/હવે ઇન્ટરનેટ વિના પણ કરો UPI પેમેન્ટ, PhonePeએ શરૂ કરી સર્વિસ; આ રીતે કરો ઉપયોગ

Digital Payments Without Internet: PhonePeએ ફીચર ફોન માટે નવી UPI સર્વિસ લોન્ચ કરી છે. આ ફીચરનો હેતુ ડિજિટલ પેમેન્ટની સુવિધાને સ્માર્ટફોનથી આગળ વધારવાનો છે. આ સર્વિસની મદદથી યુઝર્સ કમ્પેટિબલ ફીચર ફોન પર UPIની જરૂરી સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરી શકશે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી મહિનાઓમાં વધુ ડિવાઇસને પણ આ સર્વિસનો સપોર્ટ મળવાની અપેક્ષા છે. આ લોન્ચ સાથે એવા યુઝર્સ માટે ડિજિટલ પેમેન્ટના નવા વિકલ્પો ઉપલબ્ધ થશે જે દૈનિક કમ્યુનિકેશન માટે ફીચર ફોન પર નિર્ભર છે.
PhonePeની ઇન્ટરનેટ વગરની UPI પેમેન્ટ સર્વિસ
PhonePeએ જણાવ્યું કે, તેની UPI 123Pay સર્વિસ હવે સમગ્ર ભારતમાં સપોર્ટેડ ફીચર ફોન પર ઉપલબ્ધ છે. આ સર્વિસ ઇન્ટરનેટ કનેક્શન વિના પણ કામ કરે છે. તે SMS દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રોસેસ કરે છે. તેમાં મની ટ્રાન્સફર અને મર્ચન્ટ પેમેન્ટ જેવી સુવિધાઓ સામેલ છે. તેને એવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવી છે કે, મર્યાદિત 2G કનેક્ટિવિટી વાળા વિસ્તારોમાં પણ તેનો ઉપયોગ કરી શકાય. આનાથી ભારતના 20 કરોડથી વધુ ફીચર ફોન યુઝર્સ સુધી UPI સર્વિસ પહોંચાડવામાં મદદ મળશે.
નોંધનીય છે કે, HMDએ પુષ્ટિ કરી છે કે, PhonePe UPI 123Payનો સપોર્ટ HMD 105 2G, HMD 110 2G, Nokia 105 Classic, Nokia 105 Single SIM, Nokia 105 Dual SIM, Nokia 106 અને Nokia 123 Shield પર ઉપલબ્ધ છે. આગામી સમયમાં HMD અને Nokiaના અન્ય મોડેલને પણ તેનો સપોર્ટ મળવાની અપેક્ષા છે. PhonePe UPI 123Pay હાલમાં HMD, Nokia, Lava International અને Itel Mobileના પસંદગીના ફીચર ફોન પર ઉપલબ્ધ છે.
સેટઅપ કરવું છે ખૂબ જ સરળ
PhonePe સર્વિસ સેટઅપ કરવામાં યુઝર્સની મદદ માટે AI આધારિત વોઇસ હેલ્પલાઇન પણ આપી રહી છે. આ અંગ્રેજી અને 12 ભારતીય ભાષાઓને સપોર્ટ કરે છે. આ ઉપરાંત સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ એક્ટિવિએશન ગાઈડ આપે છે અને UPI સાથે જોડાયેલા સામાન્ય પ્રશ્નોના જવાબો પણ આપે છે. આ માટે યુઝર્સ કમ્પેટિબલ ફીચર ફોનમાં પહેલેથી હાજર PhonePe એપ દ્વારા આ સર્વિસને સેટ અપ કરી શકે છે. આ માટે તેમણે નિયમો અને શરતો એક્સેપ્ટ કરવી પડશે. ત્યારબાદ તેમણે પોતાની બેન્ક પસંદ કરવી પડશે, ડેબિટ કાર્ડના છેલ્લા 6 અંક અને તેની એક્સપાયરી ડેટ દાખલ કરવી પડશે અને ત્યારબાદ UPI PIN સેટ કરવો પડશે.
રજિસ્ટ્રેશન પૂરું થયા પછી યુઝર્સ કોઈપણ કોન્ટેક્ટ, મોબાઇલ નંબર અથવા UPI ID દ્વારા પેમેન્ટ કરી શકે છે. કેમેરા વાળા ફીચર ફોનમાં QR કોડ સ્કેન કરવાની સુવિધા પણ મળશે. યુઝર્સે રિસિવરની માહિતી ચકાસવી પડશે, રકમ દાખલ કરવી પડશે, UPI PIN નાખવો પડશે અને પેમેન્ટ કન્ફર્મ કરવું પડશે.