પંચ, ક્રેટા અને બ્રેઝાને પછાડીને નંબર-1 બની આ SUV, જાણો કેટલી છે તેની કિંમત
Top Selling Cars in January 2026: જાન્યુઆરી 2026ની ટોપ-10 કાર જાહેર કરવામાં આવી છે. આ યાદીમાં ટાટાની આ કારનો દબદબો જોવા મળ્યો. આ SUVએ પંચ, ક્રેટા અને બ્રેઝાને પાછળ છોડીને પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે.
Top Selling Cars in January 2026 : ભારતના પેસેન્જર માર્કેટે 2026ની શરૂઆત શાનદાર રીતે કરી છે. જાન્યુઆરી 2026માં વેચાણની દ્રષ્ટિએ ટોપ-10 કારની યાદી સામે આવી છે, જેમાં ટાટાની આ એસયુવીએ બાજી મારી છે, અમે જે કારની વાત કરી રહ્યા છીએ, તે ટાટા નેક્સોન SUV છે. ટોપ-10 કારોના વેચાણની વાત કરીએ તો, ગત વર્ષ કરતાં આ વર્શે 28.49 ટકાની વૃદ્ધિ જોવા મળી છે.
ટાટા નેક્સોન નંબર-1 પર રહી
જાન્યુઆરી 2026માં ટાટા નેક્સોન (ICE + EV) સૌથી વધુ વેચાતી કાર હતી, જેણે 23,365 યુનિટનું વેચાણ કર્યું હતું, જે વાર્ષિક ધોરણે 51.75%નો નોંધપાત્ર વધારો દર્શાવે છે. તેના પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ઇલેક્ટ્રિક વિકલ્પો સાથે નેક્સોન ગ્રાહકોમાં લોકપ્રિય પસંદગી બની રહી છે.
ટાટા પંચે પોતાનો જ રેકોર્ડ તોડ્યો
ટાટા પંચે જાન્યુઆરીમાં તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન નોંધાવ્યું, 19,257 યુનિટનું વેચાણ કર્યું, જે વાર્ષિક ધોરણે 18.64%નો વધારો દર્શાવે છે. પંચ શહેરી અને નાના શહેરોમાં લોકપ્રિયતા મેળવી રહી છે.
હ્યુન્ડાઇ ક્રેટા ત્રીજા ક્રમે
હ્યુન્ડાઇ ક્રેટા 17,921 યુનિટના વેચાણ સાથે ત્રીજા સ્થાને રહી. જોકે, તેમાં 3.24%નો થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો, જે મધ્યમ કદના SUV સેગમેન્ટમાં વધતી સ્પર્ધાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
મારુતિ બ્રેઝા સ્થિર
મારુતિ બ્રેઝા 17,486 યુનિટ સાથે ચોથા ક્રમે છે. ખાસ કરીને શહેરી અને અર્ધ-શહેરી વિસ્તારોમાં મજબૂત માંગને કારણે તેણે વાર્ષિક ધોરણે 18.57%નો વધારો નોંધાવ્યો.
મહિન્દ્રા સ્કોર્પિયોએ પોતાનો દબદબો જાળવી રાખ્યો
સ્કોર્પિયો અને સ્કોર્પિયો-એનનું સંયુક્ત વેચાણ 15,542 યુનિટ થયું. વેચાણમાં 0.65%નો સાધારણ વધારો જોવા મળ્યો, પરંતુ સ્કોર્પિયોએ પોતાનો દબદબો જાળવી રાખ્યો છે.
