ન મારૂતિ અને ન હ્યુન્ડાઇ-ટાટા, આ કાર બની ભારતની ટોપ સેલિંગ SUV; 17 લાખ યુનિટ વેચાયા!
Top selling SUV: આ વખતે ભારતના SUV બજારમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. માત્ર મારુતિ, હ્યુન્ડાઇ કે ટાટા SUV જ નહીં, પરંતુ અન્ય બ્રાન્ડની SUVએ બજારમાં બાકીની બધી બ્રાન્ડને પાછળ છોડી દીધી છે, અને ભારતની સૌથી વધુ વેચાતી SUV બની ગઈ છે.
Top selling SUV in India: ભારતની SUV માર્કેટમાં એક મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. ન મારૂતિ, ન હ્યુન્ડઈ કે ટાટા, છતાં એક SUVએ બધાને પછાડતા બજારમાં પોતાનો દબદબો બનાવી લીધો છે. આ કારએ અત્યાર સુધી 17 લાખ યુનિટ્સના વેચાણનો આંકડો પાર કરી લીધો છે અને દેશની સૌથી વધુ વેચાતી SUV બની ગઈ છે. તેની લોકપ્રિયતાની કહાની માત્ર ફીચર્સ કે ડિઝાઇન સુધી સીમિત નથી, પરંતુ તેની મજબૂતી, પરફોર્મંસ અને ગ્રાહકોના ભરોસાએ તેને નંબર વન બનાવી દીધી છે. આ કાર કોઈ અન્ય નહીં પરંતુ મહિન્દ્રાની બોલેરો છે.
ભારતના SUV માર્કેટમાં 25 વર્ષથી રાજ કરનાર મહિન્દ્રા બોલેરો હજુ પણ પોપુલર છે. ઓગસ્ટ 2000મા લોન્ચ થયેલી આ SUV એ પોતાની મજબૂતી, વિશ્વાસપાત્ર ઇમેજ અને ગ્રામીણ વિસ્તારમાં લોકપ્રિયતાને કારણે ઈતિહાસ રચ્યો છે. હંમેશા લોકો મારૂતિ, હ્યુન્ડાઈ કે ટાટાની ગાડીઓ આગળ હોય તેમ વિચારે છે, પરંતુ હકીકતમાં ભારતમાં સૌથી વધુ વેચાતી SUV મહિન્દ્રા બોલેરો છે. અત્યાર સુધી તેના 17 લાખ યુનિટ્સ વેચાયા છે, જે તેને દેશની નંબર-1 SUV બનાવે છે.
મહિન્દ્રા બોલેરોના ઘણા અપડેટ્સ
ગ્રામીણ ભારતમાં 'સરપંચ કી ગાડી' તરીકે જાણીતી, બોલેરો એક વિશ્વસનીય SUV રહી છે. છેલ્લા 25 વર્ષોમાં તેને ઘણી વખત અપડેટ કરવામાં આવી છે. પહેલું મોટું અપડેટ 2007 માં આવ્યું હતું, m2DiCR એન્જિન 2011 માં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, અને mHawk એન્જિન સાથેનું ફેસલિફ્ટ 2016 માં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. 2020 માં એક નવું બોલેરો મોડેલ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું, અને પ્રીમિયમ 'બોલેરો નીઓ' પણ 2021 માં આવ્યું હતું. હવે મહિન્દ્રાએ 2025 મોડેલ બોલેરો અને બોલેરો નીઓ રજૂ કરી છે. નવી બોલેરોની કિંમત 7.99 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે, જ્યારે બોલેરો નીઓ 8.49 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે.
2025 મહિન્દ્રા બોલેરો
નવી બોલેરોમાં નવું ફ્રંટ ગ્રિલ, રીડિઝાઇન બમ્પર્સ અને સ્ટીલ્થ બ્લેક કલરનો ઓપ્શન સામેલ છે. ટોપ વેરિએન્ટમાં ફોગ લેમ્પ્સ, ડાયમંડ કટ અલોય વ્હીલ્સ, ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, સ્ટેયરિંગ-માઉન્ટેડ કંટ્રોલ અને USB Type-C ચાર્જિંગ સપોર્ટ મળે છે. સીટોને સારા સપોર્ટ માટે રીશેપ કરવામાં આવી છે અને હાયર ટ્રિમ્સમાં લેધરટ અપહોલ્સ્ટ્રી છે. નવી રાઇડફ્લો સસ્પેન્શન સિસ્ટમ હવે વધુ આરામ અને સ્ટેબિલિટી આપે છે. એન્જિન તે 1.5-લીટર mHawk75 ડીઝલ છે, જે 75 bhp પાવર અને 210 Nm ટોર્ક આપે છે, 5-સ્પીડ મેનુઅલ ગિયરબોક્સની સાથે.
2025 મહિન્દ્રા બોલેરો નીઓ
બોલેરો નીઓમાં નવી ફ્રન્ટ ગ્રિલ, 16-ઇંચ ડાર્ક ગ્રે એલોય વ્હીલ્સ અને જીન્સ બ્લુ અને કોંક્રિટ ગ્રે જેવા ડ્યુઅલ-ટોન પેઇન્ટ વિકલ્પો પણ છે. કેબિનમાં લુનર ગ્રે અને મોચા બ્રાઉન થીમ્સ, વધુ સારી ગાદીવાળી સીટો છે, અને ટોચના વેરિઅન્ટમાં 9-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, રીઅર કેમેરા અને ટાઇપ-સી ચાર્જિંગ પોર્ટ છે. નીઓ 1.5-લિટર mHawk100 ડીઝલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 100 bhp અને 260 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે.
સેફ્ટી
સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ બંને મોડલમાં ડુઅલ એરબેગ, ABS ની સાથે EBD, રિયર પાર્કિંગ સેન્સર અને ISOFIX ચાઇલ્ડ સીટ માઉન્ટેન હાજર છે.
