/ન પેટ્રોલની રામાયણ, EV ચાર્જિંગની ચિંતા નહીં... મોંઘવારીને માત દેવા આવી રહી છે, મારુતિ અને ટાટાની પહેલી ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ કાર, જાણો

First Flex Fuel Car: ભારતનું ઓટો ક્ષેત્ર પેટ્રોલ અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનોથી આગળ વધીને ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ ટેકનોલોજી તરફ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. મારુતિ સુઝુકી અને ટાટા મોટર્સ આ વર્ષે તેમના પ્રથમ ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વાહનો લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. મારુતિ ફ્રોન્ક્સ અને ટાટા પંચના ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ મોડેલો E85 અને E100 જેવા હાઈ-ઇથેનોલ મિશ્રણ પર ચાલી શકશે, જે સંભવિત રીતે તેલ આયાત પર નિર્ભરતા અને બળતણ ખર્ચ બંનેમાં ઘટાડો કરશે.

Written ByKrushnapalsinh ChudasamaUpdated byKrushnapalsinh Chudasama
Published: May 18, 2026, 05:51 PM IST|Updated: May 18, 2026, 05:51 PM IST
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

