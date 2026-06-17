/NEET Re-Exam 2026: ટેલીગ્રામ થયું બ્લોક પરંતુ WhatsApp કેમ નહીં? આ છે કારણ

21 જૂને NEET Re Exam 2026 પહેલા સરકારે મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ Telegram પર અસ્થાયી પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલયs NTAની ભલામણના આધાર પર આઈટી એક્ટની કલમ 69A હેઠળ આદેશ જારી કર્યો છે. આ આદેશને કારણે ટેલીગ્રામને 22 જૂન સુધી અસ્થાયી રૂપથી બ્લોડ કરવામાં આવ્યું છે. જેનાથી લોકોના મનમાં ઘણા સવાલ ઉઠી રહ્યાં છે કે ટેલીગ્રામ જ કેમ, WhatsApp કેમ નહીં? આ મામલામાં સરકારનો તર્ક સ્પષ્ટ છે, તે એ વાત પર આધારિત છે કે પ્લેટફોર્મ કઈ રીતે કામ કરે છે. ટેલીગ્રામે મેડિકલની તૈયારી કરી રહેલા પરેશાન વિદ્યાર્થીઓને નિશાન બનાવવા માટે એક મોટા છેતરપિંડી નેટવર્કમાં શું ભૂમિકા ભજવી હતી.
Telegram કેમ, પરંતુ WhatsApp નહીં? આ છે કારણ
રિપોર્ટ અનુસાર પેપર લીક મામલાની તપાસમાં જે વાત સૌથી મહત્વની રહી તે છે ટેલીગ્રામનું મેસેજ એડિટિંગ ફીચર. NTA પ્રમાણે છેતરપિંડી કરનારે પેપર લીકના ખોટા પૂરાવા માટે આ ફીચરનો ઉપયોગ કર્યો. બીજીતરફ વોટ્સએપની સિસ્ટમ વધુ સુરક્ષિત છે. સરકારે આ તપાસમાં વોટ્સએપ પર આ પ્રકારની ભૂમિકા માટે આરોપ લગાવ્યો નથી.
WhatsApp એકાઉન્ટ ફોન નંબરથી જોડાયેલું હોય છે અને ભલે તેનાથી ખોટી જાણકારી ફેલાઈ શકે છે, પરંતુ તેમાં ટેલીગ્રામ જેવી મોટા પાયા પર પબ્લિક બ્રોડકાસ્ટિંગ અને સર્ચ કરી શકાય તેવી ચેનલ સિસ્ટમ નથી. વોટ્સએપ પર મોટા પાયે પબ્લિક બ્રોડકાસ્ટિંગ સીમિત છે અને તેનું માળખું મુખ્ય રૂપથી ઓળખીતા લોકો વચ્ચે વાતચીત માટે બનાવવામાં આવ્યું છે. અધિકારીઓએ તે પરિણામ કાઢ્યું કે તપાસમાં આવેલ ખાસ નેટવર્ક ટેલીગ્રામ બેસ્ડ હતા, ન વોટ્સએપ પર.
મેસેજ એડિટિંગઃ ટેલીગ્રામ ચેનલને ચલાવનાર એડમિન જૂના મેસેજને એડિટ કરી પ્રશ્નપત્ર નાખી દેતા હતા, કારણ કે એપમાં જૂના ટાઇમને યથાવત રાખતા મેસેજને એડિટ કરવાની સુવિધા મળે છે. બસ મેસેજમાં એડિટ લખેલું આવે છે, આ ફીચરનો ફાયદો ઉઠાવી છેતરપિંડી કરનારા પ્રૂફનો સ્ક્રીનશોટ શેર કરતા હતા કે પેપર પહેલાથી એપ પર ઉપલબ્ધ હતું.
પબ્લિક ચેનલઃ વોટ્સએપ અંગત વાતચીત અને ફોન નંબર સાથે જોડાયેલા નજીકના ગ્રુપ પર ફોકસ કરે છે, જ્યારે ટેલીગ્રામ એક બ્રોડકાસ્ટિંગ પાવરહાઉસ છે, જેના દ્વારા લાખો લોકોને એક સાથે મેસેજ પહોંચાડી શકાય છે.
WhatsApp ઇકોસિસ્ટમ વધુ સીમિત
સરકારે આ તપાસમાં વોટ્સએપ પર આવી ભૂમિકાનો આરોપ લગાવ્યો નથી. વોટ્સએપ એકાઉન્ટ ફોન નંબરથી જોડાયેલું હોય છે. પરંતુ તેમાં ટેલીગ્રામની જેમ મોટા પાયે પબ્લિક બ્રોડકાસ્ટિંગ કરી શકાતું નથી. વોટ્સએપનું માળખું મુખ્ય રૂપે જાણીતા લોકો સાથે વાતચીત કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે.