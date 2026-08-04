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મુકેશ અંબાણીએ મધ્યમ વર્ગ માટે ખોલી તિજોરી! Jio આપી રહ્યું છે જબરદસ્ત ડિસ્કાઉન્ટ સાથે 100Mbps ઇન્ટરનેટ સ્પીડ અને 12થી વધુ OTT એપ્સ

Jio Independence Day offer: Reliance Jio એ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે ઓફર હેઠળ પોતાના 100Mbps બ્રોડબેન્ડ પ્લાન પર 6,000 રૂપિયાનું ભારે ડિસ્કાઉન્ટ આપ્યું છે. હવે માત્ર ₹666 પ્રતિ મહિનામાં મેળવો 100Mbps સ્પીડ, 1000+ લાઈવ TV ચેનલો અને Zee5, SonyLiv જેવી OTT એપ્સ. પૂરી માહિતી અહીં વાંચો.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 04, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:05 AM IST
મુકેશ અંબાણીએ મધ્યમ વર્ગ માટે ખોલી તિજોરી! Jio આપી રહ્યું છે જબરદસ્ત ડિસ્કાઉન્ટ સાથે 100Mbps ઇન્ટરનેટ સ્પીડ અને 12થી વધુ OTT એપ્સ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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