હવે વારંવાર ચાર્જિંગ કરવાનું ટેન્શન ખતમ? આવી ગઈ છે નવી 'સિલિકોન કાર્બન બેટરી', જાણો શું છે આ નવી ટેક્નોલોજી

Silicon Carbon Battery: સ્માર્ટફોન વાપરતા યૂઝર્સ માટે બેટરીની સમસ્યા સામાન્ય થઈ ચૂકી છે. લોકો હવે એવા સ્માર્ટફોનને વધુ મહત્વ આપે છે જેમાં તેમને વધુ બેટરી બેકઅપ મળે છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને સ્માર્ટફોન બનાવતી કંપનીઓ તેમના ફોનમાં ઘણા ફેરફારો કરી રહી છે. હવે ઘણા નવા પ્રીમિયમ સ્માર્ટફોનમાં Silicon Carbon Batteryનો ઉપયોગ શરૂ થઈ ગયો છે. અગાઉ આ ટેક્નોલોજી Honor, Xiaomi અને Oppo જેવી ચાઈનીઝ બ્રાન્ડ્સ સુધી મર્યાદિત હતી, પરંતુ હવે Samsungએ પણ તેના નવા ફોલ્ડેબલ ફોનમાં આ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે.
Lithium-ion બેટરી
ઉલ્લેખનીય છે કે, લગભગ બે દાયકાથી સ્માર્ટફોન, લેપટોપ અને ટેબ્લેટમાં Lithium-ion બેટરીનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. તેનું સૌથી મોટું કારણ એ છે કે તે ઘણી હલકી, વધુ શક્તિશાળી અને હજારો વખત ચાર્જ થવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. પરંતુ આ ટેક્નોલોજીની પણ એક મર્યાદા છે. જૂની Lithium-ion બેટરીમાં ગ્રેફાઇટ (Graphite) બેસ્ડ એનોડનો ઉપયોગ થાય છે. નિષ્ણાતોના મતે હવે ગ્રેફાઇટ તેની મહત્તમ શક્તિની નજીક પહોંચી ચૂક્યું છે અને તેમાં વધુ સુધારાની કોઈ ગુજશ બચી નથી. અહીંથી જ Silicon Carbon ટેક્નોલોજીની શરૂઆત થાય છે.
Silicon Carbon Battery શું હોય છે?
તમારી જાણકારી માટે જણાવી દઈએ કે, આ નવી બેટરી ટેક્નોલોજીમાં ગ્રેફાઇટ એનોડ સાથે થોડી માત્રામાં Silicon Carbon Material મિક્સ કરવામાં આવે છે. બેટરીનો બાકીનો ભાગ હજુ પણ Lithium-ion ટેક્નોલોજી પર આધારિત રહે છે. એટલે કે આ કોઈ સંપૂર્ણપણે નવી બેટરી નથી પરંતુ વર્તમાન Lithium-ion બેટરીનું વધુ અદ્યતન (એડવાન્સ) વર્ઝન કહી શકાય.
કઈ રીતે કામ કરે છે આ નવી બેટરી
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, કોઈપણ રિચાર્જેબલ બેટરીના ત્રણ ભાગ હોય છે Anode (એનોડ), Cathode (કેથોડ) અને Electrolyte (ઇલેક્ટ્રોલાઇટ). જ્યારે બેટરી સંપૂર્ણપણે ચાર્જ થાય છે ત્યારે ઊર્જા એનોડમાં એકત્રિત રહે છે. જેમ-જેમ તમે ફોન વાપરો છો, ઇલેક્ટ્રોન્સ એનોડથી કેથોડ તરફ આગળ વધે છે અને આ જ પ્રક્રિયાથી વીજળી ઉત્પન્ન થાય છે. ફરીથી ચાર્જ કરવા પર આ જ પ્રક્રિયા ઉંધી (રિવર્સ) થાય છે.
