે તમે કેટલીક ભૂલો કરો છો, જેના કારણે બેટરીમાં બ્લાસ્ટ થઈ શકે છે. મોટાભાગના લોકો ચાર્જ કરતી વખતે દરરોજ આ ભૂલો કરે છે, જે ફક્ત તમારા મોબાઇલ ફોનની બેટરી માટે જ નુકસાનકારક નથી પણ ચાર્જરને પણ નુકસાન પહોંચાડે છે. તો, ચાલો કેટલીક ભૂલો જાણીએ, જે ટાળવી જોઈએ.
ચાર્જ કરતી વખતે ફોનનો ઉપયોગ
જો તમે તમારા ફોનને થોડા સમય માટે ચાર્જમાં મુક્યો હોય, તો તેને થોડા સમય માટે ચાલુ રાખો. ચાર્જ કરતી વખતે ફોનનો ઉપયોગ કરવાથી બેટરીને નુકસાન થઈ શકે છે. ચાર્જ કરતી વખતે તેનો ઉપયોગ કરવાથી બેટરી ગરમ થઈ શકે છે, જેના કારણે તે ફૂલી શકે છે અને બ્લાસ્ટ થઈ શકે છે.
ગરમ જગ્યાએ ચાર્જિંગ
ઘણા લોકો તેમના ફોનને તેમના ઓશિકા નીચે અથવા ખૂબ ગરમ રૂમમાં ચાર્જિંગ માટે છોડી દે છે. ઓશિકા નીચે રાખેલા ફોનમાં ઘણીવાર વિસ્ફોટ થવાનું જોખમ વધારે હોય છે. ચાર્જિંગ સમયે બેટરી ગરમ થાય છે, અને તેને ગાદલા નીચે રાખવાથી ગરમી વધુ વધે છે, જેનાથી વિસ્ફોટ થવાની સંભાવના રહે છે.
100% ચાર્જિંગ
ઘણા લોકો માને છે કે બેટરી 100% ચાર્જ ન થાય ત્યાં સુધી ચાર્જર દૂર ન કરવું જોઈએ. બેટરીને સંપૂર્ણપણે ચાર્જ કરવી પણ ખતરનાક બની શકે છે. કેટલીકવાર, ચાર્જરને એક કલાક માટે પણ પ્લગ ઇન રાખવાથી બેટરી વધુ ગરમ થઈ શકે છે અને નુકસાન થઈ શકે છે. તમારા ફોનને 80 ટકા સુધી ચાર્જ કરો, પછી ચાર્જર કાઢી નાખો. જ્યારે તે સંપૂર્ણપણે પુરી થઈ જાય ત્યારે તેને ફરીથી ચાર્જ કરો.
ફોન ચાર્જિંગ પર
જો તમારા ફોનની બેટરી સંપૂર્ણપણે ચાર્જ થઈ ગઈ હોય, તો તેને ચાર્જરમાંથી કાઢી નાખો. તમારા ફોનને સંપૂર્ણ ચાર્જ થયા પછી પણ ચાર્જિંગમાં રાખવાથી બેટરી અને ચાર્જર બંનેને નુકસાન થઈ શકે છે. ખાસ કરીને, તમારા ફોનને આખી રાત ચાર્જિંગમાં ન રાખો.
નકલી અથવા ખરાબ ગુણવત્તાવાળા ચાર્જર
જો તમારો મોબાઇલ ફોન સારી બ્રાન્ડનો છે, તો તે જ બ્રાન્ડના ચાર્જરનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરો. નબળી ગુણવત્તાવાળા ચાર્જરથી બેટરી ફૂલી શકે છે અથવા બ્લાસ્ટ પણ થઈ શકે છે. હંમેશા સારી બ્રાન્ડ અને ગુણવત્તાવાળા ચાર્જરનો ઉપયોગ કરો.