/1 લાખ રૂપિયાથી ઓછી કિંમતનું નવું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર લોન્ચ, 200 કિમીની રેન્જ, જોરદાર છે ફીચર

Ather Konark Features: ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક કંપની એથર એનર્જીએ ભારતીય બજારમાં તેનું કુટુંબ-માટે ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, એથર કોનાર્ક લોન્ચ કર્યું છે. નવા ઇ-સ્કૂટરની કિંમત 99,999થી શરૂ થાય છે. નોંધપાત્ર રીતે, આ એથરનું પહેલું પ્રોડક્શન સ્કૂટર છે, જે કંપનીના આગામી પેઢીના EL પ્લેટફોર્મ પર બનેલ છે. આ લાઇનઅપ ગ્રાહકોને બે વેરિઅન્ટમાં ઉપલબ્ધ થશે, જેમાં એક S Line અને Z Line. ભારતમાં, તે TVS iQube, Ola S1 સિરીઝ, Bajaj Chetak અને Vida ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર સાથે સીધી સ્પર્ધા કરશે. કંપની 21 સપ્ટેમ્બરથી ડિલિવરી શરૂ કરવા માટે તૈયાર છે. ચાલો સ્કૂટરની ડિઝાઇન, વેરિઅન્ટ મુજબ કિંમત, સિરીઝ અને સુવિધાઓ વિશે વધુ જાણીએ.
વેરિઅન્ટ મુજબ કિંમતો જાણો
100 કિમીની રેન્જ સાથેના બેઝ કોનાર્ક એસ વેરિઅન્ટની કિંમત 99,999 રૂપિયા છે. 125 કિમી વેરિઅન્ટ 1,21,999 રૂપિયામાં અને 161 કિમી વેરિઅન્ટ 1,44,999 રૂપિયામાં મળશે. 200 કિમી લાંબી રેન્જ વેરિઅન્ટની કિંમતો પછીથી જાહેર કરવામાં આવશે. આ દરમિયાન, 125 કિમી અને 161 કિમી રેન્જ સાથે કોનાર્ક Z સિરીઝને ટૂંક સમયમાં આવી રહી છે, તરીકે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવી છે. આનો અર્થ એ છે કે તેમની કિંમતો પણ પછીથી જાહેર કરવામાં આવશે.
આકર્ષક ડિઝાઇનથી સજ્જ
દેખાવ અને ડિઝાઇનની દ્રષ્ટિએ, નવી એથર કોનાર્ક કંપનીની જૂની 450 સિરીઝ કરતાં વધુ શાર્પ અને સ્પોર્ટી દેખાય છે. તેના હેન્ડલબારમાં એકીકૃત LED હેડલેમ્પ, ગ્લોસી બ્લેક હેન્ડલબાર કાઉલ અને ફ્રન્ટ એપ્રોન પર U-આકારના LED DRL છે, જે તેને આકર્ષક દેખાવ આપે છે. વધુમાં, પહોળી સિંગલ-પીસ સીટ, સિલ્વર પિલિયન ગ્રેબ રેલ, ફ્લેટ ફ્લોરબોર્ડ, ઇન્ટિગ્રેટેડ બેકરેસ્ટ અને કોન્ટ્રાસ્ટિંગ આંતરિક પેનલ્સ છે. સ્કૂટરમાં ટચસ્ક્રીન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કન્સોલ અને ફ્રન્ટ સ્ટોરેજ ક્યુબી પણ છે.
'એરવોક' સુવિધા મુસાફરીને સરળ બનાવશે
એથરે રોજિંદા ઉપયોગ માટે આ નવા ફેમિલી સ્કૂટરમાં ઘણી અદ્યતન સુવિધાઓ ઉમેરી છે. સ્માર્ટફોન કનેક્ટિવિટી સાથે, તેમાં 'એરવોક' નામની એક અનોખી સુવિધા પણ છે. ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર સામાન્ય રીતે ખૂબ ભારે હોય છે, જેના કારણે તેમને જરૂરી પાર્કિંગ જગ્યા અથવા ઢાળ પર મેન્યુઅલી દબાણ કરવું મુશ્કેલ બને છે. એરવોક સુવિધા ઇલેક્ટ્રિક મોટરનો ઉપયોગ કરે છે, જેથી સ્કૂટરને પગથી આગળ કે પાછળ ખસેડવાનું અતિ સરળ બને.
200 કિમી રેન્જ અને ટોપ સ્પીડ
પાવર અને પર્ફોર્મન્સની દ્રષ્ટિએ, એથર કોનાર્કમાં કંપનીની નવી બેડરોક બેટરી સિસ્ટમ છે. તે વિવિધ બેટરી ફિચરમાં આવે છે. ટોપ-એન્ડ એસ-લાઇન વેરિઅન્ટ એક જ ચાર્જ પર 200 કિમીની IDC રેન્જ પ્રદાન કરવાનો દાવો કરે છે, જ્યારે બેઝ વેરિઅન્ટ 100 કિમીની IDC રેન્જ પ્રદાન કરે છે. સ્પીડની વાત કરીએ તો, S-Line વેરિઅન્ટની ટોપ સ્પીડ 70 કિમી પ્રતિ કલાક છે, અને Z-Line વેરિઅન્ટની ટોપ સ્પીડ 80 કિમી પ્રતિ કલાક છે.
ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ
ચાર્જિંગને સરળ બનાવવા માટે, નવું Ather ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર 450W ઇન-બિલ્ટ ચાર્જર સાથે આવે છે. આ વપરાશકર્તાઓને ચાર્જિંગ કેબલને સીધા કોઈપણ માનક ઇલેક્ટ્રિકલ સોકેટ સાથે કનેક્ટ કરવાની મંજૂરી આપે છે. નવા EL પ્લેટફોર્મના કારણે, તે ઓનબોર્ડ ચાર્જિંગ ટેકનોલોજીને પણ સપોર્ટ કરે છે, જે 900W સુધીની કુલ ચાર્જિંગ ક્ષમતા પ્રદાન કરે છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ ટેકનોલોજીની મદદથી, સ્કૂટરની બેટરી ફક્ત 2 કલાકમાં 0થી 80 ટકા સુધી સરળતાથી ચાર્જ કરી શકાય છે.