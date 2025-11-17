2025 માં ભારતમાં સૌથી વધુ વેચાતી કાર કઈ છે? મારુતિ કે ટાટા, જાણો કોણે કર્યો ધમાકો
Most Selling Car In India: ભારતમાં ટાટા અને મારુતિ કાર લોકપ્રિય પસંદગી છે. ચાલો જાણીએ કે કઈ કાર બ્રાન્ડે દિલ જીતી લીધા છે અને 2025 માં સૌથી વધુ વેચાતી કાર બની છે.
Trending Photos
Most Selling Car In India In 2025: ભારતીય બજારમાં ગાડીઓનો ક્રેઝ દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ જોવા મળ્યો છે. ભારતમાં વેચારી સૌથી વધુ ગાડીઓમાં ટાટા અને મારૂતિ વચ્ચે ટક્કર જોવા મળે છે. તો ઓક્ટોબર 2025ના વેચાણમાં ટાટાએ મારૂતિને પાછળ છોડી દીધી. ઓક્ટોબર મહિનામાં ભારતની સૌથી વધુ વેચારી કાર ટાટા નેક્સન (Tata Nexon) બની. તો બીજા નંબર પર મારૂતિની ડિઝાયર (Maruti Dzire) અને ત્રીજા નંબર પર મારૂતિ અર્ટિગા રહી. આવો ભારતની મોસ્ટ સેલિંગ કારની કિંમત વિશે જાણીએ.
ભારતની મોસ્ટ સેલિંગ કારની કિંમત
ટાટા નેક્સન ઓક્ટોબર 2025મા સૌથી વધુ વેચાનારી પોપુલર કાર બની. ઓક્ટોબરમાં આ કોમ્પેક્ટ SUV ના 22083 યુનિટ્સનું વેચાણ થયું. પાછલા વર્ષે 2024ની તુલનામાં આ ગાડીના વેચાણમાં 50 ટકાનો વધારો થયો છે. સપ્ટેમ્બરમાં પણ ટાટા નેક્સનના 22573 યુનિટ્સનું વેચાણ થયું હતું.
5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગવાળી કાર
ટાટા નેક્સનને ગ્લોબલ NCAP થી 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યું છે. આ કાર ફુલી લોડેડ સેફ્ટી ફીચર્સની સાથે આવે છે. આ કારના બધા મોડલમાં છ એરબેગ મળે છે. ઓટો હોલ્ડની સાથે ઈલેક્ટ્રોનિક પાર્કિંગ બ્રેકનું ફીચર મળે છે. ગાડીમાં ફ્રંટ પાર્કિંગ સેન્સર્સ પણ લાગેલા છે. ટાટાની કારમાં રિવર્સ પાર્કિંગ કેમેરા, રિયર પાર્કિંગ સેન્સર અને સીટ બેલ્ડ રિમાઇન્ડરનું ફીચર પણ સામેલ છે.
ટાટા નેક્સનની કિંમત
ટાટા નેક્સનમાં 1.5-સીટર ટર્બોચાર્જ્ડ રેવોટ્રોન એન્જિન લાગેલું છે. ગાડીમાં લાગેલા આ એન્જિનથી 4,000 rpm પર 116 PS નો પાવર મળે છે અને 1500થી 2,750 rpm પર 260 Nm નો ટોર્ક મળે છે. ભારતીય ટાટા નેક્સનના કુલ 60 વેરિએન્ટ હાજર છે. આ કાર 6 કલર ઓપ્શનની સાથે આવે છે. ટાટા નેક્સનની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 7,31,890 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે