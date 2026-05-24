/હવે પેટ્રોલનું ટેન્શન ખતમ ! મારુતિ આ દિવસે લોન્ચ કરશે દેશની પહેલી ફ્લેક્સ ફ્યૂઅલ કાર

india First Flex Fuel Car: મારુતિ સુઝુકી ભારતની પ્રથમ ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ કાર લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે, જે 100% ઇથેનોલ (E100) પર ચાલે છે. આ કાર પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર નિર્ભરતા ઘટાડવા તરફ એક મોટું પગલું છે. કંપનીએ અગાઉ E85 ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ મોડેલનું પ્રદર્શન કર્યું છે.
india First Flex Fuel Car: ભારતીય બજારમાં સૌથી મોટા કાર વેચનાર મારુતિ સુઝુકી હવે નવી ટેકનોલોજી સાથે ઓટો સેક્ટરમાં એક મોટું પગલું ભરી રહી છે. પેટ્રોલ, CNG, હાઇબ્રિડ અને ઇલેક્ટ્રિક કાર પછી, મારુતિ હવે ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ ટેકનોલોજીવાળી કાર લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને હાઇવે મંત્રી નીતિન ગડકરીએ જાહેરાત કરી છે કે કંપની 5 જૂન, વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસના રોજ તેની પ્રથમ ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ કારનું લોન્ચીંગ કરશે.
આ લોન્ચને ખાસ માનવામાં આવે છે કારણ કે હાલમાં, ભારતીય બજારમાં કોઈ ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ ફોર-વ્હીલર વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ નથી. તેથી, મારુતિની નવી કાર આ ટેકનોલોજી દર્શાવતી દેશની પ્રથમ કાર બની શકે છે.
ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ કાર શું છે?
ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ કાર એક એવું વાહન છે જે નિયમિત પેટ્રોલ ઉપરાંત ઇથેનોલ-મિશ્રિત ઇંધણ પર ચાલી શકે છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, મારુતિની નવી કાર E100, અથવા 100 ટકા ઇથેનોલ પર ચાલી શકે છે. આ માટે ખાસ ઇંધણ સિસ્ટમ, એન્જિન સેટઅપ અને ઇગ્નીશન સિસ્ટમની જરૂર પડશે.
ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ મોડેલ્સ પહેલા પણ પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા
મારુતિ અને તેની પેરેન્ટ કંપની, સુઝુકી, અગાઉ ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ ટેકનોલોજી પર કામ કરી ચૂકી છે. જાપાન મોબિલિટી શોમાં, કંપનીએ ફ્રોન્ક્સ ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ મોડેલ રજૂ કર્યું હતું. આ મોડેલ E85, અથવા 85 ટકા ઇથેનોલ-મિશ્રિત ઇંધણ પર ચાલી શકે છે. જો કે, હવે કંપની આને એક પગલું આગળ વધારીને E100 સપોર્ટવાળી કાર લોન્ચ કરી શકે છે.
વેગનઆર પણ એક વિકલ્પ હોઈ શકે
થોડા સમય પહેલા, મારુતિએ વેગનઆર ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ પ્રોટોટાઇપ પણ પ્રદર્શિત કર્યું હતું. આ મોડેલ E20 અને E85 ઇથેનોલ-મિશ્રિત ઇંધણ બંને પર ચાલી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, એવી શક્યતા છે કે કંપની વેગનઆર અથવા ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ ટેકનોલોજી સાથે અન્ય લોકપ્રિય મોડેલ લોન્ચ કરશે.
શું ફાયદા થશે?
ઇથેનોલ આધારિત ઇંધણનો ઉપયોગ પેટ્રોલ પરની નિર્ભરતા ઘટાડી શકે છે. વધુમાં, આવા વાહનો ઓછા પ્રદૂષણનું ઉત્સર્જન કરે છે અને લાંબા ગાળે ઇંધણ ખર્ચ ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે. આ જ કારણ છે કે સરકાર અને ઓટોમેકર્સ આ ટેકનોલોજીને ઝડપથી પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે.
મારુતિની આ નવી ઓફર ભારતીય ઓટો બજારમાં મોટો ફેરફાર લાવી શકે છે અને ભવિષ્યના ઇંધણ વિકલ્પોની દિશા નક્કી કરી શકે છે.