/ન પેટ્રોલની રામાયણ, EV ચાર્જિંગની ચિંતા નહીં... મોંઘવારીને માત દેવા આવી રહી છે, મારુતિ અને ટાટાની પહેલી ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ કાર, જાણો

First Flex Fuel Car: ભારતનું ઓટો ક્ષેત્ર પેટ્રોલ અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનોથી આગળ વધીને ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ ટેકનોલોજી તરફ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. મારુતિ સુઝુકી અને ટાટા મોટર્સ આ વર્ષે તેમના પ્રથમ ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વાહનો લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. મારુતિ ફ્રોન્ક્સ અને ટાટા પંચના ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ મોડેલો E85 અને E100 જેવા હાઈ-ઇથેનોલ મિશ્રણ પર ચાલી શકશે, જે સંભવિત રીતે તેલ આયાત પર નિર્ભરતા અને બળતણ ખર્ચ બંનેમાં ઘટાડો કરશે.
First Flex Fuel Car: વર્ષ 2026 ભારતીય ઓટોમોબાઈલ ઉદ્યોગ માટે એક મહત્વપૂર્ણ ક્ષણ બનવા માટે તૈયાર છે. દેશનું કાર બજાર ટેકનોલોજી, નિયમો અને સરકારી નીતિઓના સંદર્ભમાં મોટા પરિવર્તનમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. હવે મલ્ટી-પાવરટ્રેન વ્યૂહરચના અપનાવવાની સ્પર્ધા ચાલી રહી છે, એટલે કે, અનેક બળતણ વિકલ્પો સાથે એક વાહન ઓફર કરવા માટે.
જ્યારે ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EVs) મુખ્ય પ્રવાહ બની રહ્યા છે અને હાઇબ્રિડ કાર લોકપ્રિયતા મેળવી રહી છે, ત્યારે ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વાહનોનો યુગ પણ શરૂ થવાનો છે. દેશના બે સૌથી મોટા કાર ઉત્પાદકો, મારુતિ સુઝુકી અને ટાટા મોટર્સ, આ વ્યૂહરચના પર કામ કરી રહ્યા છે. ભારત આ વર્ષના અંત સુધીમાં તેની પ્રથમ ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ કાર લોન્ચ કરવા માટે તૈયાર છે.
ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ ટેકનોલોજી શું છે?
સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, આ વાહનો નિયમિત પેટ્રોલ અને ઇથેનોલની વધુ માત્રાવાળા ઇંધણ બંને પર ચાલી શકે છે. આ એન્જિનો E85 (85% ઇથેનોલ અને 15% પેટ્રોલ) અથવા E100 (લગભગ 100% શુદ્ધ ઇથેનોલ) પર ચલાવવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે. ભારત પહેલાથી જ 20% ઇથેનોલ મિશ્રિત પેટ્રોલ (E20) દેશભરમાં પેટ્રોલ પંપ પર હાલમાં વેચવામાં આવે છે.
આ વાહનોના પરિચયથી ભારતની મોંઘા ક્રૂડ ઓઇલ આયાત પરની નિર્ભરતા ઓછી થશે, પર્યાવરણીય પ્રદૂષણ ઘટશે અને ગ્રાહકો માટે ડ્રાઇવિંગ ખર્ચમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે.
મારુતિ ફ્રોન્ક્સ
મારુતિ સુઝુકીએ 2025 જાપાન મોબિલિટી શોમાં તેના લોકપ્રિય કોમ્પેક્ટ ક્રોસઓવર ફ્રોન્ક્સનું ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ કોન્સેપ્ટ મોડેલ રજૂ કર્યું. આ મોડેલમાં તેના બાહ્ય ભાગ પર તેજસ્વી લીલા 'ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ' સ્ટીકરો હતા, જ્યારે તેની ડિઝાઇન, ઢાળવાળી છત અને પરિમાણો નિયમિત મોડેલ જેવા જ રહ્યા.
તેમાં આકર્ષક 17-ઇંચ કાળા એલોય વ્હીલ્સ અને ક્રોમ ડિટેલિંગ દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. મારુતિમાં 1.2-લિટર અને 1.5-લિટર પેટ્રોલ એન્જિન છે જે ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ ટેકનોલોજીને સપોર્ટ કરે છે, અને કંપની ફ્રોન્ક્સ FFVમાં આમાંથી એક એન્જિનનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
ટાટા પંચ
ટાટા પંચ ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ ટાટા મોટર્સનું બ્રાન્ડનું પહેલું FFV હોઈ શકે છે. કંપનીએ તેને 2025 ઇન્ડિયા મોબિલિટી શોમાં પ્રદર્શિત કર્યું હતું. આ કોન્સેપ્ટ મોડેલમાં નિયમિત પંચ જેવું જ 1.2-લિટર, 3-સિલિન્ડર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન છે. જો કે, તેનું એન્જિન કંટ્રોલ યુનિટ (ECU), ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ અને એક્ઝોસ્ટ સિસ્ટમને ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ-ફ્રેન્ડલી બનાવવા માટે અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યું છે.
આ ફેરફારો એન્જિનને ઇંધણમાં ઇથેનોલની માત્રા આપમેળે શોધી કાઢવા અને તે મુજબ ગોઠવવાની મંજૂરી આપે છે. ટાટા પંચ પહેલાથી જ પેટ્રોલ, CNG અને ઇલેક્ટ્રિક (EV) વર્ઝનમાં ઉપલબ્ધ છે, અને ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વર્ઝન ઉમેરવાથી કંપનીના પોર્ટફોલિયોમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે.