/મુકેશ અંબાણીએ મધ્યમ વર્ગ માટે ખોલી તિજોરી! Jio આપી રહ્યું છે જબરદસ્ત ડિસ્કાઉન્ટ સાથે 100Mbps ઇન્ટરનેટ સ્પીડ અને 12થી વધુ OTT એપ્સ

Jio Independence Day offer: સ્વતંત્રતા દિવસના આ ખાસ અવસર પર દેશની સૌથી મોટી ટેલિકોમ કંપની Reliance Jio પોતાના ગ્રાહકો માટે એક જબરદસ્ત અને ધમાકેદાર ઓફર લઈને આવી છે. જો તમે પણ ઘર માટે હાઇ સ્પીડ બ્રોડબેન્ડ કનેક્શન લેવાનું વિચારી રહ્યા હતા, તો તમારા માટે આનાથી ઉત્તમ તક બીજી કોઈ હોઈ ન શકે. જિયોએ પોતાના 100Mbps બ્રોડબેન્ડ પ્લાનની કિંમતમાં સીધો ₹6,000નો ઘટાડો કર્યો છે. આ ઓફર હેઠળ ગ્રાહકોને માત્ર સુપરફાસ્ટ ઇન્ટરનેટ જ નહીં, પરંતુ ફ્રી OTT એપ્સ અને લાઈવ TV ચેનલોનો એક્સેસ પણ મળશે. ચાલો જાણીએ આ શાનદાર ઓફરની પૂરી ડિટેલ્સ.
Jio Freedom Day Pack પર મળી રહ્યું છે ₹6000નું સીધું ડિસ્કાઉન્ટ
Reliance Jio એ પોતાના ગ્રાહકો માટે સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે 'Freedom Day Pack' રજૂ કર્યું છે. આ ખાસ ઓફર હેઠળ કંપનીના 15 મહિના વાળા બ્રોડબેન્ડ પ્લાન પર મોટું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવી રહ્યું છે. સામાન્ય રીતે 100Mbps સ્પીડ વાળા આ 15 મહિનાના પ્લાનની કિંમત ₹16,000 હોય છે. પરંતુ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે ઓફર દરમિયાન ગ્રાહકો તેને માત્ર ₹10,000માં ખરીદી શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે તમને આ પ્લાન પર પૂરા ₹6,000નો સીધો ફાયદો મળી રહ્યો છે.
હવે દર મહિનાનો ખર્ચ થશે માત્ર ₹666
જો આપણે આ ડિસ્કાઉન્ટેડ કિંમતનો હિસાબ લગાવીએ, તો ગ્રાહકને આ પ્લાન માટે દર મહિને માત્ર ₹666ની આસપાસનો ખર્ચ આવશે. જ્યારે સામાન્ય દિવસોમાં આ પ્લાનની અસરકારક માસિક કિંમત લગભગ ₹1,066 થાય છે. આ પ્લાનમાં યુઝર્સને કોઈ પણ જાતના અટકાટોપ વગર 100Mbpsની ઇન્ટરનેટ સ્પીડ સાથે અનલિમિટેડ ડેટા આપવામાં આવે છે. આ તે લોકો માટે ખૂબ જ ઉત્તમ છે જેઓ વર્ક ફ્રોમ હોમ કરે છે અથવા જેમને હેવી ડાઉનલોડિંગની જરૂર હોય છે.
1000થી વધુ TV ચેનલો અને ડઝનબંધ OTT એપ્સની મજા
માત્ર હાઇ-સ્પીડ ઇન્ટરનેટ જ નહીં, પરંતુ જિયોનો આ સ્પેશિયલ પ્લાન એન્ટરટેઇનમેન્ટનો પૂરો ડોઝ છે. તેમાં ગ્રાહકોને 1,000થી પણ વધુ લાઈવ TV ચેનલો જોવાની સુવિધા મળે છે. આ ઉપરાંત, આ પેકમાં 12થી વધુ લોકપ્રિય OTT પ્લેટફોર્મ્સનું સબ્સ્ક્રિપ્શન પણ સામેલ છે. MyJio એપના લિસ્ટિંગ અનુસાર, આ પ્લાનમાં JioHotstar, SonyLiv અને Zee5 જેવી મોટી OTT એપ્સનું બંડલ સબ્સ્ક્રિપ્શન મફત મળી રહ્યું છે.
ઓફરનો લાભ કેવી રીતે લેવો?
આ લિમિટેડ ટાઈમ ડીલ હાલમાં MyJio એપ પર દેખાઈ રહી છે. જોકે, કંપનીએ હજુ સુધી તેને પોતાની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર સંપૂર્ણ રીતે અપડેટ નથી કરી. આ ઓફર કોઈ ખાસ શરત વગર તમામ મોજૂદા અને નવા જિયો બ્રોડબેન્ડ ગ્રાહકો માટે ઉપલબ્ધ છે. કંપની આ ઓફરને ધીમે-ધીમે રોલઆઉટ કરી રહી હોવાથી, શક્ય છે કે આ કેટલાક યુઝર્સને તરત એપમાં ન દેખાય. એવામાં તમને થોડી રાહ જોવાની અથવા એપ અપડેટ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
Jioના નવા હોમ પેક્સની શરૂઆત
ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે ઓફર પહેલાં જ જિયોએ પોતાના 'Home Packs'ની નવી રેન્જ પણ માર્કેટમાં ઉતારી હતી. કંપનીના નવા પોર્ટફોલિયોની શરૂઆત ₹400 પ્રતિ માસથી થાય છે, જેમાં TV-ઓન્લી ઓપ્શન મળે છે. ઇન્ટરનેટ ઈચ્છતા યુઝર્સ માટે ₹450માં 30Mbps અને ₹600માં 100Mbpsનો પ્લાન પણ મોજૂદ છે. ત્યાં જ જો તમે Wi-Fi, TV અને OTT ત્રણેયનો કોમ્બો ઇચ્છો છો, તો તેના પ્લાન ₹555 પ્રતિ માસથી શરૂ થાય છે. નવા ગ્રાહકો માટે જિયો ફ્રી ઇન્સ્ટોલેશન અને મેઇન્ટેનન્સ સપોર્ટ પણ આપી રહ્યું છે.