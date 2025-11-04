ખોટા નંબર પર પૈસા મોકલવાની ચિંતા ખત્મ, નવી સુરક્ષા ફીચર બચાવશે છેતરપિંડીથી, જાણો કેવી રીતે કરશે કામ
PhonePe Protect Tool: ફોનપેએ 'ફોનપે પ્રોટેક્ટ' સુવિધા શરૂ કરી છે, જે DoT દ્વારા ફ્લેગ કરાયેલા છેતરપિંડીવાળા નંબરો પર ચુકવણી અટકાવે છે. ટ્રાન્સફર પહેલાં તમને એક એલર્ટ મળશે અથવા ટ્રાન્સફરને બ્લોક કરવામાં આવશે. તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે જાણો.
PhonePe Protect Tool: ડિજિટલ ચુકવણીના યુગમાં, દર મિનિટે એક નવી છેતરપિંડી પદ્ધતિ ઉભરી આવે છે. આ પડકારને ગંભીરતાથી લેતા, ફોનપેએ એક નવી સુવિધા, ફોનપે પ્રોટેક્ટ લોન્ચ કરી છે. આ નવું સાધન વપરાશકર્તાઓને ખોટા નંબર પર પૈસા મોકલતા પહેલા અથવા ટ્રાન્સફરને બ્લોક કરતા પહેલા ચેતવણી આપવાનો છે, જેનાથી ઓનલાઈન છેતરપિંડીની ઘટનાઓ ઓછી થાય છે.
ફોનપે પ્રોટેક્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ટેલિકોમ્યુનિકેશન્સ (DoT)ના નાણાકીય છેતરપિંડી જોખમ સૂચક (FRI) ડેટાના આધારે વિકસાવવામાં આવ્યું હતું, જે એપ્લિકેશનને પ્લેટફોર્મ પર ખૂબ જ ઉચ્ચ FRI અને મીડિયમ FRI નંબરોને ટ્રેક કરવાની મંજૂરી આપે છે. જો તમે તાજેતરમાં શંકાસ્પદ નંબર ખોલ્યો છે અથવા UPI/QR કોડનો ઉપયોગ કરીને ચુકવણી કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સુવિધા તમારા માટે ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ છે.
ફોનપે પ્રોટેક્ટ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે
ટ્રાન્સફર શરૂ કરતી વખતે, ફોનપેની ટેકનોલોજી DoT ના FRI ડેટાબેઝ સામે નંબરની તપાસ કરે છે. જો નંબર "ખૂબ જ ઉચ્ચ FRI" શ્રેણી હેઠળ આવે છે, તો એપ્લિકેશન આપમેળે ટ્રાન્જેક્શન અવરોધિત કરે છે અને સ્ક્રીન પર એક સંદેશ પ્રદર્શિત કરે છે, PhonePe Protect Transaction Blocked. જો નંબર "મધ્યમ FRI" સ્તર હેઠળ આવે છે, તો એપ્લિકેશન વપરાશકર્તાને ચેતવણી આપે છે, આ નંબર અગાઉ કપટપૂર્ણ વ્યવહારોમાં જોવા મળ્યો છે. શું તમે આગળ વધવા માંગો છો? પછી વપરાશકર્તા તેમના વિવેકબુદ્ધિથી આગળ વધી શકે છે. સ્ક્રીન ચેતવણી સાથે, એપ્લિકેશન ટ્રાન્સફરને અવરોધિત કરવાનું કારણ પણ પ્રદાન કરે છે, જે વપરાશકર્તાઓને ચુકવણી શા માટે અવરોધિત કરવામાં આવી હતી તે સમજવામાં મદદ કરે છે.
આ સુવિધા શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે
ભારતમાં UPI વ્યવહારો ઝડપથી વધ્યા છે, પરંતુ છેતરપિંડીનું જોખમ પણ વધ્યું છે. અગાઉ, વપરાશકર્તાઓ આકસ્મિક રીતે છેતરપિંડીના નંબર પર પૈસા મોકલતા હતા, તેઓ જાણતા ન હતા કે નંબર અગાઉ ટ્રેક કરવામાં આવ્યો હતો. PhonePe Protect આ ખામીને દૂર કરે છે.
આ સુવિધા ફક્ત ટેક-ફોરેન્સિક તરીકે જ નહીં પરંતુ વપરાશકર્તા શિક્ષણ તરીકે પણ કામ કરે છે. જ્યારે વપરાશકર્તાઓ જોખમોને સમજે છે, ત્યારે તેઓ જાણકાર ટ્રાન્સફર કરે છે. કંપનીએ જણાવ્યું છે કે આ સુવિધા તેના 610 મિલિયનથી વધુ વપરાશકર્તાઓના નેટવર્કમાં સુરક્ષાનું એક નવું સ્તર છે.
વપરાશકર્તાઓ માટે ટિપ્સ
ચુકવણી કરતા પહેલા પ્રાપ્તકર્તાનો નંબર અને નામ તપાસો. જો તમને તમારી સ્ક્રીન પર "PhonePe Protect" ચેતવણી દેખાય, તો તેને હળવાશથી ન લો, આગળ વધતા પહેલા કાળજીપૂર્વક વિચારો. જો તમે QR કોડનો ઉપયોગ કરીને ચુકવણી કરી રહ્યા છો, તો ખાતરી કરો કે સ્કેન કરવામાં આવી રહેલ QR કોડ અસલી છે. નકલી QR કોડ છેતરપિંડીની એક પદ્ધતિ છે.
UPI ચુકવણીઓ માટે મજબૂત PIN + એપ્લિકેશન પ્રમાણીકરણનો ઉપયોગ કરો અને નવી સુરક્ષા સુવિધાને સક્રિય કરવા માટે એપ્લિકેશનને અપડેટ રાખો. જો તમે આકસ્મિક રીતે પૈસા મોકલો છો, તો તાત્કાલિક તમારી બેંક અથવા એપ્લિકેશન ગ્રાહક સેવાનો સંપર્ક કરો. જો કે, બ્લોક કરતા પહેલા મોકલવામાં આવેલા રકમ પરત કરી શકાતા નથી.
