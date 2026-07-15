/સ્ટેડિયમમાં MS ધોનીએ કાનમાં જે ડિવાઈસ લગાવેલું હતું તે શું છે ? જાણો તેનું કામ શું છે

MS Dhoni Ear Device : ધોની જ્યાં પણ દેખાય છે, ત્યાં ચાહકોની નજર તેના પર હોય છે. એજબેસ્ટનમાં ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની મેચ દરમિયાન પણ આવું જ દ્રશ્ય જોવા મળ્યું. ધોની સ્ટેન્ડમાંથી મેચનો આનંદ માણી રહ્યો હતો, પરંતુ આ વખતે ચર્ચા તેની હાજરી પર ઓછી અને તેણે જે નાનું ડિવાઈસ પહેર્યું હતું તેના પર વધુ કેન્દ્રિત હતી. સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા શરૂ થઈ અને લોકો આશ્ચર્ય પામી રહ્યા હતા કે તેના કાનમાં ખરેખર શું છે.
મેચ જોવા માટે એજબેસ્ટન પહોંચ્યો હતો ધોની
બર્મિંગહામના એજબેસ્ટનમાં ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની મેચ દરમિયાન ધોની સ્ટેડિયમમાં હાજર હતો. આ દરમિયાન તેના કાનમાં એક નાનું ડિવાઈસ કેમેરામાં કેદ થયું, જેણે તરત જ લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું.
ધોનીએ જે ડિવાઈસ પહેર્યું હતું તે શું છે ?
ધોનીએ જે ડિવાઈસ પહેર્યું હતું તે કોઈ હિયરિંગ ડિવાઈસ નથી. હકીકતમાં તે એક નાનું સ્ટેડિયમ રેડિયો રીસીવર છે. આ કોમ્પેક્ટ ડિવાઈસથી સ્ટેડિયમમાં દર્શકોને લાઇવ બોલ-બાય-બોલ કોમેન્ટ્રી સાંભળવા મળે છે. તે તેમને મેચ જોતી વખતે દરેક બોલ, એક્સપર્ટના મંતવ્યો અને મહત્વપૂર્ણ મેચની માહિતી વિશે રીઅલ-ટાઇમમાં સાંભળવા મળે છે.
ઇંગ્લેન્ડના સ્ટેડિયમમાં લાંબા સમયથી ચાલતી પરંપરા
ઇંગ્લેન્ડના ક્રિકેટ મેદાનમાં વર્ષોથી આવા રેડિયો રીસીવરોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સ્ટેડિયમમાં બેઠા બેઠા રેડિયો કોમેન્ટ્રી સાંભળવાની પરંપરા લાંબા સમયથી ચાલી આવી છે. બ્રોડકાસ્ટર્સ આ હેતુ માટે એક લાઇવ ઓડિયો ફીડ ટ્રાન્સમિટ કરે છે, જે દર્શકો આ રીસીવર દ્વારા સાંભળી શકે છે.
Safe to say, this kid has the best 'guess who I sat next to' story ever. 😎🤩#ENGvIND 1st ODI 👉 Streaming LIVE on JioHotstar! pic.twitter.com/xsm27mbXsE
— Star Sports (@StarSportsIndia) July 14, 2026
આ ડિવાઈસનો શું છે ફાયદો ?
આ ડિવાઈસ દરેક નાની માહિતીને માટે ઉપયોગી છે. ઘણીવાર સ્ટેડિયમમાં બેઠેલા દર્શકો દરેક માહિતી મેળવી શકતા નથી, ત્યારે આ ડિવાઈસ ઉપયોગી બને છે. તે મેચની દરેક ક્ષણ પર તાત્કાલિક અપડેટ્સ આપે છે. જેના કારણે દર્શકોને મોટી સ્ક્રીન કે પબ્લિક એનાઉન્સમેન્ટ પર નિર્ભર રહેવું પડતું નથી.
સ્ટેડિયમમાં ખરીદી અથવા ભાડે લઈ શકાય છે
મેચ જોનારા દર્શકો સ્ટેડિયમમાં આ રેડિયો રીસીવર ખરીદી શકે છે અથવા ભાડે લઈ શકે છે. આ ડિવાઈસ સ્ટેડિયમની સ્થાનિક ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ પર કામ કરે છે. દર્શકો સ્ટેડિયમ પરિસરમાંથી બહાર નીકળતાની સાથે જ સિગ્નલ ખોરવાઈ જાય છે.
તેની કિંમત કેટલી છે ?
જો કોઈ આ ડિવાઈસ ખરીદવા માંગે છે, તો કિંમત લગભગ ₹1,200થી શરૂ થાય છે. મોડેલ અને સુવિધાઓના આધારે, કિંમત ₹5,000 કે તેથી વધુ સુધી જઈ શકે છે.