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હવે એક વ્યક્તિ પોતાના નામ રાખી શકે આટલા જ સીમ, નક્કી થઈ ગઈ મર્યાદા; નવું કનેક્શન લેતા પહેલા જાણી લો આ નવો નિયમ

DoT SIM Card Limit: જો કોઈ ગ્રાહક પાસે નક્કી કરેલી મર્યાદા કરતા વધુ નંબર હોય, તો તેમણે વધારાના નંબરો બંધ કરાવવા પડશે. જો આમ કરવામાં નહીં આવે તો પાછળથી લીધેલા મોબાઈલ કનેક્શનને બંધ કરી દેવામાં આવી શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 20, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:03 PM IST
હવે એક વ્યક્તિ પોતાના નામ રાખી શકે આટલા જ સીમ, નક્કી થઈ ગઈ મર્યાદા; નવું કનેક્શન લેતા પહેલા જાણી લો આ નવો નિયમ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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