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BS-3 વાહનોમાં E20 પેટ્રોલની અસર: કેટલો આવશે ખર્ચ અને ક્યા પાર્ટ્સ બદલવા પડશે? જાણો ઓટો એક્સપર્ટ્સનું ગણિત

શું E20 પેટ્રોલનો ઉપયોગ કરવાથી માઇલેજ પર અસર થાય છે? ઈ20 પેટ્રોલને કારણે વાહનો ખરાબ થાય છે? ઈ20 પેટ્રોલના ઉપયોગથી શું વાહનોના પાર્ટ્સ ખરાબ થાય છે? લોકોના મનમાં આ સવાલો ચાલી રહ્યાં છે. આ વચ્ચે કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ સંસદમાં જણાવ્યું કે ઈ20 પેટ્રોલને કારણે BS3 વાહનોમાં રબરના પાર્ટ્સ ખરાબ થઈ શકે છે. આવો જાણીએ વિશે ઓટો એક્સપર્ટે મહત્વની જાણકારી આપી છે. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 30, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:53 PM IST
BS-3 વાહનોમાં E20 પેટ્રોલની અસર: કેટલો આવશે ખર્ચ અને ક્યા પાર્ટ્સ બદલવા પડશે? જાણો ઓટો એક્સપર્ટ્સનું ગણિત

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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