હવે E20 પેટ્રોલ પર ચાલશે રોયલ એનફિલ્ડની આ બાઇક્સ, E20 માટે કીટ કરવામાં આવી લોન્ચ, આટલો છે ભાવ, જાણો
Bullet E20 petrol kit: જો તમારી પાસે જૂની રોયલ એનફિલ્ડ બાઈક છે, તો કંપનીએ હવે આ બાઇકો માટે E20 કીટ લોન્ચ કરી છે, જેનાથી તમે આરામથી E20 પેટ્રોલ પર બાઈક ચલાવી શકો છો. આ કીટના કારણે બાઈકને ફાયદો પણ થવાનું જણાવ્યું છે.
Bullet E20 petrol kit: જો તમારી પાસે જૂની રોયલ એનફિલ્ડ ક્લાસિક 350, બુલેટ 350, અથવા થંડરબર્ડ 350 છે, તો તમારા માટે એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે. કંપનીએ હવે આ લોકપ્રિય બાઇકો માટે E20 કન્વર્ઝન કીટ લોન્ચ કરી છે, જે તેમને 20% ઇથેનોલ સાથે બાઈક ચાલે છે. ભારતમાં E20 ઇંધણ ધીમે ધીમે લાગુ કરવામાં આવી રહ્યું છે, અને જૂની BS3 અને BS4 બાઇકના માલિકોને ફ્યુલ સિસ્ટમ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પરંતુ હવે, રોયલ એનફિલ્ડે સત્તાવાર રીતે ઉકેલ પૂરો પાડ્યો છે.
આ કીટ કઈ બાઇકો માટે ઉપલબ્ધ ?
આ E20 કન્વર્ઝન કીટ રોયલ એનફિલ્ડ ક્લાસિક 350 (BS3 અને BS4), રોયલ એનફિલ્ડ બુલેટ 350 (BS3 અને BS4), અને રોયલ એનફિલ્ડ થંડરબર્ડ 350 (BS3 અને BS4) માટે ઉપલબ્ધ છે. આ કીટ ખાસ કરીને યુનિટ કન્સ્ટ્રક્શન એન્જિન (UCE) મોડેલો માટે છે, જે કાર્બ્યુરેટર સાથે આવ્યા હતા.
E20 કન્વર્ઝન કીટમાં શું ફેરફાર થશે?
નવી કીટ મહત્વપૂર્ણ ઇંધણ સિસ્ટમ ભાગોને ઇથેનોલ-પ્રતિરોધક ઘટકોથી બદલશે. આમાં અપગ્રેડેડ ફ્યુલ લાઇન, નવી સીલ અને ગાસ્કેટ અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ રબર અને મેટલ ભાગોનો સમાવેશ થાય છે. આ જૂના રબર અને મેટલ ભાગો ઝડપથી ઘસાઈ શકે છે અથવા E20 પેટ્રોલને કારણે લીક અને બ્લોકેજ જેવી સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. આ કીટ આ જોખમોને ઘટાડશે.
તેની કિંમત કેટલી છે?
BS4 મોડેલો માટે કીટની કિંમત લગભગ 1,700 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. BS3 અથવા તેથી વધુ અપગ્રેડની જરૂર હોય તેવા મોડેલો થોડા વધારે હોઈ શકે છે. ધ્યાનમાં રાખો કે કીટની ઉપલબ્ધતા સેવા કેન્દ્રથી સેવા કેન્દ્રમાં બદલાઈ શકે છે, તેથી પહેલા તમારા નજીકના અધિકૃત રોયલ એનફિલ્ડ સેન્ટરનો સંપર્ક કરો.
શું તે માઇલેજને અસર કરશે?
કંપનીનો દાવો છે કે આ કીટ E20 ઇંધણ સાથે લાંબા ગાળાની વિશ્વસનીયતામાં સુધારો કરશે. જોકે, ઇથેનોલ-મિશ્રિત પેટ્રોલને કારણે માઇલેજ સંપૂર્ણપણે તેની પાછલી સ્થિતિમાં પાછું આવશે નહીં. જો કે, જો તમે તમારા જૂના રોયલ એનફિલ્ડને લાંબા સમય સુધી સરળતાથી ચાલતું રાખવા માંગતા હો, તો આ સત્તાવાર E20 કીટ એક અનુકૂળ ઉકેલ સાબિત થઈ શકે છે.
રોયલ એનફિલ્ડે ભારતના E20 ઇંધણ તરફના ઝુકાવમાં તેના લાંબા સમયથી ગ્રાહકોને નિરાશ કર્યા નથી. ફક્ત 1,700 રૂપિયા ખર્ચ કરીને, તમે ભવિષ્યના ઇંધણ માટે તમારા ક્લાસિક, બુલેટ અથવા થંડરબર્ડને તૈયાર કરી શકો છો.
