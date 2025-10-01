નવી Boleroથી લઈને Thar સુધી, આ મહિને લોન્ચ થવાની છે 6 નવી કાર, જુઓ લિસ્ટ
તહેવારોની મોસમ દરમિયાન કાર કંપનીઓ ગ્રાહકો માટે આકર્ષક ઑફર્સ અને નવા મોડેલ્સ લાવી રહી છે. નિસાન, સ્કોડા અને સિટ્રોએનની છ નવી કાર, જેમાં મહિન્દ્રા બોલેરો અને થારનો સમાવેશ થાય છે, ઓક્ટોબર 2025 માં લોન્ચ થવાની છે.
GST ઘટાડા અને ફેસ્ટિવ સિઝનની માંગને કારણે કારના વેચાણમાં ખૂબ વધારો થયો છે. આ તકે ઓટો કંપનીઓ ગ્રાહકો માટે નવી અને અપડેટેડ કારો લઈને આવી રહી છે. ઓક્ટોબર 2025મા ઘણા દમદાર મોડલ ભારતીય રસ્તાઓ પર ઉતરશે. તેમાં Mahindra, Nissan, Skoda, Citroen અને Mini જેવી દિગ્ગજ કંપનીઓની ગાડીઓ સામેલ છે. જો તમે આ મહિને નવી કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો આ સમાચાર તમને મદદરૂપ થશે.
Mahindra Bolero અને Bolero Neo (2025 અપડેટ)
મહિન્દ્રા બોલેરો ભારતીય ગ્રાહકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય રહી છે, અને તેનું અપડેટેડ વર્ઝન 2025 માં આવવાનું છે. તેમાં નવી ફ્રન્ટ ગ્રિલ, નવી એર ડેમ અને આકર્ષક એલોય વ્હીલ્સ હશે. ઇન્ટિરિયરને પણ અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં બ્લેક અને બ્રાઉન થીમ, ફેબ્રિક અપહોલ્સ્ટરી અને 10.25-ઇંચ ટચસ્ક્રીન યુનિટનો સમાવેશ થાય છે. બોલેરો અને બોલેરો નીઓ બંનેમાં વધુ સારી સુવિધાઓ મળશે. કંપનીએ હજુ સુધી કિંમત જાહેર કરી નથી, પરંતુ ટૂંક સમયમાં લોન્ચ થવાની અપેક્ષા છે.
Mahindra Thar (3-ડોર વર્ઝન 2025)
બોલેરો બાદ મહિન્દ્રા થારનું નવું 3-ડોર વર્ઝન રજૂ કરવામાં આવશે. આ એયવુસીમાં ડુઅલ-ટોન બમ્પર, નવું ગ્રિલ અને રિવર્સ કેમેરા જેવા ફીચર્સ હશે. આ સિવાય ગ્રાહકોની સુવિધા માટે ફ્રંટ આર્મરેસ્ટ અને કપ હોલ્ડર પણ જોડવામાં આવશે. કિંમતોની જાહેરાત ઓક્ટોબર 2025ની શરૂઆતમાં થવાની આશા છે. આ કાર ખાસ કરી ઓફ-રોડિંગ પસંદ કરનાર ગ્રાહકોને ધ્યાનમાં રાખી ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે.
Nissan C-SUV (નવી કોમ્પેક્ટ SUV)
નિસાન ભારતમાં પોતાની નવી C-SUV ને 7 ઓક્ટોબર 2025ના લોન્ચ કરી શક છે. આ મોડલ Renault Duster ની New Genration પર બેસ્ડ હશે અને સીધું Maruti Suzuki Grand Vitara, Kia Seltos, Hyundai Creta અને Honda Elevate જેવી ગાડીઓને ટક્કર આપશે. તેમાં શાનદાર એન્જિન અને પ્રીમિયમ ફીચર્સ આપવાની સંભાવના છે.
Skoda Octavia RS (Limited Edition 2025)
સ્કોડા તેની લોકપ્રિય ઓક્ટાવીયા RS ને ભારતીય બજારમાં પાછી લાવી રહી છે. આ લિમિટેડ એડિશન 17 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવશે, અને તેના ફક્ત 100 યુનિટ વેચાશે. તેમાં 2.0-લિટર ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન હશે જે 261 bhp અને 370 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. 7-સ્પીડ DSG ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલી, આ કાર પરફોર્મન્સના શોખીનો માટે એક શ્રેષ્ઠ પસંદગી હશે.
Citroen Aircross X
સિટ્રોએન તેની લોકપ્રિય SUVનું X વર્ઝન રજૂ કરી રહી છે. આ નવા મોડેલમાં ગ્રીન પેઇન્ટ વિકલ્પ, ઓલ-LED લાઇટિંગ અને વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ સીટ જેવી સુવિધાઓ હશે. તેમાં AI વોઇસ આસિસ્ટન્ટ અને 360-ડિગ્રી કેમેરા પણ શામેલ હશે. જ્યારે સ્પષ્ટીકરણો સમાન રહેશે, સુવિધાઓ અને ડિઝાઇન વધુ આધુનિક હોઈ શકે છે.
Mini Countryman JCW All4
મિની ઇન્ડિયા ભારતીય બજારમાં Countryman JCW All4 લાવી રહી છે. પ્રી-બુકિંગ શરૂ થઈ ગયું છે, અને કિંમતો 14 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે. આ SUV 2.0-લિટર ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 300 bhp અને 400 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. તે ફક્ત 5.4 સેકન્ડમાં 0 થી 100 કિમી/કલાકની ઝડપ પકડી શકે છે.