દરેક વખતે ચાર્જ અને ડિસ્ચાર્જ થવા સાથે બેટરીની અંદર થતી કેમિકલ પ્રક્રિયા ધીમે-ધીમે નબળી પડવા લાગે છે. આ જ કારણ છે કે કેટલાક વર્ષો પછી બેટરીની શક્તિ ઓછી થવા લાગે છે.
કેવી રીતે મળે છે વધુ બેટરી બેકઅપ
વાસ્તવમાં સિલિકોનની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે તે ગ્રેફાઇટની સરખામણીમાં અનેકગણું વધુ Lithium આયન સ્ટોર કરી શકે છે, આ જ કારણ છે કે સામાન્ય કદની બેટરીમાં પહેલાં કરતાં ઘણી વધુ ઊર્જા ભરી શકાય છે. તેનો ફાયદો એ થાય છે કે ફોનમાં વધુ mAh ની બેટરી ફીટ કરી શકાય છે.
ડિવાઈસને વધુ મોટા બનાવવાની જરૂર પડતી નથી. બેટરી બેકઅપ ઘણો વધી જાય છે. ઘણા સ્માર્ટફોન સામાન્ય વપરાશમાં બે દિવસ સુધી ચાલી શકે છે. આ જ કારણ છે કે હાલના વર્ષોમાં ઘણા ફ્લેગશિપ સ્માર્ટફોનની બેટરીની શક્તિ ઝડપથી વધી છે જ્યારે તેમની ડિઝાઇન પહેલા જેટલી જ સ્લિમ બને છે.
મળે છે ફાસ્ટ ચાર્જિંગ
આની સાથે જ તમને જણાવી દઈએ કે Silicon Carbon Batteryનો વધુ એક મોટો ફાયદો એ છે કે તેમાં તમને ફાસ્ટ ચાર્જિંગની સુવિધા પણ મળી જાય છે. ગ્રેફાઇટની તુલનામાં સિલિકોન Lithium આયનોને વધુ ઝડપથી સ્વીકારે છે. આનાથી બેટરી ઓછા સમયમાં વધુ ચાર્જ થઈ શકે છે. આ જ કારણ છે કે નવી પેઢીના ઘણા સ્માર્ટફોન 80W, 100W કે તેથી વધુ સ્પીડના ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે.
શું છે તેના ફાયદા?
Silicon Carbon Battery અનેક મામલામાં જૂની બેટરીઓ કરતાં વધુ સારી સાબિત થઈ રહી છે.
ઓછી જગ્યામાં વધુ બેટરી ક્ષમતા
ઉત્તમ બેટરી બેકઅપ
ઝડપી ફાસ્ટ ચાર્જિંગ
ફોનની ડિઝાઇન સ્લિમ અને હલકી રાખવી સરળ
સિલિકોન એક સસ્તો અને સરળતાથી ઉપલબ્ધ થતો પદાર્થ છે
શું છે તેના ગેરફાયદા?
દરેક નવી ટેક્નોલોજીની જેમ Silicon Carbon Battery પણ સંપૂર્ણપણે પરફેક્ટ નથી.
સૌથી મોટી સમસ્યા તેની બેટરી લાઇફ (Charge Cycles) માનવામાં આવી રહી છે. જ્યારે બેટરી ચાર્જ થાય છે ત્યારે સિલિકોનનું કદ ઘણું વધી જાય છે. વારંવાર આવું થવાથી બેટરીની અંદર દબાણ વધે છે અને સમયની સાથે તેની શક્તિ પણ ઘણી ઓછી થઈ જાય છે. આ જ કારણ છે કે કંપનીઓ હજુ ઓછી માત્રામાં જ સિલિકોનનો ઉપયોગ કરી રહી છે. જો આખી બેટરી સિલિકોનથી બનાવવામાં આવે તો તેની લાઇફ ઘણી ઓછી થઈ શકે છે.