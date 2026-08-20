/હવે એક વ્યક્તિ પોતાના નામ રાખી શકે આટલા જ સીમ, નક્કી થઈ ગઈ મર્યાદા; નવું કનેક્શન લેતા પહેલા જાણી લો આ નવો નિયમ

DoT SIM Card Limit: જો તમારા નામના એક કરતાં વધુ મોબાઈલ નંબર ચાલુ હોય, તો આ માહિતી તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ટેલિકોમ ડિપાર્ટમેન્ટે (DoT) મોબાઈલ કનેક્શનની નક્કી કરેલી મર્યાદાને લઈને નવા નિર્દેશો જાહેર કર્યા છે. હવે ટેલિકોમ કંપનીઓએ એવા ગ્રાહકોની ઓળખ કરવી પડશે, જેના નામના નક્કી મર્યાદા કરતા વધુ મોબાઈલ કનેક્શન છે.
આના માટે ડિપાર્ટમેન્ટના ડિજિટલ ઈન્ટેલિજન્સ પ્લેટફોર્મ (DIP) પર ઉપલબ્ધ ગ્રાહકના ફોટોનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. નવા નિર્દેશો અંતર્ગત વધુ કનેક્શન રાખનારા ગ્રાહકોના નંબરોને નક્કી મર્યાદામાં લાવવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તો ચાલો જાણીએ કે, DoTની આ એક્શનમાં લિમિટ કરતાં વધુ સિમની તપાસ કઈ રીતે થશે.
કેટલા મોબાઈલ નંબર રાખવાની છે લિમિટ?
DoTના 7 ડિસેમ્બર 2021ના નિર્દેશો અનુસાર, એક વ્યક્તિ પોતાના નામે દેશભરમાં અલગ-અલગ ટેલિકોમ કંપનીઓ અને અલગ-અલગ સર્વિસ એરિયામાં વધુમાં વધુ 9 મોબાઈલ કનેક્શન રાખી શકે છે. જો કે, જમ્મુ-કાશ્મીર, આસામ અને નોર્થ-ઈસ્ટ લાઇસન્સ પ્રાપ્ત સર્વિસ એરિયામાં આ મર્યાદા 6 મોબાઈલ કનેક્શનની છે. જો કોઈ ગ્રાહક પાસે નક્કી કરેલી મર્યાદા કરતા વધુ નંબર હોય, તો તેમણે વધારાના નંબર બંધ કરાવવા પડશે. જો તેમ ન કરવામાં આવે તો પાછળથી લીધેલા મોબાઈલ કનેક્શન બંધ કરી શકાય છે, જેથી ગ્રાહકના નામના કુલ નંબર નક્કી મર્યાદાની અંદર આવી જાય.
DIPથી થશે મોબાઈલ નંબરોની ઓળખ
DoTએ ટેલિકોમ કંપનીઓને પડતી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવા માટે એક નવી વ્યવસ્થા બનાવી છે, જેમાં એ જાણવું મુશ્કેલ બનતું હતું કે કોઈ વ્યક્તિના નામે અલગ-અલગ કંપનીઓ અને સર્વિસ એરિયામાં કેટલા મોબાઈલ નંબર ચાલી રહ્યા છે. આ માટે ડિજિટલ ઈન્ટેલિજન્સ પ્લેટફોર્મ (DIP)નો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. ટેલિકોમ કંપનીઓ દ્વારા અપલોડ કરાયેલા ગ્રાહક ડેટાના આધારે DIP એવા મોબાઈલ કનેક્શનોની ઓળખ કરશે, જે અલગ-અલગ કંપનીઓ અને સર્વિસ એરિયામાં એક જ વ્યક્તિના નામે ચાલી રહ્યા છે. આ કનેક્શનોને સંબંધિત ગ્રાહકના નામે ગ્રુપ કરવામાં આવશે અને તેની માહિતી ટેલિકોમ કંપનીઓને DIP દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.
લિમિટ કરતા વધુ સિમની તપાસ કઈ રીતે થશે?
DoTના 17 ઓગસ્ટ 2026ના નવા સર્ક્યુલર મુજબ, 23 ઓગસ્ટ 2026થી એવા ગ્રાહકોના ફોટોની પ્રતિનિધિ ઈમેજ DIP પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે, જે પોતાના નામના મોબાઈલ કનેક્શનની નક્કી મર્યાદા સુધી પહોંચી ગયા છે. ટેલિકોમ કંપનીઓએ આ ફોટાને દરરોજ ડાઉનલોડ કરવા પડશે. આનો હેતુ એ ઓળખવાનો છે કે નક્કી મર્યાદા પૂરી કરી ચૂકેલી વ્યક્તિ ફરીથી નવું મોબાઈલ કનેક્શન લેવાનો પ્રયાસ તો નથી કરી રહ્યા.
24 ઓગસ્ટથી કંપનીઓએ લેશે એક્શન
24 ઓગસ્ટ 2026થી ટેલિકોમ કંપનીઓએ ટેકનિકલ અને સંગઠનાત્મક ઉપાયો દ્વારા એવા ગ્રાહકોની ઓળખ કરવી પડશે, જે નક્કી મર્યાદા કરતા વધુ મોબાઈલ કનેક્શન લેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. ઓળખ થવા પર ગ્રાહકને જણાવવામાં આવશે કે તેના નામે અગાઉથી જ મહત્તમ મંજૂર મોબાઈલ કનેક્શન છે અને તેથી નવું કનેક્શન આપી શકાતું નથી. શરૂઆતમાં આ પ્રક્રિયા બીજા દિવસે એટલે કે D+1 ના આધારે કરી શકાય છે. જો કે, DoTએ મોબાઈલ કનેક્શન લેવાની અને એક્ટિવેટ કરવાની પ્રક્રિયામાં રિયલ ટાઈમ પદ્ધતિથી લાગુ કરવા માટે 30 નવેમ્બર 2026ની સમયમર્યાદા નક્કી કરી છે.
નક્કી મર્યાદા કરતા વધુ નંબર પર શું થશે કાર્યવાહી?
જ્યાં સુધી ટેલિકોમ કંપની આ વ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે લાગુ ન કરે, ત્યાં સુધી નક્કી મર્યાદા કરતા વધુ એક્ટિવેટ થનારું કોઈપણ મોબાઈલ કનેક્શન તરત જ સસ્પેન્ડ કરી શકાય છે. ત્યારબાદ નક્કી મર્યાદા કરતા વધુ કનેક્શન રાખવા સાથે જોડાયેલી સમસ્યાનું સમાધાન કરવું પડશે. DoTના નિર્દેશોનો હેતુ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે, દરેક વ્યક્તિ પોતાના નામે નક્કી મર્યાદામાં જ મોબાઈલ કનેક્શન લે અને તેનો ઉપયોગ કરે.