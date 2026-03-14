ભૂલથી બીજા નંબર પર થઈ ગયું રિચાર્જ? ચિંતા ન કરો, પરત મળી જશે તમારા પૈસા, બસ કરો આ કામ

Wrong Number Recharge: જો તમે પણ ભૂલમાં કોઈ બીજા નંબર પર રિચાર્જ કરી દો તો તમે પૈસા પરત મેળવી શકો છો. હાલમાં જિયો પોતાના યુઝર્સને આ સુવિધા આપી રહ્યું છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 14, 2026, 12:52 PM IST
  • ભૂલથી બીજા નંબરમાં રિચાર્જ થઈ જશે તો પૈસા મળી જશે પરત
  • તમારે બે કલાકમાં કરવું પડશે આ કામ
  • MY Jio પર મળશે આ સુવિધા

Wrong Number Recharge: ઘણીવાર ઉતાવળમાં ખોટા નંબર પર રિચાર્જ થઈ જાય છે. તમે તમારા નંબર પર રિચાર્જ કરવા ઈચ્છો છો, પરંતુ ભૂલથી કોઈ ડિજિટ આડોઅવળો થઈ જાય છે અને કોઈ બીજી વ્યક્તિમાં રિચાર્જ થઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં લોકો વિચારે છે કે રિચાર્જના પૈસા બેકાર જતાં રહ્યાં, પરંતુ તેવું નથી. તમે ખોટા નંબર પર રિચાર્જ થવા પર તમારા બધા પૈસા પરત મેળવી શકો છો. આજે અમે તમને તે વિશે જણાવીશું.

આ કંપનીના યુઝર્સને થશે ફાયદો
હાલ જિયો પોતાના યુઝર્સને ખોટા નંબર પર રિચાર્જ થવા પર પૈસા પરત આપી રહ્યું છે. તે માટે શરત છે કે તમે તે રિચાર્જ My Jio એપથી કર્યું હોય. જો તમે My Jio થી રિચાર્જ કરો છો અને ભૂલમાં કોઈ બીજા નંબરનું રિચાર્જ થઈ જાય છે તો તમે પૈસા પરત મેળવવાના હકદાર છો.

જો તમારાથી બીજા કોઈના નંબર પર રિચાર્જ થઈ ગયું હોત તો My Jio ઓપન કરો અને એકાઉન્ટમાં લોગ-ઇન કરો. એપમાં રિચાર્જ હિસ્ટ્રી સર્ચ કરી સિલેક્ટ કરો. અહીં તમને રિચાર્જની વિગતો મળશે. તેમાં લાસ્ટ રિચાર્જ પર ક્લિક કરો અને વિગતમાં જઈને કેન્સર રિચાર્જ ટેપ કરો. હવે અહીં તમને રિચાર્જ કેન્સલ કરવાનું કારણ પૂછવામાં આવશે. તમે ખોટા પ્લાન કે ખોટા નંબરનું કારણ જણાવી રિચાર્જ કેન્સલ કરી શકો છો. ત્યારબાદ તમારી રિક્વેસ્ટ સબમિટ કરી દો. આગામી થોડા દિવસમાં તમને રિચાર્જના પૈસા પરત મળી જશે.

આ વાતનું ધ્યાન રાખો
મહત્વનું છે કે ખોટા નંબર પર થયેલા રિચાર્જને માત્ર બે કલાકની અંદર કેન્સલ કરી શકો છો. જો તમે રિચાર્જને બે કલાક બાદ કેન્સલ કરવા ઈચ્છો છો તો થશે નહીં. તેથી ખોટું રિચાર્જ થાય તો તત્કાલ તેને કેન્સલ કરી દો.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

