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હવે વારંવાર ચાર્જિંગ કરવાનું ટેન્શન ખતમ? આવી ગઈ છે નવી 'સિલિકોન કાર્બન બેટરી', જાણો શું છે આ નવી ટેક્નોલોજી

Silicon Carbon Battery: સ્માર્ટફોન, લેપટોપ અને ટેબ્લેટમાં Lithium-ion બેટરીનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. તેનું સૌથી મોટું કારણ એ છે કે તે ઘણી હલકી, વધુ શક્તિશાળી અને હજારો વખત ચાર્જ થવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 02, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:39 PM IST
હવે વારંવાર ચાર્જિંગ કરવાનું ટેન્શન ખતમ? આવી ગઈ છે નવી 'સિલિકોન કાર્બન બેટરી', જાણો શું છે આ નવી ટેક્નોલોજી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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