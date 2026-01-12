પાસવર્ડની જરૂર પડશે નહીં! ગૂગલ અને માઇક્રોસોફ્ટ લાવી રહ્યા છે એક નવી લોગિન સિસ્ટમ, ભારતમાં અટવાઈ શકે છે આખો ખેલ
Google New Login System: પાસવર્ડ ભૂલી જવું સામાન્ય બાબત છે, પરંતુ સમસ્યા એ છે કે તમે સલામતી માટે તેને લખી શકતા નથી. તેથી, તમે તમારા ફોન અથવા ટેબ્લેટને તમારો પાસવર્ડ બનાવી શકો છો. પાસકી એક રસપ્રદ લોગિન સિસ્ટમ છે.
New Login System: પાસવર્ડ ધીમે ધીમે ભૂતકાળની વાત બની રહ્યા છે. વિશ્વભરની મોટી ટેક કંપનીઓએ સ્વીકાર્યું છે કે પાસવર્ડ ફક્ત અસુરક્ષિત જ નથી પણ વપરાશકર્તા અનુભવ માટે પણ હાનિકારક છે.
આ જ કારણ છે કે પાસકી અને FIDEO-આધારિત પાસવર્ડલેસ લોગિન સિસ્ટમ્સ ઝડપથી અપનાવવામાં આવી રહી છે. ગૂગલ, માઇક્રોસોફ્ટ અને ઘણા મોટા પ્લેટફોર્મ પાસકીને સુરક્ષિત અને ફિશિંગ-પ્રૂફ વિકલ્પ તરીકે પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે.
FIDEO એલાયન્સ અનુસાર, છેલ્લા બે વર્ષમાં પાસકીને સપોર્ટ કરતા એકાઉન્ટ્સની સંખ્યા અબજો સુધી પહોંચી ગઈ છે. ગૂગલે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે તે પાસકીને ભવિષ્યનું ડિફોલ્ટ લોગિન માને છે, જ્યારે માઇક્રોસોફ્ટ નવા વપરાશકર્તાઓને પાસવર્ડ વિના એકાઉન્ટ્સ બનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યું છે.
ટેક ઉદ્યોગમાં આ એક મોટો ફેરફાર છે, કારણ કે પહેલીવાર, સ્કેલ પર પાસવર્ડ્સને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. પાસકી સાથે કોઈપણ એકાઉન્ટમાં લોગિન કરવું અતિ સરળ અને સુરક્ષિત છે.
પાસકી સિસ્ટમ લગભગ સંપૂર્ણપણે ફિશિંગ-પ્રૂફ હોવાનો દાવો કરે છે. તે પાસવર્ડ યાદ રાખવાની કે ટાઇપ કરવાની જરૂરિયાતને દૂર કરે છે. લોગિન તમારા ડિવાઇસ અને બાયોમેટ્રિક્સ, જેમ કે ફિંગરપ્રિન્ટ્સ અથવા ફેસ આઈડી પર આધારિત છે. આ જ કારણ છે કે સુરક્ષા એક્સપર્ટો તેને ઉપલબ્ધ સૌથી સુરક્ષિત પ્રમાણીકરણ પદ્ધતિ માને છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, તમારો ફોન પોતે પાસવર્ડ તરીકે કાર્ય કરે છે.
ભારતમાં પરિસ્થિતિ છે અલગ
પરંતુ ભારત જેવા દેશમાં આ ટેકનોલોજીનો અમલ કરતી વખતે સમસ્યા ઊભી થાય છે. ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ ફક્ત વ્યક્તિગત ફોન પૂરતો મર્યાદિત નથી. ભારતમાં ફોન શેરિંગ સામાન્ય છે, જેમાં એક જ ઉપકરણનો ઉપયોગ ઘરના ઘણા લોકો કરે છે. સિમ કાર્ડ સ્વેપ, ફોન અપગ્રેડ અથવા સેકન્ડ-હેન્ડ ઉપકરણો પણ સામાન્ય છે.
