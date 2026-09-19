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iPhone 18 Pro ખરીદવાની ઘેલછા કે પત્ની માટે પ્રેમ ? પતિએ સોનું વેંચી નવો આઈફોન ખરીદ્યો

iPhone 18 Pro: ભારતમાં iPhone 18 નું વેચાણ શરુ થઈ ગયું છે અને પહેલા દિવસથી જ એપલ સ્ટોરની બહાર લાંબી લાઈનો જોવા મળી હતી. iPhone 18 ખરીદવાનો એક અનોખો મામલો સામે આવ્યો છે. જેમાં પત્નીની આઈફોનની જીદ પુરી કરવા એક વ્યક્તિ સોનું વેંચીને આઈફોન લેવા આવ્યો હતો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 19, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:29 AM IST
iPhone 18 Pro ખરીદવાની ઘેલછા કે પત્ની માટે પ્રેમ ? પતિએ સોનું વેંચી નવો આઈફોન ખરીદ્યો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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