નવી EV પોલિસી છે શાનદાર... ગ્રાહકોને ઇલેક્ટ્રિક કાર ખરીદવા પર મળશે 1 લાખનું ઈન્સેટિવ
New EV Policy : દિલ્હી સરકાર તેના નાગરિકોને નવી EV પોલિસી ભેટ આપવા જઈ રહી છે. દિલ્હીના વધતા પ્રદૂષણને નિયંત્રિત કરવા માટે સરકાર ટૂંક સમયમાં નવી EV પોલિસી 2.0 લોન્ચ કરશે. આ પોલિસીમાં અનેક શાનદાર પ્રસ્તાવ શામેલ છે. મીડિયા અહેવાલ મુજબ, સરકાર આ નવી પોલિસી હેઠળ ગ્રાહકોને વિવિધ લાભો આપશે.
Trending Photos
New EV Policy : દિલ્હી સરકાર તેના નાગરિકોને નવી EV પોલિસીની ભેટ આપવા જઈ રહી છે. આ માટે સરકારે તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. સરકાર દિલ્હીના પ્રદૂષણને નિયંત્રિત કરવા માટે નવી EV પોલિસી લોન્ચ કરશે. આ પોલિસીથી લોકોને ઘણો ફાયદો થવાનો છે. મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, સરકાર આ પોલિસી અંતર્ગત અનેક પ્રકારના લાભ પણ આપશે. ઈલેક્ટ્રિક કાર ખરીદનારાઓને આ પોલિસી અંતર્ગત એકવાર ફરીથી પ્રતિ કિલોવોટ 10,000 રૂપિયાનું ઈન્સેટિવ આપવામાં આવી શકે છે.
ખાનગી ઇલેક્ટ્રિક કાર માટે સરકાર કડક નિયમો સાથે સબસિડી ફરીથી શરૂ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. સરકારની યોજના છે કે 25 લાખથી ઓછી કિંમતની પ્રાઈવેટ ઇલેક્ટ્રિક કારને ઈન્સેટિવ મળવું જોઈએ. પ્રસ્તાવમાં પ્રથમ 27,000 પ્રાઈવેટ ઇલેક્ટ્રિક કાર માટે પ્રતિ kWh 10,000નું પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે, જે પ્રતિ વાહન 1 લાખ સુધી મળી શકે છે. EV લોનને સરળ બનાવવા માટે પોલિસીમાં વ્યાજ સબસિડી યોજનાની પણ ભલામણ કરવામાં આવી છે, જેના હેઠળ સરકાર પાત્ર ગ્રાહકો માટે લોનના વ્યાજના 5% આવરી લેશે.
આ પોલિસી સાથે જો ગ્રાહકોને ઇલેક્ટ્રિક કાર ખરીદવા પર 1 લાખ સુધીનું ઈન્સેટિવ મળે છે, તો ટાટા ટિયાગો EV અને MG કોમેટ EV જેવી સસ્તી કાર વધુ સસ્તી બનશે. ઉદાહરણ તરીકે, ટાટા ટિયાગો EVની શરૂઆતની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 7.99 લાખ છે, જેના પર 1 લાખનું ઈન્સેટિવ આપવામાં આવે તો તેનો ભાવ ઘટીને 6.99 લાખ થઈ શકે છે. તેવી જ રીતે 1 લાખના ઈન્સેટિવ પછી MG કોમેટ EVની કિંમત ઘટીને 7.50 લાખ થઈ શકે છે.
જો તમે જૂની કારને EVમાં કન્વર્ટ કરો છો તો પણ થશે ફાયદો
દિલ્હી સરકાર તેની નવી EV પોલિસીમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ કાર માલિકોને મોટી ભેટ આપવા જઈ રહી છે. આ દરખાસ્ત હેઠળ, સરકાર પેટ્રોલ અથવા ડીઝલ કારને ઇલેક્ટ્રિક વાહનોમાં રિટ્રોફિટિંગ કરવા માટે 50,000નું પ્રોત્સાહન આપવાની યોજના બનાવી રહી છે. આ લાભ પ્રથમ 1,000 કાર સુધી મર્યાદિત રહેશે. રેટ્રોફિટિંગનો અર્થ એ છે કે હાલના પેટ્રોલ અથવા ડીઝલ વાહનને ઇલેક્ટ્રિક પાવરટ્રેનથી બદલીને તેને ઇલેક્ટ્રિક વાહનમાં કન્વર્ટ કરવું.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે