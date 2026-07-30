/BS-3 વાહનોમાં E20 પેટ્રોલની અસર: કેટલો આવશે ખર્ચ અને ક્યા પાર્ટ્સ બદલવા પડશે? જાણો ઓટો એક્સપર્ટ્સનું ગણિત

દેશભરના વાહન ચાલકો વચ્ચે E20 પેટ્રોલનો મુદ્દો ચર્ચામાં છે. ઘણા લોકો વાહનની માઇલેજ ઓછી થવાની ફરિયાદ કરી રહ્યાં છે. આ વચ્ચે સરકારે ઈ20 અંગે સંસદમાં સ્પષ્ટતા કરી છે. બુધવારે કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ સંસદમાં ઈ20 અંગે કહ્યુ કે તમામ વૈજ્ઞાનિક પરીક્ષણ બાદ તેનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. E20 પેટ્રોલથી વાહનો ખરાબ થયા હોય તેવી કોઈ ઘટના સામે આવી નથી. વચ્ચે કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું કે ઈ20 પેટ્રોલ એટલે કે 20 ટકા ઇથેનોલ મિશ્રણ પેટ્રોલને કારણે BS-3 વાહનોમાં કેટલાક રબરના પાર્ટ ખરાબ થાય છે.
સંસદમાં શું બોલ્યા કેન્દ્રીય મંત્રી
કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ સંસદમાં ઈ20 પેટ્રોલ પર એક સવાલના જવાબમાં જણાવ્યું કે BS-3 વાહનોમાં ઈ20 પેટ્રોલ (20 ટકા ઇથેનોલ મિશ્રિત પેટ્રોલ) નો ઉપયોગ કરવાથી કેટલાક રબરના પાર્ટ બદલવા પડી શકે છે. જોકે તેમણે જણાવ્યું કે તેથી એન્જિનમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી. આ પાર્ટ સામાન્ય સર્વિસ દરમિયાન બદલી શકાય છે.
ઓટો એક્સપર્ટે આપી મહત્વની માહિતી
કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ સંસદમાં આપેલા જવાબ બાદ ઓટો એક્સપર્ટે BS-3 વાહનો અંગે કેટલાક સવાલોના જવાબ આપ્યા છે. ઓટો એક્સપર્ટે જણાવ્યું કે બીએસ -3 વાહનો ક્યા છે, ઈ20 પેટ્રોલને કારણે તેના ક્યા પાર્ટ્સમાં અસર થઈ શકે છે.
ક્યા વાહનોમાં હોય છે BS-3?
ભારતની અંદર એપ્રિલ 2005થી બીએસ-3 માપદંડ લાગુ કરવામાં આવ્યા હતા. દેશભરમાં 2016 પહેલા બનેલા ટુ-વ્હીલર, થ્રી-વ્હીલર અને ફોર-વ્હીલર વાહનો BS3 હેઠળ આવે છે.
BS-3 વાહનમાં ક્યા પાર્ટ બદલવા પડી શકે?
ઓટો એક્સપર્ટે જણાવ્યા અનુસાર પાઇપ્સ, ઓ-રિંગ, રબર સીલ, ગેસ્કેટ, ફ્યુઅલ પંપના રબર પાર્ટ્સ, ફ્યુઅલ હોઝ, કોમ્પોનેન્ટ જેવા પાર્ટ્સ બદલવા પડી શકે છે.
શું આ બધા પાર્ટ્સ વાહનોના એન્જિનમાં હોય છે?
ના, આ બધા પાર્ટ્સ વાહનની ફ્યુઅલ સિસ્ટમમાં હોય છે.
કેટલો ખર્ચ આવી શકે?
જો તમારૂ વાહન BS3 છે અને તમારે પાર્ટ્સ બદલવા પડે તો કેટલો ખર્ચ આવે તેના પર ઓટો એક્સપર્ટે જણાવ્યું કે તે ગાડીના મોડલ પર નિર્ભર કરે છે. ટૂ-વ્હીલરમાં 500થી લઈને 1500 અને ફોર-વ્હીલરમાં 2થી 6 હજારનો ખર્ચ થઈ શકે છે.
ક્યારે પાર્ટ્સ બદલવા જોઈએ?
આ અંગે કોઈ સ્પષ્ટ નિયમ નથી. પરંતુ જ્યારે તમે બાઇક કે કાર સર્વિસમાં આપો તે સમયે જરૂર લાગે તો પાર્ટ્સ બદલવા જોઈએ.
રબર સિવાય ક્યા પાર્ટ્સ પર અસર થઈ શકે?
એક્સપર્ટે જણાવ્યા અનુસાર આ અસર રબર પાર્ટ્સ સુધી સીમિત છે, પરંતુ જો વાહન યુરો-4થી નીચેનું છે તો તેના મેટલ પાર્ટ્સ પર અસર થઈ શકે છે.
E20 પેટ્રોલને કારણે પાર્ટ્સ બદલવાની કેમ જરૂર પડે છે?
BS3 વાહનો બન્યા ત્યારે તેમાં વપરાતા રબર 20 ટકા ઈથેનોલના લાંબા સંપર્કને ધ્યાનમાં રાખી બનાવવામાં આવ્યા નહોતા, જેથી ઈથેનોલ જૂના રબર પર અસર કરી શકે છે. જોકે હવે બનતા નવા વાહનમાં આ રબરની ગુણવત્તા ઈથેનોલને અનુરૂપ બનાવવામાં આવી રહી છે.