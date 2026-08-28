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હવે લેઝરથી હવામાં જ મરી જશે મચ્છર, બજારમાં આવી ગયું AI અને LiDAR વાળું નવું ડિવાઇસ; જાણો કિંમત અને ખાસિયત

Mosquito Killer Gadge: હવે મચ્છરોને મારવા માટે રેકેટ કે સ્પ્રેની જરૂર ઓછી થઈ શકે છે. કારણ કે, નવું AI અને LiDAR આધારિત લેઝર ડિવાઇસ ઉડતા મચ્છરોને ટ્રેક કરી હવામાં જ ખતમ કરવાનો દાવો કરે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 28, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 05:33 PM IST
હવે લેઝરથી હવામાં જ મરી જશે મચ્છર, બજારમાં આવી ગયું AI અને LiDAR વાળું નવું ડિવાઇસ; જાણો કિંમત અને ખાસિયત

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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