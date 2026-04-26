હવે સપના પર પણ હશે તમારો કંટ્રોલ! આ અનોખા ગેજેટથી થશે સંભવ, કિંમત જાણીને ઊડી જશે હોશ
Human Control Over Dreams: કંપનીએ તેના બે નવા ડિવાઈસ Dual અને Phase લોન્ચ કર્યા છે. આ દેખાવમાં હેડબેન્ડ જેવા છે જેને માથા પર પહેરવાના હોય છે.
- આવી ગયું AI ગેજેટ, જે સપનાને કરશે કંટ્રોલ
- સપનાને કંટ્રોલ કરશે આ અનોખું હેડબેન્ડ
- જાણો આ ગેજેટની કિંમત અને ફીચર્સ
Trending Photos
Human Control Over Dreams: આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI) આજે કોડિંગથી લઈને કન્ટેન્ટ લખવા સુધીના તમામ કામો સરળ બનાવી ચુક્યું છે. પરંતુ શું તે તમારી ઊંઘમાં આવતા સપનાઓને પણ કંટ્રોલ કરી શકે છે? આ દાવા સાથે AI સ્ટાર્ટઅપ Prophetic AIએ એક ખાસ પહેરી શકાય તેવું ગેજેટ લોન્ચ કર્યું છે. કંપનીનું કહેવું છે કે, આ ડિવાઈસની મદદથી યુઝર પોતાના સપનાને પોતે કંટ્રોલ કરી શકે છે. તેની શરૂઆતી કિંમત આશરે 449 ડોલર (લગભગ 42,000 રૂપિયા) રાખવામાં આવી છે. જો કે, આ દાવો કેટલો સાચો છે તેના પર હજુ પ્રશ્નો ઉભા છે.
કેવી રીતે કામ કરે છે આ ડ્રીમ કંટ્રોલ ગેજેટ?
કંપનીએ તેના બે નવા ડિવાઈસ Dual અને Phase લોન્ચ કર્યા છે. આ દેખાવમાં હેડબેન્ડ જેવા છે જેને માથા પર પહેરવાના હોય છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, આ ડિવાઈસ 'લૂસિડ ડ્રીમિંગ' (Lucid Dreaming)ને ટ્રિગર કરે છે. લૂસિડ ડ્રીમિંગ એ એવી સ્થિતિ છે જ્યારે વ્યક્તિ સપના દરમિયાન સમજી શકે છે કે તે સપનું જોઈ રહ્યો છે અને તેમાં બદલાવ પણ કરી શકે છે.
ટેકનોલોજી પાછળનું વિજ્ઞાન
Prophetic AIના જણાવ્યા મુજબ, આ ડિવાઈસ માથા દ્વારા સુરક્ષિત અલ્ટ્રાસોનિક વેવ્સ મોકલે છે જે મગજના Prefrontal Cortexને એક્ટિવ કરે છે. આ ભાગ વિચારવા અને નિર્ણયો લેવા સાથે જોડાયેલો હોય છે. સપના દરમિયાન આ ભાગ સામાન્ય રીતે ઓછો સક્રિય હોય છે, જેના કારણે આપણને સપના પર કંટ્રોલ હોતો નથી. ડિવાઈસ આ એક્ટિવિટીને સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે જેથી વ્યક્તિ પોતાના સપનામાં જાગૃત રહી શકે. આ સાથે તેમાં Electroencephalogram (EEG) સેન્સર પણ લાગેલા છે જે મગજની એક્ટિવિટીને ટ્રેક કરે છે. આવી ટેકનિકનો ઉપયોગ ન્યુરાલિંક (Neuralink) જેવા પ્રોજેક્ટ્સમાં પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
શું આ ટેકનિક ખરેખર કામ કરશે?
આ ગેજેટનો આધાર એક એડવાન્સ ટેકનિક છે જેને Transcranial Focused Ultrasound (tFUS) કહેવામાં આવે છે, જેને AI સાથે જોડીને ઉપયોગમાં લેવામાં આવી રહી છે. તેનો હેતુ REM સ્લીપ દરમિયાન મગજના ખાસ ભાગને ટાર્ગેટ કરવાનો છે. સિદ્ધાંત મુજબ, તેનાથી સપનાઓને વધુ સ્પષ્ટ, યાદગાર અને કંટ્રોલ કરી શકાય તેવા બનાવી શકાય છે. જો કે, આ હજુ સુધી સંપૂર્ણ રીતે સાબિત થયું નથી.
કિંમત અને ઉપલબ્ધતા
Prophetic AIનું Dual મોડલ 449 ડોલર (લગભગ 43,000 રૂપિયા)માં ઉપલબ્ધ થશે અને તેની ડિલિવરી આ વર્ષના અંત સુધીમાં શરૂ થવાની આશા છે. Phase મોડલની કિંમત 1,299 ડોલર (લગભગ 1.2 લાખ રૂપિયા) રાખવામાં આવી છે, જેનું શિપિંગ 2027ના મધ્ય સુધીમાં શરૂ થઈ શકે છે. AI સતત નવી સીમાઓને સ્પર્શી રહ્યું છે અને સપનાને કંટ્રોલ કરવાનો આ વિચાર ખૂબ જ રોમાંચક છે. પરંતુ હાલમાં તેને સંપૂર્ણ રીતે ભરોસાપાત્ર માનતા પહેલા તેના નક્કર વૈજ્ઞાનિક પુરાવાઓની રાહ જોવી જરૂરી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે