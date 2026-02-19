મારૂતિ અર્ટિગા છોડો, ₹9 હજારના EMI માં આવી જશે આ નવી 7-સીટર ફેમેલી કાર
નિશાને પોતાના પોર્ટફોલિયોને આગળ વધારતા ભારતીય બજારમાં નવી 7-સીટર કાર ઉતારી છે. ખાસ વાત છે કે આ કારની કિંમત માત્ર 5.65 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. જેને તમે દર મહિને 9000 રૂપિયાના EMI મા ખરીદી શકો છો.
- નિસાન ગ્રેવાઇટની શરૂઆતી કિંમત 5.65 લાખ રૂપિયા
- નિસાન ગ્રેવાઇટ મારૂતિ અર્ટિગાને આપશે ટક્કર
- ફેમેલી કાર લેવા ઈચ્છતા ગ્રાહકો માટે બેસ્ટ વિકલ્પ
નિસાન ગ્રેવાઇટ ભારતમાં નિસાનની નવી કાર છે. આ સબ-4 મીટર MPV છે, જે હકીકતમાં રેનો ટ્રાઇબરનું નવું બદલાયેલું મોડલ છે. ભારતીય બજારમાં તેનો મુકાબલો મારૂતિ અર્ટિગા સાથે છે. કારણ કે તે આ સેગમેન્ટમાં સૌથી વધુ વેચાતી 7 સીટર કાર છે. જો તમે પણ ફેમિલી માટે નવી 7-સીટર કાર ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો નિસાન ગ્રેવાઇટ એક સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે.
નિસાન ગ્રેવાઇટની શરૂઆતી કિંમત 5.65 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) રાખવામાં આવી છે. તે ચાર વેરિએન્ટ અને એક લિમિટેડ લોન્ચ એડિશનમાં ઉપલબ્ધ છે. તેના ટોપ મોડલમાં કિંમત 8.93 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે. આ કાર તે ગ્રાહકોને ધ્યાનમાં રાખી લાવવામાં આવી છે, જે ઓછી કિંમતમાં 7-સીટર, ત્રણ લાઇન બેઠકવાળી ફેમિલી કાર ખરીદવા ઈચ્છે છે. જો તમે Nissan Gravite ખરીદવાનું વિચારી રહ્યાં છો અને જાણવા ઈચ્છો છો કે દર મહિને કેટલી EMI આપવી પડશે, તો અહીં જાણકારી આપવામાં આવી છે.
કેટલી છે બેઝ મોડલની કિંમત?
નિસાન ગ્રેવાઇટ ચાર વેરિએન્ટ વિસિયા, એસેન્ટા, એન-કનેક્ટા અને ટેકનામાં આવે છે. આ EMI ગણતરી બેઝ મોડલ વિસિયા માટે છે. જેની દિલ્હીમાં ઓન-રોડ કિંમત આશરે 6.26 લાખ સુધી જાય છે. આ વેરિએન્ટમાં માત્ર મેનુઅલ ગિયરબોક્સ ઉપલબ્ધ છે. ખાસ વાત છે કે ગ્રેવાઇટના બેઝ મોડલમાં જરૂરી ફીચર્સ મળી જાય છે, જે તે લોકો માટે સારા છે જે પ્રથમવાર કાર ખરીદી રહ્યાં છે.
કેટલી બનશે EMI?
જો તમે 10 ટકા વ્યાજદર પર અને 1 લાખ ડાઉન પેમેન્ટની સાથે કાર ખરીદવા ઈચ્છો છો તો લોનની રકમ આશરે 5.25 લાખ રૂપિયા થશે. જો તમે 7 વર્ષ માટે કાર ફાઇનાન્સ કરાવો છો તો EMI આશરે 8730 રૂપિયા થશે. 5 વર્ષ માટે આ EMI 11174 સુધી જશે, જો તમે ત્રણ વર્ષ સુધી લોન લો તો આશરે 17000 રૂપિયાનો હપ્તો આવશે. મહત્વનું છે કે અસલી EMI લોનની રકમ, સમયગાળો અને વ્યાજદર પ્રમાણે અલગ હોઈ શકે છે.
