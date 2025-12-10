Kia Seltosની દમદાર વાપસી, ફીચર્સ અને ટેકનોલોજીમાં મચાવશે ધમાલ; આ તારીખે થશે લોન્ચ
New Kia Seltos: આપણા દેશમાં ઘણી બધી ઓટોમોબાઇલ કંપનીઓ છે. આવી સ્થિતિમાં આજે અમે તમને જણાવીશું કે, હાલમાં માર્કેટમાં ધૂમ મચાવનારી ઓટોમોબાઇલ કાર કંપની KIA વિશે. લગભગ 6 વર્ષ પછી તેની સૌથી પોપુલર SUVને નવા અને દમદાર લૂકમાં લોન્ચ થવા જઈ રહી છે. ચાલો જાણીએ તેના નવા અપડેટ વિશે.
Trending Photos
New Kia Seltos: આપણા દેશમાં ઘણી બધી ઓટોમોબાઇલ કંપનીઓ છે. આવી સ્થિતિમાં આજે અમે તમને જણાવીશું કે, હાલમાં માર્કેટમાં ધૂમ મચાવનારી ઓટોમોબાઇલ કાર કંપની KIA વિશે. લગભગ 6 વર્ષ પછી તેની સૌથી પોપુલર SUVને નવા અને દમદાર લૂકમાં લોન્ચ થવા જઈ રહી છે. ચાલો જાણીએ તેના નવા અપડેટ વિશે. તમને જણાવી દઈએ કે, 10 ડિસેમ્બરના રોજ ભારતના ઘણા શહેરોમાં કિયા સેલ્ટોસનું વર્લ્ડ પ્રીમિયર થવાનું છે.
આ વખતે કંપની નવી ટેકનોલોજી અને એકદમ અલગ ડિઝાઇન સાથે માર્કેટમાં આવી રહી છે. આ સાથે તેમાં પહેલા કરતા વધુ સારી ટેકનોલોજી અને એડવાન્સ ફીચર્સ જોવા મળશે. KIAએ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં માર્કેટમાં જોરદાર ધમાલ મચાવી છે. તેના નવા મોડલ્સના દમ પર KIAની SUVએ પોતાનો જલવો કાયમ રાખ્યો છે. ઘણા સમય પછી KIAની SUV લોકોની પહેલી પસંદ બનતી જોવા મળી રહી છે. ચાલો જાણીએ તેના નવા અપડેટ વિશે.
નવા ફીચર્સથી સજ્જ
હાલમાં જ કંપનીએ KIAની નવી કારનું એક ટીઝર લોન્ચ કર્યું છે. તેના પ્રમોશનલ ઈમેજ પરથી સ્પષ્ટ છે કે, નવી સેલ્ટોસનો લૂક ફસ્ટ જનરેશનથી બિલકુલ અલગ હોવાનો છે. આ મોડેલમાં કિયાની બિલકુલ અલગ ડિઝાઇન જોવા મળવાની છે, જે જૂના મોડેલની સરખામણીમાં એકદમ બોલ્ડ અને યુનિક હશે. કંપનીનો દાવો છે કે, આ લૂક બધાને ખૂબ જ પસંદ આવવાનો છે. નવી સેલ્ટોસમાં રી-ડિઝાઇન કરાયેલો ‘ડિજિટલ ટાઇગર ફેસ’ મળવાનો છે. આ કારમાં સી-બ્લેક ગ્રિલ, વર્ટિકલ ડે-ટાઇમ રનિંગ લાઇટ્સ આપવામાં આવશે. આ સાથે જ કારનો ફ્રન્ટ લૂક વધુ આધુનિક દેખાશે.
ઇન્ટિરિયરમાં મોટો બદલાવ
આ કારનું નવું મોડેલ જૂના મોડેલથી ઘણું અલગ હશે. તે નવા અને દમદાર આધુનિક ફીચર્સથી સજ્જ હશે. આ કારમાં પેનોરમિક સનરૂફ, ફ્રન્ટ પાર્કિંગ સેન્સર અને 360 ડિગ્રી કેમેરા જેવી ટેકનિકલ વસ્તુઓ ઉપલબ્ધ હશે. એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે, તેમાં વધુ ફ્યુચરિસ્ટિક અને હાઇ-ટેક સુવિધાઓ હશે. આ કારણે તે પહેલા કરતા પણ વધુ પ્રીમિયમ હશે.
બીજી તરફ જો તેના એન્જિનની વાત કરીએ તો તેમાં હાઇબ્રિડ પાવરટ્રેન પણ શામેલ કરવાની સંભાવના છે, જેના કારણે આ કાર Maruti Suzuki Grand Vitara અને Victoris જેવી હાઇબ્રિડ SUVs ને જબરદસ્ત ટક્કર આપવાની છે.
10 ડિસેમ્બરે લોન્ચિંગ
આ કારની દેશના મોટા ટાયર 1 શહેરોમાં લોન્ચિંગ ઇવેન્ટ છે, જેમ કે દિલ્હી, મુંબઈ, હૈદરાબાદ, ચેન્નાઈ વગેરે, જ્યાં આ કારના નવા મોડેલને બધાની સામે લોન્ચ કરવામાં આવશે અને આ ઇવેન્ટમાં ઓટોમોબાઇલના નિષ્ણાતો ઉત્સાહભેર ભાગ લેશે.
બીજી તરફ જો કારના વેચાણની વાત કરીએ તો તે જાન્યુઆરી 2026ના મધ્યથી શરૂ થવાનું છે. નવા વર્ષની શરૂઆતમાં કિંમતોની જાહેરાત થશે અને પછી જાન્યુઆરી 2026ના અંત સુધીમાં કારની ડિલિવરી શરૂ થઈ જશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે