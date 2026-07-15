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સ્ટેડિયમમાં MS ધોનીએ કાનમાં જે ડિવાઈસ લગાવેલું હતું તે શું છે ? જાણો તેનું કામ શું છે

MS Dhoni Ear Device : ભારત-ઈંગ્લેન્ડ મેચ જોતી વખતે એમએસ ધોનીના કાનમાં એક નાનું ડિવાઈસ જોવા મળ્યું હતું જે ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે. લોકોના મનમાં તેના વિશે ઘણા પ્રશ્નો છે, ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે આ ડિવાઈસ શું છે અને તે કેવી રીતે કામ કરે છે અને તેની કિંમત કેટલી છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 15, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:06 PM IST
સ્ટેડિયમમાં MS ધોનીએ કાનમાં જે ડિવાઈસ લગાવેલું હતું તે શું છે ? જાણો તેનું કામ શું છે
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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