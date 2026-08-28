/હવે લેઝરથી હવામાં જ મરી જશે મચ્છર, બજારમાં આવી ગયું AI અને LiDAR વાળું નવું ડિવાઇસ; જાણો કિંમત અને ખાસિયત

Mosquito Killer Gadge: મચ્છરોથી છુટકારો મેળવવા માટે લોકો અત્યાર સુધી કોઈલ, સ્પ્રે, રેકેટ અને ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેપ જેવી અનેક રીતોનો ઉપયોગ કરતા આવ્યા છે. ત્યારે હવે એક એવું હાઇ-ટેક ડિવાઇસ બજારમાં આવ્યું છે, જે મચ્છરોને હવામાં ટ્રેક કરીને તેમને લેઝરની મદદથી ખતમ કરવાનો દાવો કરે છે. આ ડિવાઇસનું નામ Photon Matrix જણાવવામાં આવી રહ્યું છે અને તેની પ્રારંભિક કિંમત લગભગ 988 ડોલર (આશરે 94 હજાર રૂપિયા) રાખવામાં આવી છે.
Photon Matrixને મચ્છરોની ઓળખ કરવા અને તેમને ટ્રેક કરવા માટે અદ્યતન ટેકનોલોજીથી તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. રિપોર્ટ અનુસાર, તેમાં LiDAR, રડાર અને AIનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ડિવાઇસ આસપાસ ઉડતા જીવાતોને ઓળખ્યા બાદ તેમની એક્ટિવિટીને ટ્રેક કરે છે અને તેને હવામાં જ લેઝર દ્વારા નિશાન બનાવી દે છે. એટલે કે તે મસ્કીટો રેકેટ જેવી પદ્ધતિઓની જેમ યુઝરે જાતે મચ્છર પાછળ દોડવાની જરૂર પડતી નથી. કંપનીનો દાવો છે કે, સિસ્ટમ ઓટોમેટિક રીતે ઉડતા મચ્છરોને શોધીને તેમને ટાર્ગેટ કરી શકે છે.
લોકો અને મોટા જીવો માટે સુરક્ષિત હોવાનો દાવો
રિપોર્ટ અનુસાર, આ લેઝર-બેસ્ડ સિસ્ટમમાં સુરક્ષાને લઈને પણ ખાસ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તેનો હેતુ મચ્છરો જેવા નાના જીવાતોને ઓળખવાનો છે, જ્યારે લોકો, પાલતુ પ્રાણીઓ અને અન્ય મોટા જીવોને ટાર્ગેટ કરવાથી બચવા માટે સિસ્ટમમાં અલગ-અલગ સેફ્ટી મેકેનિઝમ સામેલ હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.
જો કે, કોઈપણ લેઝર આધારિત ડિવાઇસનો ઉપયોગ કરતી વખતે સુરક્ષા સૂચનાઓનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી બનશે. ખાસ કરીને આવા પ્રોડક્ટ્સના સુરક્ષિત હોવા અને સારી રીતે કામ કરવા વિશે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ટેસ્ટિંગ અને લાંબા સમય સુધીના ઉપયોગ પછી જ વધુ સારી રીતે ખબર પડી શકશે.
ઘરની બહાર મચ્છરો સામે લડવાની નવી રીત?
આ ડિવાઇસ ખાસ કરીને બેકયાર્ડ, ગાર્ડન અને ખુલ્લા વિસ્તારોમાં ઉપયોગી થઈ શકે છે, જ્યાં મચ્છરોની સમસ્યા વધુ હોય છે. પરંપરાગત સ્પ્રે કે કેમિકલ આધારિત ઉત્પાદનોની તુલનામાં આ ટેકનોલોજી એક અલગ રીત રજૂ કરે છે, કારણ કે તેમાં મચ્છરોને ટ્રેક કરીને સીધા નિશાન બનાવવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે.
જો આ ટેકનોલોજી કારગત સાબિત થાય છે, તો ભવિષ્યમાં સ્માર્ટ પેસ્ટ કંટ્રોલ ડિવાઇસની એક નવી કેટેગરી સામે આવી શકે છે. જો કે, હાલમાં તેની કિંમત આશરે 988 ડોલર (લગભગ 94 હજાર રૂપિયા) છે. જેના કારણે તેની પ્રારંભિક કિંમત તેને સામાન્ય ઘરો માટે ઘણો મોંઘો વિકલ્પ બનાવે છે. હાલમાં તે ચોક્કસ માર્કેટ્સમાં ઉપલબ્ધ છે અને બાદમાં તેની કામગીરીના આધારે જ બજારમાં વિસ્તાર થઈ શકે છે.