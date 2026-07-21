Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /હવે ઈન્ટરનેટ કે નેટવર્ક વગર પણ ચાલશે UPI! નો-ઈન્ટરનેટ ઝોનમાં સરળતાથી થશે પેમેન્ટ, જાણો કેવી રીતે કરશે કામ

હવે ઈન્ટરનેટ કે નેટવર્ક વગર પણ ચાલશે UPI! નો-ઈન્ટરનેટ ઝોનમાં સરળતાથી થશે પેમેન્ટ, જાણો કેવી રીતે કરશે કામ

UPI Without Internet: NPCI ઈન્ટરનેટ વગર કામ કરતી નવી NFC આધારિત UPI પેમેન્ટ સિસ્ટમ પર કામ કરી રહ્યું છે. આની મદદથી ફ્લાઈટ, મેટ્રો અને ખરાબ નેટવર્ક વાળા વિસ્તારોમાં પણ પેમેન્ટ કરી શકાશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 21, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:13 PM IST
હવે ઈન્ટરનેટ કે નેટવર્ક વગર પણ ચાલશે UPI! નો-ઈન્ટરનેટ ઝોનમાં સરળતાથી થશે પેમેન્ટ, જાણો કેવી રીતે કરશે કામ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યોમાં આવી બેંક ભરતી, જાણો મહિને કેટલો મળશે પગાર
PNB Recruitment28 min ago
2
શું તમને પણ આવ્યો છે CKYCનો મેસેજ? જાણો આખરે આ શું છે1 hr ago
3
MARUTI SUZUKI1 hr ago
4
Monthly Horoscope1 hr ago
5
pm modi1 hr ago