માર્કેટમાં આવી ગઈ નવી 7-સીટર કાર... મારુતિ અર્ટિગા કરતા છે એડવાન્સ, ફીચર્સ અને માઇલેજ છે શાનદાર
Nissan 2026માં જોરદાર વાપસી માટે તૈયારી કરી રહી છે. એટલા માટે કંપનીએ ભારત માટે નવી 7-સીટર B-MPV "Gravite" રજૂ કરી છે. કંપની તેને 2026ની શરૂઆતમાં લોન્ચ કરશે. ભારતમાં તે મારુતિ અર્ટિગા સાથે સીધી સ્પર્ધા કરશે તેવી શક્યતા છે.
નિશાન મોટર ઇન્ડિયા ભારતમાં એક નવા યુગની શરૂઆત કરી રહી છે. કંપની 2026ની શરૂઆતમાં તેની નવી 7-સીટર B-MPV, નિશાન ગ્રેવેટ લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ મોડેલને નિશાનની વાપસીની વ્યૂહરચનામાં પ્રથમ મોટું પગલું માનવામાં આવે છે, જે સ્પષ્ટપણે ભારતીય બજારમાં મજબૂત પગપેસારો ફરીથી સ્થાપિત કરવાની તેની તૈયારીનો સંકેત આપે છે.
ભારતીય પરિવારોને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે
નિશાન ગ્રેવાઇટ ખાસ કરીને ભારતીય પરિવારોની બદલાતી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. મોટા પરિવારો, વધુ સામાન અને રોજિંદા મુસાફરીથી લઈને લાંબી મુસાફરી સુધીની દરેક જરૂરિયાતને પૂર્ણ કરવા માટે તેમાં 7-સીટર લેઆઉટ, સ્પેસ અને વધુ મોડ્યુલારિટી હશે. કંપનીનો દાવો છે કે આ MPV ગ્રાહકો માટે એક મજબૂત પસંદગી હશે.
નામમાં જ છુપાયેલો છે પાવર
'ગ્રેવાઇટ' નામ ગુરુત્વાકર્ષણથી પ્રેરિત છે, જે સંતુલન, શક્તિ અને આકર્ષણનું પ્રતીક છે. નિશાન કહે છે કે આ નામ એવા વાહનના ખ્યાલને પ્રતિબિંબિત કરે છે જે પરિવારોને આરામ, વિશ્વસનીયતા અને સ્માર્ટ કનેક્ટિવિટી આપે છે. 1.4 અબજ ભારતીયોની વૈવિધ્યસભર સંસ્કૃતિથી પ્રેરિત, આ કાર દરેક પ્રકારના ભારતીય પરિવારની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ હશે.
આવી હશે ડિઝાઇન
ડિઝાઇનની દ્રષ્ટિએ નવી ગ્રેવાઇટ નિશાનની ગ્લોબલ ડિઝાઇનને સ્પષ્ટપણે પ્રતિબિંબિત કરશે. તેમાં સિગ્નેચર C-આકારની ફ્રન્ટ ગ્રિલ, સ્લીક હોરીઝોન્ટલ પ્રોફાઈલ અને મસ્ક્યુલર અને કોન્ફિડેન્ટ સ્ટાંસ છે. ગ્રેવાઇટ તેના સેગમેન્ટમાં એકમાત્ર MPV હશે જેમાં હૂડ બ્રાન્ડિંગ અને યુનિક રિઅર ડોરનું બેજિંગ હશે, જે તેને એક અલગ ઓળખ આપશે.
ગ્રેવાઇટનું ઇન્ટિરિયર તેની સૌથી મોટી તાકાત હશે. તેમાં સ્પેસ ધરાવતી અને હવાદાર કેબિન, ક્લાસ-લીડિંગ સ્ટોરેજ સોલ્યુશન્સ અને અલ્ટ્રા-મોડ્યુલર સીટિંગ છે, જે મુસાફરો અને કાર્ગોની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે. ઓફિસમાં દૈનિક મુસાફરી હોય કે ફેમિલી રોડ ટ્રીપ, ગ્રેવાઇટ દરેક મુસાફરીને આરામદાયક બનાવવાનું વાયદો કરે છે.
તેનું ઉત્પાદન ભારતમાં થશે કે વિદેશમાં ?
નવી નિશાન ગ્રેવાઇટનું ઉત્પાદન ચેન્નાઈના રેનો-નિશાન પ્લાન્ટમાં કરવામાં આવશે. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે નિશાન ભારતને માત્ર એક બજાર તરીકે જ નહીં, પરંતુ ઉત્પાદન અને નિકાસ હબ તરીકે પણ જુએ છે.
ગ્રેવાઇટ નિશાનની આગામી મોટી પ્રોડક્ટ લાઇનઅપનો એક ભાગ છે. કંપની 2026માં ગ્રેવાઇટ લોન્ચ કરવાની યોજના ધરાવે છે. આ પછી 2026ના મધ્યમાં પ્રીમિયમ SUV ટેક્ટન આવશે. કંપનીની નવી 7-સીટર C-SUV 2027ની શરૂઆતમાં આવશે. નિશાન દેશભરના ટાયર-1 અને ટાયર-2 શહેરોમાં તેના ડીલર નેટવર્કને ઝડપથી વિસ્તૃત કરી રહ્યું છે.
ભારતમાં નિશાનની નવી સફરની શરૂઆત
ભારતમાં ઉત્પાદિત નિશાન મેગ્નાઇટ, કંપની માટે પહેલેથી જ એક મોટી સફળતા સાબિત થઈ છે, જે 65 થી વધુ દેશોમાં નિકાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ સફળતા હવે ગ્રેવાઇટ અને આગામી નવા મોડેલો માટે મજબૂત પાયા તરીકે કામ કરશે.
નિશાન ગ્રેવાઇટ માત્ર એક નવી MPV નથી, પરંતુ ભારતમાં નિશાનની નવી સફરની શરૂઆત છે. કિંમત અને સુવિધાઓ અંગેની સંપૂર્ણ વિગતો ભવિષ્યમાં જાહેર કરવામાં આવશે, પરંતુ તે ચોક્કસ છે કે નિશાન 2026માં ભારતીય બજારમાં એક મોટો દાવ રમશે.
