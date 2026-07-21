/હવે ઈન્ટરનેટ કે નેટવર્ક વગર પણ ચાલશે UPI! નો-ઈન્ટરનેટ ઝોનમાં સરળતાથી થશે પેમેન્ટ, જાણો કેવી રીતે કરશે કામ

UPI Without Internet: UPIએ ભારતમાં ડિજિટલ પેમેન્ટ કરવાની રીત પૂરી રીતે બદલી નાખી છે. હવે જો ઈન્ટરનેટ ન હોય, તો પણ UPIથી પેમેન્ટ કરવાનો રસ્તો ખૂલી શકે છે. હાલમાં જ નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (NPCI)એ જાહેરાત કરી છે કે, તેઓ એક એવી નવી ટેક્નોલોજી પર કામ કરી રહ્યા છે, જેનાથી ઈન્ટરનેટ વગર પણ દુકાનો, ફ્લાઈટ અને અંડરગ્રાઉન્ડ મેટ્રોમાં UPI પેમેન્ટ કરી શકાશે. જો આ સુવિધા શરૂ થાય છે, તો ખરાબ નેટવર્ક કે ઈન્ટરનેટ ન હોવાને કારણે પેમેન્ટ નિષ્ફળ (Fail) થવાની સમસ્યા લગભગ દૂર થઈ જશે.
કેવી રીતે કામ કરશે આ નવી સિસ્ટમ?
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ નવું ફીચર નિયર ફીલ્ડ કમ્યુનિકેશન (NFC) પર આધારિત હશે, એટલે કે તમારે QR કોડ સ્કેન કરવાની જરૂર નહીં પડે. ફક્ત તમારા NFC સપોર્ટ વાળા સ્માર્ટફોનને મશીન પર ટેપ (Tap) કરવાનું રહેશે અને પેમેન્ટ થઈ જશે. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે, આ દરમિયાન ન તો તમારા ફોનમાં ઈન્ટરનેટ હોવું જરૂરી છે અને ન તો દુકાનદારના POS મશીનમાં.
2,000 રૂપિયા સુધી કરી શકાશે પેમેન્ટ
શરૂઆતમાં આનાથી એક વારમાં 2,000 રૂપિયા સુધીનું પેમેન્ટ કરી શકાશે. આ માટે યુઝરે પહેલા ઈન્ટરનેટ હોય ત્યારે પોતાના UPI Lite વોલેટમાં રૂપિયા એડ કરવાના રહેશે. બાદમાં એ જ બેલેન્સથી ઈન્ટરનેટ વગર પેમેન્ટ કરી શકાશે. આમાં એવું સેટિંગ પણ મળશે કે દર વખતે UPI PIN નાખવાની પણ જરૂર નહીં રહે.
ફ્લાઈટ અને મેટ્રોમાં સૌથી વધુ ફાયદો
આજે પણ ઘણી વાર ફ્લાઈટની અંદર કે અંડરગ્રાઉન્ડ મેટ્રોમાં ઈન્ટરનેટ નથી ચાલતું. આવા સમયે ડિજિટલ પેમેન્ટ કરવું મુશ્કેલ બની જાય છે. NPCIનું આ ફીચર ખાસ કરીને એવી જ જગ્યાઓ માટે લાવવામાં આવી રહ્યું છે, જ્યાં નેટવર્ક નથી હોતું. એટલે કે આગળ જતાં ફ્લાઈટ દરમિયાન ખાવા-પીવાની વસ્તુઓ ખરીદવી હોય કે મેટ્રો સ્ટેશન પર પેમેન્ટ કરવું હોય, ઈન્ટરનેટ ન હોય તો પણ UPIથી સરળતાથી પેમેન્ટ કરી શકાશે.
આનો ઉપયોગ કરવા માટે માત્ર ગ્રાહકોનો ફોન જ નહીં, પરંતુ દુકાનદારોના POS ટર્મિનલ પણ નવી સિસ્ટમ માટે પ્રમાણિત (Certified) હોવા જરૂરી છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, NPCI ટૂંક જ સમયમાં આવા ટર્મિનલ્સનું સર્ટિફિકેશન શરૂ કરી શકે છે. ત્યારબાદ બેન્ક અને UPI એપ કંપનીઓ પણ પોતાની એપમાં આ સુવિધા ઉમેરશે.
ક્યારે થશે લોન્ચિંગ?
હાલમાં આ ફીચર ડેવલપમેન્ટ સ્ટેજમાં છે અને હજુ સામાન્ય લોકો માટે ઉપલબ્ધ નથી. NPCI તરફથી આની સત્તાવાર લોન્ચ ડેટની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. જો કે, રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ ટેક્નોલોજી પર ઝડપથી કામ ચાલી રહ્યું છે અને આવનારા સમયમાં તેને તબક્કાવાર રીતે શરૂ કરવામાં આવી શકે છે.
જો આ સુવિધા શરૂ થઈ જશે, તો UPI પહેલાં કરતાં પણ વધુ અનુકૂળ અને સરળ બની જશે. ખરાબ નેટવર્ક, એરપ્લેન મોડ કે મુસાફરી દરમિયાન પણ ડિજિટલ પેમેન્ટ સરળતાથી કરી શકાશે.