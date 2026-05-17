/iPhone પર WhatsApp ચેટ માટે નવું ફીચર, Meta એ શરૂ કર્યું ટેસ્ટિંગ; જાણો કેવી રીતે કરશે કામ અને ક્યારે થશે લોન્ચ?

Whatsapp Feature: આઇફોન (iPhone) યુઝર્સ માટે વોટ્સએપ એક નવું ફીચર લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. મેટા કંપનીએ હાલમાં જ આ ફીચરનું ટેસ્ટિંગ શરૂ કર્યું છે, જે જો સફળ રહેશે તો ટૂંક સમયમાં જ ચેટિંગના અનુભવને વધુ બહેતર બનાવવા માટે આ નવું ફીચર રોલ આઉટ (લોન્ચ) કરી દેવામાં આવશે.
Whatsapp Feature: મેટા કંપની આઇફોન યુઝર્સ માટે વોટ્સએપ ચેટની પ્રાઇવસી સાથે જોડાયેલું એક ફીચર લાવવા જઈ રહી છે. અગાઉ આ ફીચર એન્ડ્રોઇડ યુઝર્સ માટે બીટા વર્ઝન પર રોલ આઉટ કરવામાં આવ્યું હતું. હવે તેને iOS સિસ્ટમ પર બીટા વર્ઝન માટે ટેસ્ટ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
'આફ્ટર રીડિંગ' (After Reading) નવું પ્રાઇવસી ફીચર
વોટ્સએપના આ નવા ફીચરનું નામ 'After Reading' છે, જે ડિસઅપીયરિંગ મેસેજ કંટ્રોલ્સ (Disappearing Messages Controls)માં એક ઓપ્શન તરીકે જોવા મળશે. WABetaInfo વેબસાઇટના એક બ્લોગ અનુસાર, આ નવું ફીચર એપલ કંપનીના 'ટેસ્ટ ફ્લાઇટ પ્રોગ્રામ' (TestFlight Program) દ્વારા ટેસ્ટ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
iOS બીટા વર્ઝન પર ચાલી રહ્યું છે ટેસ્ટિંગ
તમને જણાવી દઈએ કે હાલમાં વોટ્સએપનું આ નવું ફીચર iOS વર્ઝન 26.19.10.72 પર વોટ્સએપ બીટાનો ઉપયોગ કરી રહેલા કેટલાક આઇફોન યુઝર્સ માટે ઉપલબ્ધ છે. એપ સ્ટોર વર્ઝન પર પણ કેટલાક મર્યાદિત આઇફોન યુઝર્સને આ ઓપ્શન જોવા મળી શકે છે, જેઓ આ ફીચરનો ઉપયોગ કરીને પોતાનો ફીડબેક (અભિપ્રાય) પણ આપશે.
મેસેજ ડિલીટ કરવા માટે ટાઈમર મળશે
'After Reading' ફીચર વોટ્સએપ મેસેજ મોકલ્યા પછી તેને ડિલીટ કરવાનો ઓપ્શન આપશે. મેસેજ ડિલીટ કરવા માટે યુઝર્સ આ ફીચર હેઠળ ટાઈમર સેટ કરી શકશે કે મેસેજ વંચાયાની 5 મિનિટ પછી, એક કલાક પછી કે 12 કલાક પછી તે આપોઆપ ડિલીટ થઈ જાય.
અનરીડ (ન વંચાયેલા) મેસેજ 24 કલાકમાં ડિલીટ થશે
જો મેસેજ મેળવનાર વ્યક્તિ (રિસીવર) મેસેજ ઓપન નહીં કરે અને તમે ટાઈમર સેટ કરેલું હશે, તો પણ વોટ્સએપ 24 કલાક પછી મેસેજને ઓટોમેટિકલી ડિલીટ કરી દેશે. જોકે, આવું ત્યારે જ થશે જ્યારે તમે તમારા વોટ્સએપના સેટિંગ્સમાં 24 કલાકનો ડિસઅપીયરિંગ મેસેજ ઓપ્શન પસંદ કર્યો હશે.
વોટ્સએપનું હાલનું ડિસઅપીયરિંગ મેસેજ ફીચર
વોટ્સએપના હાલના ડિસઅપીયરિંગ મેસેજ ફીચરમાં 24 કલાક, 7 દિવસ અને 90 દિવસના ટાઈમરનો ઓપ્શન મળે છે. આ ફીચર તમામ ચેટ્સ પર લાગુ થાય છે. તે વોટ્સએપ ચેટબોક્સનું ડિફોલ્ટ સેટિંગ પણ બની શકે છે. આ ફીચરને તમારે મેન્યુઅલી (જાતે) સેટ કરવું પડશે.