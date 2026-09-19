/iPhone 18 Pro ખરીદવાની ઘેલછા કે પત્ની માટે પ્રેમ ? પતિએ સોનું વેંચી નવો આઈફોન ખરીદ્યો

iPhone 18 Pro: Iphone 18 નું વેચાણ ભારતમાં શરૂ થઈ ગયું છે. Iphone 18 તેની કિંમતો માટે પહેલાથી જ ચર્ચામાં હતો તેમ છતાં પહેલા દિવસથી જ દેશભરના અલગ અલગ એપલ સ્ટોરની બહાર લાંબી લાઈનો જોવા મળી. ઉંચી કિંમતો હોવા છતાં પણ લોકોમાં iphone 18 લો લેવાનો ક્રેઝ દેખાયો હતો. કેટલાક લોકોમાં આ ક્રેઝ એટલો વધારે હતો કે તેઓ ઘરનું સોનુ વેચીને iphone ખરીદવા આવ્યા હતા.
બરગંડી કલરનો iphone 18 pro
Iphone 18 pro ની કિંમત એટલી છે કે સામાન્ય માણસ લેવાનું વિચારે પણ નહીં. જેના કારણે દિલ્હીના એક વ્યક્તિએ પોતાની પત્ની માટે iphone ખરીદવા ઘરનું સોનું વેચી દીધું હતું. મીડિયા સાથે વાતચીત કરતી વખતે આ વ્યક્તિએ પોતે જણાવ્યું કે તેની પત્નીએ બરગંડી કલર નો iphone 18 pro ખરીદવાનું કહ્યું હતું. આ ફોન ખરીદવા માટે તેની પાસે પૈસાની વ્યવસ્થા ન હતી. તેથી તેણે સોનુ વેચીને પત્ની માટે બરગંડી કલરનો iphone 18 pro ખરીદ્યો.
પત્નીની ફોન લેવાની ઈચ્છા પુરી કરી
જ્યારે તે વ્યક્તિને પૂછવામાં આવ્યું કે આટલું મોંઘો ફોન તેણે શા માટે ખરીદ્યો તો તેણે જવાબમાં કહ્યું કે પહેલા તેની પાસે કોઈ વ્યવસ્થા કે પૈસા ન હતા. અત્યારે સોનુ વેચીને પણ iphone લઈ શકાય તેવી સ્થિતિ છે. ભવિષ્યમાં તેની પાસે પૈસા હશે કે નહીં તે નક્કી નથી એટલા માટે તેણે પોતાની પત્નીની ફોન લેવાની ઈચ્છા પૂરી કરી દીધી.
ઊંચી કિંમતે પણ લોકો ખરીદી રહ્યા છે Iphone 18
મહત્વપૂર્ણ છે કે આ વખતે iphone ની જે સીરીઝ લોન્ચ કરવામાં આવી છે તેની કિંમતો પહેલાના iphone કરતાં ઘણી વધારે છે. પરંતુ જે લોકો આઈ ફોન ખરીદવા માંગે છે તેઓ વધારે કિંમત આપીને પણ iphone 18 લેવા તૈયાર છે. પહેલા જ દિવસે એપલ સ્ટોર ની બહાર iphone 18 pro ખરીદવા આવેલા લોકોની ભીડ જોઈને આ વાત કહી શકાય છે.
Iphone 18 લેવા માટે વિદ્યાર્થીઓ, વેપારીઓ અને નોકરી કરતા લોકો પણ લાઈનોમાં ઉભેલા જોવા મળ્યા હતા. કેટલાક લોકોએ તો નવો આઈફોન પહેલા દિવસે ખરીદવા માટે ઓફિસથી રજા પણ લઈ લીધી હતી. અને ઘણા લોકો પોતાની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે એક શહેરથી બીજા શહેર ફક્ત ફોન લેવા માટે પહોંચ્યા હતા.