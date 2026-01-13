Prev
આતુરતાનો અંત ! લોન્ચ થઈ નવી ટાટા પંચ... કિંમત છે બસ આટલી

Tata Punch Facelift 2026 Price: કંપનીએ નવી ફેસલિફ્ટેડ ટાટા પંચમાં અનેક એડવાન્સ ફીચર્સનો સમાવેશ કર્યો છે. ખાસ વાત એ છે કે આ માઇક્રો SUVનો લુક અને ડિઝાઇન મોટાભાગે નેક્સોન અને હેરિયર જેવો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 13, 2026, 02:12 PM IST

Tata Punch on Road Price : દેશની અગ્રણી ઓટોમોબાઈલ કંપની ટાટા મોટર્સે આખરે તેની માઇક્રો SUV ટાટા પંચનું ફેસલિફ્ટ વર્ઝન લોન્ચ કર્યું છે. આકર્ષક દેખાવ અને પાવરફુલ એન્જિનથી સજ્જ આ SUVમાં કંપનીએ ઘણા નોંધપાત્ર ફેરફારો કર્યા છે, જે તેને અગાઉના મોડેલ કરતા ઘણી રીતે અલગ બનાવે છે.

નવી ટાટા પંચ દેશની પહેલી સબ-કોમ્પેક્ટ SUV છે જે CNG અને ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન સાથે આવી છે. વધુમાં કંપનીએ SUVની સલામતી પર પણ વ્યાપકપણે કામ કર્યું છે. SUVએ ટાટા ટ્રક સાથે ક્રેશ ટેસ્ટ કરાવ્યો. કંપની જણાવે છે કે આ ક્રેશ ટેસ્ટ દરમિયાન, કારને 50 કિમી/કલાકની ઝડપે ચલાવવામાં આવી હતી જ્યારે ટ્રક સ્થિર હતી. કારમાં બેઠેલા ચારેય ડમી ક્રેશ પછી સુરક્ષિત હતા. લોન્ચ થયા પછી આ સબ-કોમ્પેક્ટ SUVના આશરે 700,000 યુનિટ વેચાઈ ગયા છે.

લુક, ડિઝાઇન અને કિંમત

ટાટાએ પંચ ફેસલિફ્ટને નવા લાઇટિંગ એલિમેન્ટ્સ, પિયાનો બ્લેક ફિનિશ, લોઅર ગ્રિલ અને આગળના ભાગમાં નવી સ્કિડ પ્લેટ્સ આપી છે. તેની ડિઝાઇન હવે નેક્સન, હેરિયર અને સફારી જેવા મોટા ટાટા મોડેલ્સ સાથે મેળ ખાય છે. પાછળના ભાગમાં નવા ટેલલેમ્પ્સ અને ફરીથી ડિઝાઇન કરાયેલ બમ્પર તેને વધુ બોલ્ડ લુક આપે છે. 

એકંદરે આ SUVની ડિઝાઇન વધુ આકર્ષક બની છે. પંચ ફેસલિફ્ટ હવે સાયન્ટિફિક બ્લુ, કારમેલ યલો, બંગાલ રૂજ રેડ, ડેટોના ગ્રે, કૂર્ગ ક્લાઉડ્સ સિલ્વર અને પ્રિસ્ટાઇન વ્હાઇટ જેવા કલર ઓપ્શનમાં મળશે. કિંમતની વાત કરીએ તો નવી ટાટા પંચની શરૂઆતની કિંમત 5.59 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) નક્કી કરવામાં આવી છે.

એન્જિન અને પર્ફોર્મન્સ

ટાટા પંચ ફેસલિફ્ટમાં સૌથી મોટો ફેરફાર તેનું એન્જિન છે. આ SUV કુલ ત્રણ એન્જિન વિકલ્પો સાથે બજારમાં લોન્ચ કરવામાં આવી છે. તે 1.2-લિટર ટર્બોચાર્જ્ડ પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત હશે. આ એ જ એન્જિન છે જે પહેલાથી જ અન્ય ટાટા મોડેલોમાં છે. અગાઉના મોડેલમાં ઓફર કરાયેલ 1.2-લિટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન પણ છે. ત્રીજા વિકલ્પ તરીકે ગ્રાહકો CNG વિકલ્પ સાથે 1.2-લિટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન પણ પસંદ કરી શકે છે.

ટાટા પંચ વિશે સૌથી મોટી ફરિયાદ હંમેશા તેનો ઓછો પાવર રહ્યો છે. હવે, ટાટા મોટર્સે આ ખામીને લગભગ સંપૂર્ણપણે દૂર કરી દીધી છે. પંચ ફેસલિફ્ટ 1.2-લિટર ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિનથી સંચાલિત છે, જે ટાટા નેક્સન જેવું જ છે. આ એન્જિન 120 hp અને 170 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. કંપનીનો દાવો છે કે પંચ ફક્ત 11.1 સેકન્ડમાં 0 થી 100 કિમી/કલાકની ઝડપ પકડી શકે છે. આ એન્જિન 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું છે.

CNG સાથે ઓટોમેટિક

નવી પંચ 1.2-લિટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન સાથે પણ આવે છે જે 88 bhp અને 115 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. પેટ્રોલ-પ્લસ-CNG વેરિઅન્ટ પણ ઉપલબ્ધ થશે, જે 73 bhp અને 103 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. 5-સ્પીડ મેન્યુઅલ ગિયરબોક્સ સાથે પેટ્રોલ અને CNG એન્જિન બંને વિકલ્પો ઓફર કરવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે, CNG વેરિઅન્ટમાં હવે AMT ગિયરબોક્સનો વિકલ્પ પણ હશે, જે અગાઉ ઉપલબ્ધ નહોતો. આનાથી શહેરમાં ડ્રાઇવિંગ વધુ સરળ બનશે તેવી અપેક્ષા છે.

ટાટા મોટર્સે તેના ટિયાગો અને ટિગોર CNG ઓટોમેટિક્સની જેમ ડ્યુઅલ-સિલિન્ડર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કર્યો છે. આનાથી કારના ટ્રંકના નીચેના ભાગમાં બે અલગ સિલિન્ડરો રાખી શકાય છે. આનાથી યુઝર્સને બૂટ સ્પેસ સાથે સમાધાન કરવાની જરૂર નથી. કંપનીનો દાવો છે કે CNG વેરિઅન્ટ 210 લિટર બૂટ સ્પેસ આપે છે.

5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ

નવી ટાટા પંચને ભારત ન્યૂ કાર એસેસમેન્ટ પ્રોગ્રામ (ભારત NCAP) દ્વારા 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે. તેમાં 6 એરબેગ્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી પ્રોગ્રામ (ESP), હિલ હોલ્ડ આસિસ્ટ, iTyre પ્રેશર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ (iTPMS), 360 ડિગ્રી સરાઉન્ડ વ્યૂ કેમેરા, ઓટો ફોલ્ડ આઉટ સાઇડ રીઅર વ્યૂ મિરર્સ (ORVM), રીઅર વાઇપર અને વોશર, રેઇન સેન્સિંગ વાઇપર્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક બ્રેકફોર્સ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન (EBD) સાથે એન્ટી લોક બ્રેકિંગ સિસ્ટમ (ABS) જેવી સુવિધાઓ મળે છે.

