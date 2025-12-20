નવા વર્ષમાં કાર ખરીદનારાઓને લાગશે ઝટકો, આ ગાડીઓ થઈ રહી છે મોંઘી, 1 જાન્યુઆરી પહેલા ખરીદી લો
Car Prices Hike : જો તમે 2026માં લક્ઝરી કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે. આ કંપનીઓએ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી તેમના મોડેલો પર 2થી 3 ટકાના ભાવ વધારાની જાહેરાત કરી છે.
Car Prices Hike : જો તમે નવા વર્ષની શરૂઆતમાં લક્ઝરી કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે. ભારતમાં કેટલીક લોકપ્રિય લક્ઝરી કાર 1 જાન્યુઆરી, 2026થી વધુ મોંઘી થવાની તૈયારીમાં છે. મર્સિડીઝ-બેન્ઝ અને BMW જેવી અગ્રણી કંપનીઓએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે નવા વર્ષ સાથે તેમની કારની કિંમતો વધશે. તેથી ખરીદી કરતા પહેલા કારણો અને અસરોને સમજવી મહત્વપૂર્ણ છે.
1 જાન્યુઆરીથી કિંમતોમાં વધારો
ભારતના લક્ઝરી કાર સેગમેન્ટની બે મોટી કંપનીઓ, મર્સિડીઝ-બેન્ઝ અને BMW તેમના મોડેલોના ભાવમાં 2 થી 3 ટકાનો વધારો કરવા જઈ રહી છે. આ વધારો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવશે. નોંધનીય છે કે, સપ્ટેમ્બર 2025માં GST ઘટાડા પછી આ પહેલો મોટો ભાવ વધારો છે, જેની સીધી અસર ગ્રાહકો પર પડશે.
કંપનીઓ ભાવ કેમ વધારી રહી છે ?
કંપનીઓ કહે છે કે આનું સૌથી મોટું કારણ ભારતીય રૂપિયાની નબળાઈ છે. રૂપિયો લાંબા સમયથી યુરો સામે દબાણ હેઠળ છે, જેના કારણે આયાત ખર્ચમાં વધારો થયો છે. મર્સિડીઝ-બેન્ઝે કહ્યું છે કે તેણે ભાવ વધારાને લગભગ 2 ટકા સુધી મર્યાદિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, જ્યારે BMW કાર લગભગ 3 ટકા મોંઘી થઈ શકે છે.
રૂપિયાની નબળાઈના કારણે ખર્ચમાં વધારો
2025માં યુરો સામે રૂપિયાનો વિનિમય દર લાંબા સમય સુધી રૂપિયા 100થી ઉપર રહ્યો છે. આનાથી સપ્લાય ચેઇન પર સીધી અસર પડી. જે કાર સંપૂર્ણપણે આયાત કરવામાં આવે છે અથવા વિદેશથી ભાગોની જરૂર પડે છે તેના ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. મર્સિડીઝ-બેન્ઝે અગાઉ સપ્ટેમ્બર 2025માં ભાવમાં 1 થી 1.5 ટકાનો વધારો કર્યો હતો.
તહેવારોની સિઝન દરમિયાન મર્સિડીઝ-બેન્ઝનું મજબૂત વેચાણ
ભાવ વધારા છતાં 2025માં મર્સિડીઝ-બેન્ઝનું તહેવારોની સિઝન દરમિયાન મજબૂત વેચાણ રહ્યું. નવરાત્રીના નવ દિવસ દરમિયાન, કંપનીએ આશરે 2,500 કાર વેચી હતી, જેની સરેરાશ કિંમત આશરે 1 કરોડ હતી. નવેમ્બરમાં વેચાણ થોડું ધીમું પડ્યું હોવા છતાં ઓક્ટોબર અને નવેમ્બરમાં 3,396 યુનિટનું સંયુક્ત વેચાણ ગયા વર્ષના સ્તરની નજીક રહ્યું.
BMW વેચાણમાં પણ વધારો
ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર 2025 BMW માટે સારા મહિના સાબિત થયા. આ સમયગાળા દરમિયાન કંપનીના વેચાણમાં આશરે 6 ટકાનો વધારો થયો, જેમાં કુલ 2,849 યુનિટ વેચાયા. આ માહિતી ફેડરેશન ઓફ ઓટોમોટિવ ડીલર્સ એસોસિએશનના ડેટામાંથી મળી છે.
ભવિષ્યમાં કાર વધુ મોંઘી થઈ શકે છે
રૂપિયાની નબળાઈ ફક્ત યુરો સામે જ નહીં, પરંતુ ડોલર અને ચીની યુઆન સામે પણ જોવા મળી છે. આનાથી બેટરી અને ખાસ ચુંબક જેવા ઇલેક્ટ્રિક વાહનોના ભાગો પર અસર પડી શકે છે, જે મોટાભાગે ચીનથી પૂરા પાડવામાં આવે છે. પરિણામે, આગામી મહિનાઓમાં કારના ભાવમાં વધુ વધારો થવાની શક્યતા નકારી શકાય નહીં.
ખરીદવાનો યોગ્ય સમય ક્યારે ?
જો તમે મર્સિડીઝ-બેન્ઝ અથવા BMW કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો 1 જાન્યુઆરી, 2026 પહેલાં ખરીદવી ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. નવા વર્ષ સાથે આ લક્ઝરી કાર વધુ મોંઘી થવાની શક્યતા છે, તેથી નિર્ણય લેવામાં વિલંબ કરવો મોંઘો પડી શકે છે.
