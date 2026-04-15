એક્સચેન્જ કે એસેસરીઝ નહીં, આ ઇલેક્ટ્રિક SUV પર મળી રહ્યું છે ₹2.50 લાખ રોકડ ડિસ્કાઉન્ટ, કિંમતમાં થયો આટલો ઘટાડો

ગુજરાતી ન્યૂઝTechnologyએક્સચેન્જ કે એસેસરીઝ નહીં, આ ઇલેક્ટ્રિક SUV પર મળી રહ્યું છે ₹2.50 લાખ રોકડ ડિસ્કાઉન્ટ, કિંમતમાં થયો આટલો ઘટાડો

Car Cash Discounts: કંપની આ ઇલેક્ટ્રિક SUVના EC Pro અને EL Pro વેરિઅન્ટ્સ પર આ ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. ગ્રાહકો માટે સારા સમાચાર એ છે કે આ ડિસ્કાઉન્ટ એક્સચેન્જ, કોર્પોરેટ અથવા એસેસરીઝને બદલે સીધા રોકડ સ્વરૂપમાં આપવામાં આવી રહ્યું છે. આનાથી તમારા ખિસ્સામાં સીધા 2.50 લાખ રૂપિયાની બચત થશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 15, 2026, 10:39 AM IST
Car Cash Discounts: મહિન્દ્રાએ તેની કાર પર એપ્રિલમાં ડિસ્કાઉન્ટની જાહેરાત કરી છે. ઇલેક્ટ્રિક XUV400 EVએ કારોમાંની એક છે જેના પર કંપની આ મહિને સૌથી વધુ ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. આ મહિને આ SUV ખરીદનારા ગ્રાહકોને ₹2.50 લાખ સુધીનો નોંધપાત્ર લાભ મળશે. 

કંપની આ ઇલેક્ટ્રિક SUના EC Pro અને EL Pro વેરિઅન્ટ્સ પર આ ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 15.49 લાખ રૂપિયા છે. ગ્રાહકો માટે સારા સમાચાર એ છે કે આ ડિસ્કાઉન્ટ એક્સચેન્જ, કોર્પોરેટ અથવા એસેસરીઝને બદલે સીધા રોકડ સ્વરૂપમાં આપવામાં આવી રહ્યું છે. આનાથી તમારા ખિસ્સામાં સીધા 2.50 લાખ રૂપિયાની બચત થશે. તે જ સમયે, તેની કિંમત ઘટીને 12.99 લાખ રૂપિયા થઈ જશે.

મહિન્દ્રા XUV400ના ફીચર્સ અને સ્પેસિફિકેશન્સ

મહિન્દ્રાએ XUV400ના નવા PRO વેરિયન્ટ્સ રજૂ કર્યા છે, જેને EC PRO અને EL PRO વેરિયન્ટ્સ કહેવામાં આવે છે. નવી EVમાં અપડેટેડ ડેશબોર્ડ, નવી ફીચર્સ, ડ્યુઅલ-ટોન થીમ અને પહેલા કરતા વધુ ટેકનોલોજી છે. જૂના ડેશબોર્ડ અને ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ પેનલ ડિઝાઇનને વધુ અદ્યતન દેખાવા માટે અપડેટ કરવામાં આવી છે. 

ડેશબોર્ડની પેસેન્જર બાજુ હવે સ્ટોરેજ એરિયાને બદલે પિયાનો બ્લેક ઇન્સર્ટ છે. 34.5 kWh બેટરી પેકની રેન્જ 375 કિમી છે, જ્યારે 39.4 kWh બેટરી પેકની રેન્જ 456 કિમી છે.

XUV700 અને XUV400 N જેવું લાગે

EVના ક્લાઇમેટ કંટ્રોલને પણ અપડેટ કરવામાં આવ્યું છે, જે હવે XUV700 અને XUV400 N જેવું લાગે છે. XUV400ના સેન્ટ્રલ AC વેન્ટ્સને પણ મોટા ઇન્ફોટેનમેન્ટ યુનિટને સમાવવા માટે ફરીથી ગોઠવવામાં આવ્યા છે. સ્ટીયરિંગ વ્હીલ પણ XUV700 જેવું જ છે. XUV400ના કેબિનમાં ઘણી નવી સુવિધાઓ છે, જેમાં મોટી 10.25-ઇંચ ટચસ્ક્રીન સિસ્ટમ અને 10.25-ઇંચ ડિજિટલ ડ્રાઇવર ડિસ્પ્લેનો સમાવેશ થાય છે.

તેમાં ડ્યુઅલ-ઝોન એસી, પાછળની સીટના મુસાફરો માટે ટાઇપ-સી યુએસબી ચાર્જર અને નવા રીઅર એસી વેન્ટ્સ પણ છે. તેમાં વાયરલેસ ફોન ચાર્જિંગ, સનરૂફ, પુશ-બટન સ્ટાર્ટ/સ્ટોપ અને ઊંચાઈ-એડજસ્ટેબલ ડ્રાઇવર સીટ પણ છે. તેમાં હવે પેનોરેમિક સનરૂફ પણ છે, જે પ્રથમ વખત સનરૂફનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં છ એરબેગ્સ, રિવર્સ કેમેરા, ટાયર પ્રેશર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ (TPMS) અને ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ (ESP) પણ છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

