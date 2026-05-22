/Tekton Launch Date India: બોલ્ડ લુક અને પ્રીમિયમ ફીચર્સ સાથે આવી રહી છે Nissanની આ નવી SUV, ક્રેટા-સેલ્ટોસને આપશે ટક્કર

Nissan Tekton Launch Date In India: ભારતમાં મિડ-સાઈઝ SUV સેગમેન્ટ સતત મોટું થઈ રહ્યું છે અને હવે આ રેસમાં Nissan પણ એક મોટો દાવ રમવાની તૈયારી કરી રહી છે. કંપની પોતાની નવી SUV Nissan Tektonને ભારતીય બજારમાં લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે, જેને ખાસ કરીને Hyundai Creta, Kia Seltos અને નવી Renault Duster જેવી લોકપ્રિય SUVને ટક્કર આપવા માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે. Nissan દ્વારા સત્તાવાર રીતે પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે કે આ નવી SUVને 9 જુલાઈ 2026 ના રોજ રજૂ કરવામાં આવશે. એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આ મોડલ કંપની માટે ભારતીય બજારમાં કમબેક કરવા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે.
Nissan માટે કેમ ખાસ છે Tekton?
Nissan Tektonને કંપનીની નવી રણનીતિનો એક મહત્વનો ભાગ માનવામાં આવી રહ્યો છે. લાંબા સમય પછી Nissan ભારતીય SUV સેગમેન્ટમાં આટલી મોટી તૈયારી સાથે ઉતરી રહી છે. આ SUV કંપનીની હાલની Magnite કરતા ઉપરના સેગમેન્ટમાં મૂકવામાં આવશે અને તેને આકર્ષક કિંમત સાથે લોન્ચ કરવામાં આવે તેવી આશા છે, જેથી વધુમાં વધુ ગ્રાહકોને આકર્ષી શકાય.
ડિઝાઇનમાં મળશે દમદાર અને મસ્ક્યુલર લુક
ડિઝાઇનની વાત કરીએ તો, Nissan Tektonને ખૂબ જ બોલ્ડ અને મજબૂત લુક આપવામાં આવી શકે છે. કંપની તરફથી જાહેર કરવામાં આવેલી ટીઝર ઇમેજ અને ડિઝાઇન સ્કેચમાં આ SUVનો ફ્રન્ટ લુક ખૂબ જ આકર્ષક દેખાઈ રહ્યો છે. તેમાં કનેક્ટેડ LED DRLs, પહોળી ફ્રન્ટ ગ્રિલ અને C-શેપ્ડ લાઇટિંગ સિગ્નેચર જોવા મળ્યા છે. Nissanનું કહેવું છે કે આ કારની ડિઝાઇન ગ્લોબલ ફ્લેગશિપ SUV Patrol પરથી પ્રેરિત છે. આ સિવાય, અપરાઇટ બોનેટ અને સ્ક્વેર્ડ વ્હીલ આર્ચ તેને રોડ પર એક દમદાર લુક (Road Presence) આપવામાં મદદ કરશે.
કેબિનમાં મળી શકે છે પ્રીમિયમ ફીચર્સ
આવનારી Nissan Tektonમાં પ્રીમિયમ કેબિન એક્સપિરિયન્સ મળવાની આશા રાખવામાં આવી રહી છે. અહેવાલો અનુસાર, તેમાં નીચે મુજબના એડવાન્સ ફીચર્સ મળી શકે છે. પેનોરેમિક સનરૂફ, વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ સીટ્સ, ડ્યુઅલ ઝોન ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર અને મોટી ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ. આ સિવાય, કનેક્ટેડ કાર ટેક્નોલોજી અને Level-2 ADAS જેવા એડવાન્સ સેફ્ટી ફીચર્સ પણ આ SUVનો હિસ્સો બની શકે છે.
એન્જિન ઓપ્શનમાં મળશે પાવરફુલ પર્ફોર્મન્સ
એન્જિનની વાત કરીએ તો, Nissan Tektonમાં ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિનનો વિકલ્પ આપવામાં આવી શકે છે. ગ્રાહકોને તેમાં મેન્યુઅલ અને ઓટોમેટિક બંને ગિયરબોક્સ ઓપ્શન મળવાની સંભાવના છે. જોકે, કંપનીએ હજી સુધી તેના પાવરટ્રેન (એન્જિન) વિશે સંપૂર્ણ માહિતી શેર કરી નથી, પરંતુ આશા છે કે લોન્ચિંગની નજીક તેના તમામ સ્પેસિફિકેશન્સ સામે આવી જશે.
લોન્ચ ડેટ પર ટકેલી છે સૌની નજર
હાલમાં આ SUV વિશે સંપૂર્ણ માહિતી સામે આવી નથી, પરંતુ 9 જુલાઈ 2026 ના રોજ તેના ઓફિશિયલ ડેબ્યૂ દરમિયાન ફીચર્સ, એન્જિન ઓપ્શન અને સંભવિત કિંમત જેવી મહત્વની વિગતો જાહેર થઈ શકે છે. જો Nissan Tekton યોગ્ય કિંમત અને ફીચર્સ સાથે માર્કેટમાં આવશે, તો તે મિડ-સાઈઝ SUV સેગમેન્ટમાં અન્ય બ્રાન્ડ્સ માટે મોટો પડકાર ઉભો કરી શકે છે.