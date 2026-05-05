/લો બોલો! હવે લોકોનાં મગજને વાંચી શકે તેવું આવ્યું ડિવાઇસ, જાણો કેવી રીતે કરે છે કામ ?

Brain Monitoring Wearable: ઝોમેટોના ફાઉન્ડર દીપિન્દર ગોયલે એક નવું ટેમ્પલ ડિવાઇસ રજૂ કર્યું છે જે મગજમાં રક્ત પ્રવાહ અને સ્વાસ્થ્યને ટ્રેક કરે છે. આ ડિવાઇસ એક એક્સપેરિમેન્ટ વિયરેબલ તેવું ઉપકરણ છે અને હાલમાં તેનું પરીક્ષણ ચાલી રહ્યું છે.
Brain Monitoring Wearable: ફૂડ ડિલિવરી પ્લેટફોર્મ ઝોમેટોના સ્થાપક દીપિન્દર ગોયલે એક નવું ટેક ઇનોવેશન પહેરી શકાય તેવું ડિવાઇસ લોન્ચ કર્યું છે. આ ડિવાઇસ અગાઉ કપાળ પાસે પહેરીને ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. હવે, તેમણે મગજના સ્વાસ્થ્યને ટ્રેક કરવા માટે રચાયેલ ટેમ્પલ નામનું એક અનોખું પહેરી શકાય તેવું ડિવાઇસ લોન્ચ કર્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, કંપનીએ આ ડિવાઇસના પ્રથમ 100 યુનિટનું ઉત્પાદન કર્યું છે અને હવે તે એવા પ્રારંભિક અપનાવનારાઓની શોધમાં છે જે પ્રતિસાદ આપી શકે.
ટેમ્પલ ડિવાઇસ દેખાવમાં નાનું છે અને માથાની બાજુ પર પહેરવામાં આવે છે. જો કે, તેની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ છે. તે વાસ્તવિક સમયમાં મગજમાં રક્ત પ્રવાહ અને પ્રવૃત્તિને ટ્રેક કરી શકે છે. જ્યારે સ્માર્ટવોચ અને ફિટનેસ બેન્ડ હૃદયના ધબકારા અને ઊંઘને ટ્રેક કરે છે, ત્યારે આ ડિવાઇસ એક પગલું આગળ વધે છે અને મગજના સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
ટેમ્પલ ડિવાઇસ શું છે અને તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે?
ટેમ્પલ એ દીપિન્દર ગોયલની ટીમ દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ પ્રાયોગિક પહેરી શકાય તેવું ઉપકરણ છે. તે માથા (મંદિર)ની બાજુમાં પહેરવામાં આવે છે અને મગજમાં રક્ત પ્રવાહને ટ્રેક કરે છે. આ ઉપકરણ હજુ સુધી બજારમાં વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ નથી અને હાલમાં તેનું પરીક્ષણ ચાલી રહ્યું છે.
ટેમ્પલ ઉપકરણનું કાર્ય મગજમાં રક્ત પ્રવાહનું સતત નિરીક્ષણ કરવાનું છે. તે તમારા મગજમાં કેટલું રક્ત વહે છે અને તમારા મગજની પ્રવૃત્તિ કેવી છે તેનો રિયલ ટાઈમનો ડેટા પ્રદાન કરે છે. આ તકનીક ગ્રેવિટી એજિંગ હાઇપોથેસિસ પર આધારિત છે, જે દર્શાવે છે કે ગુરુત્વાકર્ષણ સમય જતાં મગજમાં રક્ત પ્રવાહને અસર કરે છે.
યુઝર્સ ટેસ્ટિંગ માટે 100 ડિવાઇસ લોન્ચ કરવામાં આવ્યા
દીપિન્દર ગોયલે તેમના નવા ટેમ્પલ ડિવાઇસના પ્રથમ 100 એકમોનું ઉત્પાદન કર્યું છે, પરંતુ તે હજુ સુધી જાહેર જનતા માટે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું નથી. ધ્યેય વાસ્તવિક જીવનમાં ઉપકરણ કેટલી સારી રીતે કાર્ય કરે છે તેની સમજ મેળવવાનો છે. યુઝર્સ તરફથી પ્રતિસાદ ભવિષ્યમાં ઉત્પાદનને સુધારવામાં મદદ કરશે.
ઉપકરણની વિશેષતાઓ
ટેમ્પલ ડિવાઇસને અનન્ય માનવામાં આવે છે કારણ કે તે અન્ય ફિટનેસ ગેજેટ્સથી સંપૂર્ણપણે અલગ છે. જ્યારે મોટાભાગની સ્માર્ટવોચ અને ફિટનેસ બેન્ડ ફક્ત હૃદયના ધબકારા, પગલાં અથવા ઊંઘને ટ્રેક કરે છે, આ ઉપકરણ મગજની પ્રવૃત્તિ અને રક્ત પ્રવાહનું સીધું નિરીક્ષણ કરે છે.
તે તમને સમજવામાં મદદ કરી શકે છે કે તમારું મગજ કેટલું એક્ટિવ છે, તમે થાકેલા છો કે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. જો આ ટેકનોલોજી સારી રીતે કામ કરશે, તો ભવિષ્યમાં, લોકો આજે ફિટનેસ કરતા હોય તેટલી સરળતાથી તેમના મગજના સ્વાસ્થ્યને ટ્રેક કરી શકશે.