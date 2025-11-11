નો સિગ્નલ, નો પ્રોબ્લેમ... છતાં પણ મોકલી શકાશે મેસેજ! Apple લાવી રહ્યું છે નવું સેટેલાઈટ ફીચર
Apple એક નવા સેટેલાઈટ ફીચર પર કામ કરી રહ્યું છે, જેના પછી iPhone યુઝર્સ સિગ્નલ વિના પણ મેસેજ મોકલી શકશે. સાથે જ Apple Mapsનો પણ ઉપયોગ કરી શકશે. iPhoneમાં ઇમરજન્સી SOS (ઇમરજન્સી સેવા) હેઠળ સેટેલાઈટ કનેક્ટિવિટી ફીચર મળે છે. આવો, તેના ફાયદા જાણીએ.
Apple News: ઇન્ટરનેટ વિના અને સિગ્નલ વિના પણ SMS કરી શકાશે અને Mapsનો ઉપયોગ કરી શકાશે. આ માટે Apple એક નવા ફીચર પર કામ કરી રહ્યું છે, જે સેટેલાઈટ આધારિત છે. ઇન્ડિયા ટુડેએ પોતાના રિપોર્ટમાં જણાવ્યું છે કે અમેરિકન ટેક કંપની એક મોટી તૈયારી કરી રહી છે, જેના પછી સેટેલાઈટ કનેક્ટિવિટીમાં નવી ક્ષમતાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
Appleનું આ ફીચર તેવા લોકો માટે ઉપયોગી સાબિત થશે જેઓ વારંવાર દૂરના વિસ્તારોમાં (remote area) ફસાઈ જાય છે. ત્યારબાદ તેમને મદદ મળી શકતી નથી, આવા લોકો માટે સેટેલાઈટ કનેક્ટિવિટી ફીચર ઉપયોગી છે. તેની મદદથી તેઓ મદદ માંગી શકશે.
ઇમરજન્સી SOS સર્વિસ હેઠળ ફીચર
Apple પહેલાથી જ ઇમરજન્સી SOS સર્વિસ હેઠળ સેટેલાઈટ કનેક્ટિવિટીનું ફીચર આપે છે. ઇમરજન્સી ફીચરની મદદથી યુઝર્સ સેલ્યુલર સર્વિસ વિના પણ રેસ્ક્યુ ટીમનો સંપર્ક કરી શકે છે. તેનાથી મુસીબતમાં ફસાયેલા લોકોનો જીવ બચાવી શકાય છે.
Appleએ વર્ષ 2022માં કર્યું હતું સામેલ
Appleએ વર્ષ 2022માં iPhone 14 સાથે સેટેલાઈટ કનેક્ટિવિટીને ઇમરજન્સી SOSમાં સામેલ કરી હતી. ત્યારબાદ કંપનીએ અજાણ્યા રસ્તાઓ પર કાર ચાલકોની મદદ માટે પણ સેટેલાઈટ કનેક્ટિવિટી ફીચરનો સમાવેશ કર્યો હતો.
હજી રાહ જોવી પડશે
હવે કંપની Apple Maps અને મેસેજમાં પણ સેટેલાઈટ કનેક્ટિવિટીને સામેલ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. જોકે, તે ક્યાં સુધીમાં જારી થશે તે અંગે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. Apple હાલમાં સેટેલાઈટ કનેક્ટિવિટી ફીચર માટે Globalstar, જે એક સેટેલાઈટ ઓપરેટર છે, તેની સાથે મળીને કામ કરી રહી છે.
