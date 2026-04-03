ગુજરાતી ન્યૂઝTechnologyવારંવાર ચેટ ખોલવાની ઝંઝટ ખતમ! WhatsApp લાવી રહ્યું છે મોટું અપડેટ, એક જ જગ્યાએ દેખાશે કોણ કોણ છે Online

વારંવાર ચેટ ખોલવાની ઝંઝટ ખતમ! WhatsApp લાવી રહ્યું છે મોટું અપડેટ, એક જ જગ્યાએ દેખાશે કોણ કોણ છે Online

WhatsApp New Update: WhatsApp એક એવું નવું ફીચર લાવી રહ્યું છે, જેનાથી તમને તરત જ ખબર પડી જશે કે કોણ-કોણ ઓનલાઇન છે, અને તે પણ દરેક ચેટ ખોલ્યા વગર. આ અપડેટ તમારી ચેટિંગ કરવાની રીતને સંપૂર્ણપણે બદલી શકે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 03, 2026, 03:23 PM IST

વારંવાર ચેટ ખોલવાની ઝંઝટ ખતમ! WhatsApp લાવી રહ્યું છે મોટું અપડેટ, એક જ જગ્યાએ દેખાશે કોણ કોણ છે Online

WhatsApp New Update: WhatsApp તેના યુઝર્સ માટે એક એવું ફીચર લાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે, જે ચેટિંગને પહેલા કરતા વધુ સરળ બનાવી શકે છે. હવે તમારે કોણ ઓનલાઇન છે તે જોવા માટે વારંવાર અલગ-અલગ ચેટ ખોલવાની જરૂર નહીં પડે. ટૂંક સમયમાં તમને એક જ જગ્યાએ તમારા બધા ઓનલાઇન કોન્ટેક્ટ્સનું લિસ્ટ જોવા મળી શકે છે, જેનાથી તમારો સમય પણ બચશે અને ચેટિંગનો અનુભવ પણ વધુ સારો થશે.

કેવી રીતે કામ કરશે આ નવું ફીચર?
WhatsApp આ ફીચર માટે એક અલગ સેક્શન અથવા ટેબ ઉમેરવાની તૈયારીમાં છે. આ સેક્શનમાં યુઝર્સને તેમના તમામ ઓનલાઇન કોન્ટેક્ટ્સ એકસાથે દેખાશે. એટલે કે હવે દરેક ચેટ ખોલીને જોવાની ઝંઝટ પૂરી થઈ જશે. ખાસ વાત એ છે કે આ લિસ્ટ રિયલ ટાઇમમાં અપડેટ થશે, જેથી તમને તરત જ ખબર પડતી રહેશે કે આ સમયે કોણ ઓનલાઇન છે.

યુઝર્સને શું ફાયદો થશે?
આ ફીચરનો સૌથી મોટો ફાયદો એ થશે કે તમારો ઘણો સમય બચશે. વારંવાર ચેટ ખોલવાની જરૂર નહીં પડે અને તમે સીધા જ તે લિસ્ટમાંથી કોઈપણ કોન્ટેક્ટને મેસેજ કરી શકશો. આનાથી ચેટિંગ વધુ ઝડપી અને સરળ બનશે, ખાસ કરીને એવા લોકો માટે જેઓ WhatsAppનો વધુ ઉપયોગ કરે છે.

પ્રાઇવસીનું પણ રાખવામાં આવશે ધ્યાન
WhatsApp હંમેશા યુઝરની પ્રાઇવસીને પ્રાધાન્ય આપતું આવ્યું છે અને આ ફીચરમાં પણ એવું જ જોવા મળી શકે છે. એવી આશા છે કે યુઝર્સને પોતાના “Online Status” ને છુપાવવાનો વિકલ્પ મળશે, જેથી જો કોઈ પોતાની એક્ટિવિટી બતાવવા માંગતું ન હોય, તો તે તેને કંટ્રોલ કરી શકે.

હાલમાં ડેવલપમેન્ટ સ્ટેજમાં છે આ ફીચર
હાલમાં આ ફીચર ડેવલપમેન્ટ સ્ટેજમાં છે અને કંપનીએ તેની લોન્ચ ડેટ અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી આપી નથી. જોકે, અહેવાલો અનુસાર આગામી સમયમાં તેને તમામ યુઝર્સ માટે રોલઆઉટ કરવામાં આવી શકે છે.

WhatsApp સતત કરી રહ્યું છે નવા અપડેટ્સ
છેલ્લા કેટલાક સમયથી WhatsApp સતત નવા ફીચર્સ પર કામ કરી રહ્યું છે. જેમાં AI ચેટ ફીચર્સ, મલ્ટી-ડિવાઈસ સપોર્ટ, ચેટ લોક અને ઘણા પ્રાઇવસી અપડેટ્સ સામેલ છે. આવા સમયે, આ નવું Online Contacts ફીચર પણ યુઝર્સ માટે એક મોટો અને ઉપયોગી ફેરફાર સાબિત થઈ શકે છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

WhatsApp New Feature 2026WhatsApp online contacts listWhatsApp new update IndiaWhatsApp online status featureWhatsApp upcoming featuresWhatsApp chat improvementsWhatsApp latest news HindiWhatsApp new tab online usersWhatsApp privacy settings updateWhatsApp feature rollout India

