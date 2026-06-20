/ભારતમાં નવી ટુ-વ્હીલર બ્રાન્ડની એન્ટ્રી, અમદાવાદમાં પહેલી બાઇકનું ટીઝર કર્યું રિલીઝ, જાણો

New Electric Bike: ભારતીય બજારમાં એક નવી બાઇક પ્રવેશવા જઈ રહી છે. ફક્ત બાઇક જ નહીં, પરંતુ એક નવી ટુ-વ્હીલર બ્રાન્ડ તેની પ્રથમ ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ રજૂ કરશે. અમે એવોર ઇલેક્ટ્રિક વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. બ્રાન્ડે તેની આગામી ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલનું ટીઝર રિલીઝ કર્યું છે.
એવોર ઇલેક્ટ્રિક એ સમર્થ ઇ-મોબિલિટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડની માલિકીની બ્રાન્ડ છે. આ બાઇક થોડા દિવસો પહેલા ટેસ્ટીગમાં જોવા મળી હતી. એવોર ઇલેક્ટ્રિક ફક્ત ઇલેક્ટ્રિક બાઇક લોન્ચ કરવા પર કામ કરી રહી નથી, પરંતુ સંપૂર્ણપણે સ્વદેશી મોટરસાઇકલ વિકસાવવા પર કામ કરી રહી છે.
સોફ્ટવેરથી હાર્ડવેર સુધી, બધું જ સ્વદેશી
આ હાંસલ કરવા માટે, કંપનીએ સ્થાનિક સોફ્ટવેર અને હાર્ડવેર ઇકોસિસ્ટમ વિકસાવી છે. કંપની બાઇકના પાર્ટસથી લઈને સોફ્ટવેર સુધી બધું વિકસાવવા પર કામ કરી રહી છે. તાજેતરમાં, બ્રાન્ડની પ્રથમ બાઇક અમદાવાદમાં પરીક્ષણમાં જોવા મળી હતી. આ બાઇકમાં સ્ટ્રીટ-ફાઇટર-સ્ટાઇલ ડિઝાઇન હશે.
બાઇક સંપૂર્ણપણે કેમોક્લોજથી ઢાકવામાં આવી છે. બ્રાન્ડે ચાલાકીથી બાઇકની ડિઝાઇન ICE બાઇક જેવી જ રાખી છે. આવનારી Avor ઇલેક્ટ્રિક બાઇક 150ccથી 200cc પરફોર્મન્સ બાઇક સાથે સીધી સ્પર્ધા કરશે. આ બાઇક પ્રીમિયમ સુવિધાઓ સાથે આવશે.
શક્તિશાળી બેટરી અને સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ રહેશે.
તેમાં એલોય વ્હીલ્સ, આગળ અને પાછળના ડિસ્ક બ્રેક્સ, LED લાઇટિંગ, મજબૂત બોડીવર્ક, સ્પ્લિટ સીટ્સ, સ્પ્લિટ ગ્રેબ રેલ્સ અને TFT સ્ક્રીન હશે. Avor ભારતીય બજારમાં ડેલી કમ્યુટર ઇલેક્ટ્રિક બાઇક રજૂ કરવા માંગે છે. તેમાં 5kWh બેટરી અને 10.5kW મોટર હોઈ શકે છે.
ટેસ્ટિંગ મ્યૂલ સ્પષ્ટપણે સૂચવે છે કે આ બાઇકનું પ્રોડક્શન તૈયાર છે. લોન્ચ તારીખ અને સુવિધાઓ તે હજી જાણવા મળ્યું નથી. કંપનીએ આવનારી બાઇક માટે ઈન હાઉસ રિસર્ચ અને એન્જિનિયરિંગ હાથ ધરવાનો દાવો કર્યો છે. બ્રાન્ડ દાવો કરે છે કે આવનારી બાઇક વર્લ્ડ લેવલની ઇલેક્ટ્રિક સોલ્યુશનનું ઉકેલ હશે.