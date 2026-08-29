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1 લાખ રૂપિયાથી ઓછી કિંમતનું નવું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર લોન્ચ, 200 કિમીની રેન્જ, જોરદાર છે ફીચર

Ather Konark Features: ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક કંપની એથર એનર્જીએ ભારતીય બજારમાં તેનું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, એથર કોનાર્ક લોન્ચ કર્યું છે. નવા ઇ-સ્કૂટરની કિંમત 99,999 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 29, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:49 PM IST
1 લાખ રૂપિયાથી ઓછી કિંમતનું નવું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર લોન્ચ, 200 કિમીની રેન્જ, જોરદાર છે ફીચર

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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