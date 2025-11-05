65થી વધુ ફીચર્સ સાથે લોન્ચ થઈ નવી Hyundai Venue, કિંમત 8 લાખથી પણ ઓછી
ભારતમાં નવી હ્યુન્ડાઇ વેન્યુ લોન્ચ કરવામાં આવી છે. આ કાર 65થી વધુ ફીચર્સ સાથે આવે છે. કારના એક્સટીરિયર અને ઈન્ટેરિયરમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે, જે તેને પહેલા કરતા વધુ આકર્ષક બનાવે છે.
હ્યુન્ડાઇએ ભારતમાં નવી વેન્યુ લોન્ચ કરી છે. આ વેન્યુનું નવું મોડેલ છે, જે કંપનીની સૌથી વધુ વેચાતી કોમ્પેક્ટ SUV પૈકીની એક છે અને તેમાં જૂના મોડેલની તુલનામાં ઘણા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. કારના એક્સટીરિયર અને ઈન્ટેરિયરમાં ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે, જે તેને પહેલા કરતા વધુ આકર્ષક બનાવે છે.
નવી વેન્યુ છ મોનોટોન અને બે ડ્યુઅલ-ટોન કલરમાં લોન્ચ કરવામાં આવી છે. તેની કિંમત રૂપિયા 7.89 લાખથી શરૂ થાય છે અને 9.14 લાખ સુધી જાય છે. તેના લોન્ચિંગ સાથે બુકિંગ પણ શરૂ થઈ ગયું છે અને ડિલિવરી ટૂંક સમયમાં શરૂ થવાની અપેક્ષા છે.
65થી વધુ ફીચર્સ
નવી વેન્યુ 65થી વધુ ફીચર્સ સાથે આવે છે. આ કારમાં 71% હાઈ સ્ટ્રેન્થ સ્ટીલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. સ્માર્ટસેન્સ લેવલ 2 ADAS સ્યુટમાં 16 ડ્રાઇવર-આસિસ્ટન્ટ ફીચર્સ શામેલ છે, જેમ કે ફોરવર્ડ કોલિઝન-એવોઇડન્સ આસિસ્ટ, લેન-કીપિંગ આસિસ્ટ અને સ્માર્ટ ક્રુઝ કંટ્રોલ. સેફ્ટી ફીચર્સમાં છ એરબેગ્સ, હિલ-સ્ટાર્ટ આસિસ્ટ, ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ, ઓલ-ડિસ્ક બ્રેક્સ અને TPMS શામેલ છે. કંપનીએ નવી વેન્યુ N લાઇન પણ લોન્ચ કરી.
સાઈઝ અને ડિઝાઇન
નવી વેન્યુ પહેલા કરતા 48 મીમી ઊંચી અને 30 મીમી પહોળી છે, જે કેબિન જગ્યામાં સુધારો કરે છે. તેમાં ડાર્ક ક્રોમ ગ્રિલ, હોરીઝોન્ટલ એલઇડી લાઇટ બાર, ક્વાડ-બીમ એલઇડી હેડલાઇટ્સ અને વ્હીલ કમાનો છે. અન્ય ડિઝાઇનમાં બ્રિજ-સ્ટાઇલ રૂફ રેલ્સ, ડોર પેનલ્સ અને પાછળના વિન્ડો ગ્લાસ પર 'વેન્યુ' લોગોનો સમાવેશ થાય છે.
પ્રીમિયમ અને ટેક-લોડેડ ઇન્ટિરિયર
નવા વેન્યુના કેબિનને સંપૂર્ણપણે ફરીથી ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ઘણી પ્રીમિયમ ફીચર્સ શામેલ છે. H-થીમ આધારિત લેઆઉટ અને ટેરાઝો-ટેક્ષ્ચર ડિઝાઇન સાથેનું ડેશબોર્ડ તેને આધુનિક દેખાવ આપે છે. કેબિનમાં ડાર્ક નેવી અને ડવ ગ્રેનું ડ્યુઅલ-ટોન સંયોજન છે. કેબિનમાં બે મોટી 12.3-ઇંચ પેનોરેમિક કર્વ્ડ ડિસ્પ્લે છે. એક ઇન્ફોટેનમેન્ટ માટે અને બીજું સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર માટે છે.
કારનું એન્જિન
નવી વેન્યુ પહેલાની જેમ જ ત્રણ એન્જિન વિકલ્પો ઓફર કરવામાં આવશે. પહેલું 1.2-લિટર MPi પેટ્રોલ એન્જિન છે જે 83 PS પાવર અને 114.7 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ એન્જિન 5-સ્પીડ મેન્યુઅલ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું હશે. બીજું 1.0-લિટર ટર્બો GDi પેટ્રોલ એન્જિન છે જે 120 PS પાવર અને 172 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તે 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ અને 7-સ્પીડ DCT ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું હશે. ત્રીજું 1.5-લિટર CRDi ડીઝલ એન્જિન છે જે 116 PS પાવર અને 250 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ એન્જિન 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ અને 6-સ્પીડ ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું હશે.
