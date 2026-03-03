આમ આદમી માટે આ છે દેશની સૌથી સસ્તી ઓટોમેટિક SUV, 5-સ્ટાર સેફ્ટી સાથે મળશે આ ફીચર
Nissan Magnite Visia AMT તે લોકો માટે યોગ્ય વિકલ્પ છે, જે ઓછા બજેટમાં ઓટોમેટિક અને સુરક્ષિત SUV ઈચ્છે છે. તેની સસ્તી કિંમત, 5-સ્ટાર સેફ્ટી અને દમદાર માઇલેજ તેને આ સેગમેન્ટમાં ખાસ બનાવે છે.
- Nissan Magnite Visia AMT ની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 6.21 લાખ
- 6 એરબેગવાળા વેરિએન્ટને ગ્લોબલ NCAP થી 5-સ્ટાર રેટિંગ
- ઓછી કિંમતમાં મળશે શાનદાર ફીચર
જો તમારૂ બજેટ 8થી 10 લાખ રૂપિયા વચ્ચે છે અને તમે શહેરના ટ્રાફિકમાં સરળ ડ્રાઇવિંગ માટે ઓટોમેટિક SUV ખરીદવા ઈચ્છો છો તો Nissan Magnite Visia AMT તમારા માટે એક સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. આ એસયુવીને ક્રેશ ટેસ્ટમાં 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યું છે, જે તેને આ કિંમતમાં ખાસ બનાવે છે. આજના ભારે ટ્રાફિકમાં વારંવાર ક્લચ અને ગિયર બદલવાનું કામ મુશ્કેલ છે, તેવામાં તેનું AMT ગિયરબોક્સ ડ્રાઇવિંગને સરળ બનાવે છે. આવો તેના ફીચર્સ અને કિંમત વિશે જાણીએ.
કિંમત અને મુકાબલો
Nissan Magnite Visia AMT ની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 6.21 લાખ છે. આ કિંમત પર તે દેશની સૌથી સસ્તી ઓટોમેટિક SUV ગણવામાં આવે છે, જેને 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યું છે. આ સેગમેન્ટમાં તેનો મુકાબલો Tata Punch, Tata Nexon અને Hyundai Exter જેવી ગાડીઓ સાથે થાય છે. ઓછી કિંમત છતાં આ એસયુવી સેફ્ટી અને ફીચર્સના મામલે મજબૂત પેકેજ આપે છે.
એન્જિન અને ડ્રાઇવિંગ અનુભવ
આ SUV માં 999cc નું 3-સિલિન્ડર પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે. આ એન્જિન ટર્બો અને નોન-ટર્બો બંને વિકલ્પમાં આવે છે. ટ્રાન્સમિશન માટે 5-સ્પીડ મેનુઅલ, 5-સ્પીડ AMT અને CVT ઓટોમેટિકનો વિકલ્પ મળે છે. શહેરમાં સ્મૂધ અને આરામદાયક ડ્રાઇવિંગ માટે AMT વેરિએન્ટ વધુ ઉપયોગી માનવામાં આવે છે. તેનું એન્જિન દરરોજના ઉપયોગ માટે સારો પાવર આપે છે અને હાઈવે પર પણ બેલેન્સ્ડ પરફોર્મંસ આપે છે.
માઇલેજ અને પરફોર્મંસ
ARAI અનુસાર Nissan Magnite પેટ્રોલ વેરિએન્ટ 17.9થી 19.9 કિમી પ્રતિ લીટર સુધીની માઇલેજ આપે છે. કેટલાક રિપોર્ટ અનુસાર તે લગભગ 19થી 20 કિમી પ્રતિ લીટર સુધી ચાલી શકે છે. સારી માઇલેજ અને ઓછો ખર્ચ તેને બજેટ ગ્રાહકો માટે આકર્ષક બનાવે છે.
સેફ્ટી અને ફીચર્સ
સેફ્ટીના મામલામાં તે SUV ખુબ મજબૂત છે. 6 એરબેગવાળા વેરિએન્ટને ગ્લોબલ NCAP થી 5-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે. આ સિવાય ABS ની સાથે EBD, વ્હીકલ ડાયનામિક કંટ્રોલ અને રિયર પાર્કિંગ સેન્સર જેવા ફીચર્સ મળે છે. તેમાં 8-ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, વાયરલેસ Android Auto અને Apple CarPlay, 360-ડિગ્રી કેમેરા, ક્રૂઝ કંટ્રોલ અને 336 લીટરની બૂટ સ્પેસ મળે છે. જરૂર પડવા પર સીટ ફોલ્ડ કરી બૂટ સ્પેસ 690 લીટર સુધી વધારી શકાય છે.
