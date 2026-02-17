નિસાન ગ્રેવાઈટ 7-સીટર MPV ભારતમાં લોન્ચ, માત્ર 5.65 લાખની કિંમત અને ધાંસૂ ફીચર્સ સાથે રેનો ટ્રાઈબરને આપશે ટક્કર!
Nissan Gravite: નિસાન દ્વારા ભારતીય માર્કેટમાં તેની મોસ્ટ-અવેટેડ 7-સીટર MPV ગ્રેવાઈટ (Nissan Gravite) લોન્ચ કરી દેવામાં આવી છે. કંપનીએ આ કારને 5.65 લાખ રૂપિયાની એક્સ-શોરૂમ કિંમતે ઉતારી છે.
- પ્રીમિયમ લુક અને દમદાર માઈલેજ સાથે ફેમિલી કારના માર્કેટમાં મચાવશે ધૂમ
- 6 એરબેગ્સ અને હાઈ-ટેક ફીચર્સ સાથે બજેટ સેગમેન્ટમાં નવો વિકલ્પ
- ફેમિલી કાર ખરીદનારાઓ માટે 5.65 લાખમાં 7-સીટરનો નવો દમદાર વિકલ્પ
Nissan Gravite: નિસાન દ્વારા ભારતીય માર્કેટમાં તેની મોસ્ટ-અવેટેડ 7-સીટર MPV ગ્રેવાઈટ (Nissan Gravite) લોન્ચ કરી દેવામાં આવી છે. આ લોન્ચિંગ સાથે જ નિસાને ભારત માટે તેની નવી રણનીતિનો સ્પષ્ટ સંકેત આપી દીધો છે. કંપનીએ MPV ગ્રેવાઈટને 5.65 લાખ રૂપિયાની એક્સ-શોરૂમ કિંમતે ઉતારી છે. આ MPV સીધી રીતે બજેટ ફેમિલી કાર ખરીદનારા ગ્રાહકોને ટાર્ગેટ કરે છે. તેનું બુકિંગ આજથી શરૂ થઈ ગયું છે. આગામી સમયમાં કંપની નવી સી-સેગમેન્ટ SUV 'ટેક્ટન' પણ લોન્ચ કરવાની તૈયારીમાં છે.
આવી છે કારની ડિઝાઇન
નિસાન ગ્રેવાઇટને CMF-A+ પ્લેટફોર્મ પર તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ પહેલા તેનો ઉપયોગ માર્કેટમાં હાજર રેનો ટ્રાઇબરમાં પણ કરવામાં આવ્યો છે. જો કે, નિસાન દ્વારા ડિઝાઇનની બાબતમાં તેને પોતાની એક અલગ ઓળખ આપવાનો પૂરો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. આગળના ભાગમાં કંપનીની સિગ્નેચર વી-મોશન ગ્રિલ આપવામાં આવી છે, જેની સાથે પાતળી હેડલેમ્પ અને ઇન્ટિગ્રેટેડ ડીઆરએલ મળે છે. બોનેટ પર “Gravite”નું બ્રાન્ડિંગ આપવામાં આવ્યું છે, જે તેને થોડો પ્રીમિયમ લુક આપે છે. બમ્પર પર સિલ્વર એક્સેન્ટ, મજબૂત ડિઝાઇન અને સ્કિડ પ્લેટ જેવું એલિમેન્ટ તેને રફ એન્ડ ટફ અપીલ આપે છે.
5 કલર ઓપ્શન
નોંધનીય છે કે, કિસાઈડ પ્રોફાઈલમાં ગ્રેવાઈટને નવી ડિઝાઈનવાળા 15-ઇંચના એલોય વ્હીલ્સ અને રૂફ રેલ્સ સાથે રજૂ કરવામાં આવી છે. પાછળના ભાગમાં શાર્પ ડિઝાઈનવાળી ટેલલાઈટ્સ આપવામાં આવી છે, જે ક્રોમ સ્ટ્રીપથી જોડાયેલી છે. અહીં પણ સિલ્વર ટચ અને Graviteનું બેજિંગ જોવા મળે છે. કુલ મળીને ડિઝાઈન એવી રાખવામાં આવી છે કે, ફેમિલી કાર હોવા છતાં તે રોડ પર મજબૂત હાજરી નોંધાવે. આ એમપીવી ફોરેસ્ટ ગ્રીન, ઓનિક્સ બ્લેક, બ્લેડ સિલ્વર, મેટાલિક ગ્રે અને સ્ટોર્મ વ્હાઇટ જેવા પાંચ કલર ઓપ્શન મળે છે.
શાનદાર છે કારની કેબિન
કેબિનની અંદર ગ્રેવાઈટને આરામ અને ઉપયોગમાં સરળતાને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઈન કરવામાં આવી છે. તેમાં 8-ઇંચની ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ આપવામાં આવી છે, જ્યારે ડ્રાઈવરની સામે 7-ઇંચનું ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર મળે છે. નવી ડિઝાઈનવાળું સ્ટીયરિંગ વ્હીલ, બ્લેક-વ્હાઇટ ડ્યુઅલ-ટોન ઇન્ટિરિયર અને 7-સીટર ફ્લેક્સિબલ લેઆઉટ તેને ફેમિલી યુઝ માટે આદર્શ બનાવે છે. કેબિનમાં સુએડ મટીરિયલ અને ખાસ સ્ટિચિંગ આપવામાં આવ્યું છે, જેનાથી અંદર બેસતાની સાથે જ પ્રીમિયમ ફીલ આવે છે. જો જરૂરી હોય તો વધુ સામાન સમાવવા માટે ત્રીજી હરોળની સીટોને ગોઠવી શકાય છે.
કારના ફીચર્સ છે ધાંસૂ
ફીચર્સની વાત કરીએ તો નિસાન ગ્રેવાઈટમાં વાયરલેસ ચાર્જિંગ, ઓટો હેડલેમ્પ, રેઈન-સેન્સિંગ વાઈપર જેવા આધુનિક ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે. કંપની શરૂઆતના 1,000 ગ્રાહકોને એર પ્યુરીફાયર, એમ્બિયન્ટ લાઈટિંગ અને નેક પિલો જેવા ખાસ એક્સ્ટ્રા બેનિફિટ્સ પણ આપી રહી છે. સેફ્ટીની દ્રષ્ટિએ તેમાં 6 એરબેગ સ્ટાન્ડર્ડ, ટાયર પ્રેશર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ, ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ, ટ્રેક્શન કંટ્રોલ, એબીએસ અને હિલ સ્ટાર્ટ આસિસ્ટ જેવા ફીચર્સ મળે છે.
દમદાર છે કારનું પાવરટ્રેન
એન્જિનની વાત કરીએ તો ગ્રેવાઈટમાં 1.0 લિટરનું ત્રણ-સિલિન્ડર પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે. આ 71bhpની પાવર અને 96Nmનો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ એન્જિન 5-સ્પીડ મેન્યુઅલ અને એએમટી ગિયરબોક્સના વિકલ્પ સાથે આવે છે. માઈલેજની વાત કરીએ તો એએમટી વર્ઝનમાં અંદાજે 19.6 કિમી પ્રતિ લિટર અને મેન્યુઅલમાં 19.3 કિમી પ્રતિ લિટર સુધીનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. આવનારા સમયમાં નિસાન આ એમપીવી માટે સીએનજી ઓપ્શન પણ રજૂ કરી શકે છે.
