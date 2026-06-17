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NEET Re-Exam 2026: ટેલીગ્રામ થયું બ્લોક પરંતુ WhatsApp કેમ નહીં? આ છે કારણ

Telegram vs WhatsApp: 21 જૂને NEET Re Exam 2026 ની પરીક્ષા પહેલા ટેલીગ્રામ બ્લોક થઈ ગયું, પરંતુ વોટ્સએપની સાથે એવું નથી થયું જેનાથી લોકોના મનમાં સવાલ ઉઠવા લાગ્યા છે. આજે અમે તમને જણાવીશું કે કેમ ટેલીગ્રામને અસ્થાયી રૂપથી બ્લોક કરવામાં આવ્યું છે, તેની પાછળ ક્યા કારણ છે?

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 17, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:40 AM IST
NEET Re-Exam 2026: ટેલીગ્રામ થયું બ્લોક પરંતુ WhatsApp કેમ નહીં? આ છે કારણ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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NEET Re-Exam 2026: ટેલીગ્રામ થયું બ્લોક પરંતુ WhatsApp કેમ નહીં? આ છે કારણ
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