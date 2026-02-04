નવી કાર ખરીદવાનો છે પ્લાન? ફેબ્રુઆરી 2026મા લોન્ચ થશે 5 નવી SUV અને 1 MPV, જુઓ લિસ્ટ
Upcoming Cars: જો તમે નવી કાર ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. આ મહિને ભારતમાં Maruti, BMW થી લઈને Volkswagen ની નવી કાર લોન્ચ થશે. આવો વિસ્તારથી જાણીએ.
જો તમે નવી ગાડી ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો ફેબ્રુઆરી 2026માં કેટલીક શાનદાર કાર લોન્ચ થવાની છે. આ મહિને ભારતીય ઓટોમોબાઇલ માર્કેટમાં જબરદસ્ત હલચલ જોવા મળશે, કારણ કે ઘણી બ્રાન્ડ્સ પોતાની નવી SUV અને MPV લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે. ખાસ વાત છે કે તેમાં બજેટથી લઈને પ્રીમિયમ સેગમેન્ટ સુધીની ગાડીઓ સામેલ છે.
Nissan Gravite
નિસાન ગ્રેવાઇટ એક કોમ્પેક્ટ 3-રો MPV હશે, જે Renault Triber ના પ્લેટફોર્મ પર બની છે. તેમાં શાનદાર સ્ટાઇલ, વધુ ફીચર્સવાળુ ઈન્ટીરિયર અને પેટ્રોલ એન્જિનની સાથે મેનુઅલ તથા AMT ગિયરબોક્સ મળવાની આશા છે. આ કાર તે લોકો માટે યોગ્ય સાબિત થશે જે ઓછી કિંમતમાં ફેમિલી કાર ઈચ્છે છે.
BMW X3 30 xDrive M Sport Pro
BMW X3 આ નવું ટોપ વેરિએન્ટ 16 ફેબ્રુઆરી 2026થી વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ થશે. તેમાં 2.0 લીટર ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિનની સાથે માઇલ્ડ-હાઇબ્રિડ સિસ્ટમ મળશે, જે શાનદાર પાવર અને પરફોર્મંસ આવશે. આ એસયુવી પ્રીમિયમ ગ્રાહકોને ધ્યાનમાં રાખી લાવવામાં આવી રહી છે.
MG Majestor અને Maruti e Vitara
MG Majestor ને Gloster નું વધુ પ્રીમિયમ અને અપગ્રેડ વર્ઝન માનવામાં આવી રહ્યું છે, જેને 12 ફેબ્રુઆરીએ લોન્ચ કરવામાં આવશે. તો Maruti Suzuki e Vitara એક ઈલેક્ટ્રિક એસયુવી હશે, જે એકવાર ચાર્જ કર્યા બાદ 500 કિમીથી વધુની રેન્જ આપી શકે છે અને સેફ્ટીમાં તેને 5-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યા છે.
Volkswagen Tayron
Volkswagen Tayron એક મોટી 7-સીટર એસયુવી હશે, જે Fortuner અને Kodiaq જેવી ગાડીઓને ટક્કર આપશે. તેની કિંમત 45થી 50 લાખ રૂપિયા વચ્ચે હોઈ શકે છે અને તે કંપનીની ફ્લેગશિપ SUV બનશે. કુલ મળી ફેબ્રુઆરી કાર ખરીદનારા માટે બેસ્ટ રહેવાનો છે. તમને ઈલેક્ટ્રિક એસયુવી, ફેમિલી MPV કે લક્ઝરી ગાડી, આ મહિને દરેક સેગમેન્ટમાં નવો વિકલ્પ જોવા મળશે.
