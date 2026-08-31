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હવે ઇન્ટરનેટ વિના પણ કરો UPI પેમેન્ટ, PhonePeએ શરૂ કરી સર્વિસ; આ રીતે કરો ઉપયોગ

Digital Payments Without Internet: PhonePeએ મોટું પગલું ભર્યું છે. PhonePe દ્વારા કરોડો ફીચર ફોન યુઝર્સ માટે ઓફલાઇન UPI પેમેન્ટની સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી છે. હવે 2G નેટવર્ક પર પણ સરળતાથી રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરી શકાશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 31, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:28 PM IST
હવે ઇન્ટરનેટ વિના પણ કરો UPI પેમેન્ટ, PhonePeએ શરૂ કરી સર્વિસ; આ રીતે કરો ઉપયોગ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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