પાસકી સિસ્ટમ ઉપકરણ સાથે ઊંડાણપૂર્વક સંકલિત છે. જો ફોન ખોવાઈ જાય, ચોરાઈ જાય અથવા નુકસાન થાય, તો વપરાશકર્તાઓ સામે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે તેમનું એકાઉન્ટ કેવી રીતે પાછું મેળવવું.
હાલમાં, બધા પ્લેટફોર્મ પર પાસકી ફરી મેળવવાની માટે કોઈ સમાન અને સરળ પદ્ધતિ ઉપલબ્ધ નથી. ઘણા કિસ્સાઓમાં, ફરી મેળવવાની પ્રક્રિયા એટલી બોજારૂપ છે કે વપરાશકર્તાઓ લૉક આઉટ અનુભવે છે.
આ જ કારણ છે કે UX સંશોધન અને ઉદ્યોગ અહેવાલો વારંવાર દર્શાવે છે કે પાસકી અપનાવવામાં સૌથી મોટો અવરોધ ટેકનોલોજી નથી, પરંતુ એકાઉન્ટ ફરી મેળવવું છે.
જે દેશોમાં દરેક વપરાશકર્તા પાસે પર્સનલ ફોન, ક્લાઉડ બેકઅપ અને મલ્ટી-ડિવાઇસ સિંક છે, ત્યાં આ સિસ્ટમ સરળતાથી કામ કરે છે. જો કે, ભારતમાં, દરેક વપરાશકર્તા પાસે સમાન સુવિધાઓની ઍક્સેસ છે એમ માની લેવું એ એક મોટી ભૂલ હોઈ શકે છે.
ડિવાઇસ શેરિંગ પણ એક મોટી સમસ્યા
બીજો મોટો પડકાર ડિવાઇસ શેરિંગ છે. જો એક પરિવારમાં બહુવિધ લોકોના એકાઉન્ટ એક જ ફોનમાં લોગ ઇન હોય, તો પાસકી સિસ્ટમમાં ગોપનીયતા અને ઍક્સેસ નિયંત્રણ જાળવવું મુશ્કેલ બની જાય છે.
આ કારણોસર, ઘણા પ્લેટફોર્મને જૂની અને ઓછી સુરક્ષિત લોગિન પદ્ધતિઓને બેકઅપ તરીકે છોડી દેવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે, જે પાસકીના સાચા સુરક્ષા લાભોને નબળી પાડે છે.
ટેક કંપનીઓ માને છે કે પાસકી ભવિષ્ય છે, પરંતુ આ ભવિષ્ય ભારત માટે તૈયારી વિના આવશે નહીં. જ્યાં સુધી એકાઉન્ટ ફરી મેળવવાની, ઑફલાઇન બેકઅપ અને ડિવાઇસ ખોટ જેવી પરિસ્થિતિઓ માટે સ્પષ્ટ અને સરળ ઉકેલો પૂરા પાડવામાં ન આવે ત્યાં સુધી, પાસવર્ડલેસ સિસ્ટમ ઘણા વપરાશકર્તાઓ માટે સુવિધાને બદલે ઉપદ્રવ બની શકે છે.
તમારે શું કરવું જોઈએ?
જો તમે તમારો ફોન કોઈની સાથે શેર ન કરો, તો તમે તમારા ફોનનો ઉપયોગ પાસકી તરીકે કરી શકો છો. તમારા Gmail એકાઉન્ટ અને અન્ય ઘણા એકાઉન્ટ્સમાં પાસકી ઉમેરવાનો વિકલ્પ છે. પરંતુ જો તમારે ફક્ત પાસવર્ડ મેનેજ કરવાની જરૂર હોય, તો તમે 1Pass જેવી એપ્લિકેશનોનો ઉપયોગ કરી શકો છો. જો કે, આ એક પેઇડ એપ્લિકેશન છે અને તેને સબ્સ્ક્રિપ્શનની જરૂર છે.
