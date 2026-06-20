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ભારતમાં નવી ટુ-વ્હીલર બ્રાન્ડની એન્ટ્રી, અમદાવાદમાં પહેલી બાઇકનું ટીઝર કર્યું રિલીઝ, જાણો

New Electric Bike: ભારતીય બજારમાં ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર્સની માંગ વધી રહી છે. ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર્સ લોકપ્રિયતા મેળવી રહ્યા છે, ખાસ કરીને આ સેગમેન્ટમાં. ઇલેક્ટ્રિક બાઇક સેગમેન્ટમાં મર્યાદિત વિકલ્પો હોવા છતાં, નવા ખેલાડીઓ ટૂંક સમયમાં પ્રવેશ કરે તેવી અપેક્ષા છે. એક કંપની ટૂંક સમયમાં તેની પ્રથમ ઇલેક્ટ્રિક બાઇક લોન્ચ કરી રહી છે, જે 150ccથી 200cc સેગમેન્ટમાં ICE બાઇક્સ સાથે સ્પર્ધા કરશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 20, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:51 PM IST
ભારતમાં નવી ટુ-વ્હીલર બ્રાન્ડની એન્ટ્રી, અમદાવાદમાં પહેલી બાઇકનું ટીઝર કર્યું રિલીઝ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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ભારતમાં નવી ટુ-વ્હીલર બ્રાન્ડની એન્ટ્રી, અમદાવાદમાં પહેલી બાઇકનું ટીઝર કર્યું રિલીઝ
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