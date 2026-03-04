Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnologyસુપર સ્પ્લેન્ડરથી પણ સસ્તી થઈ આ ઈલેક્ટ્રિક બાઇક, 200 કિમીથી વધુ રેન્જ, જાણો કિંમત

સુપર સ્પ્લેન્ડરથી પણ સસ્તી થઈ આ ઈલેક્ટ્રિક બાઇક, 200 કિમીથી વધુ રેન્જ, જાણો કિંમત

હોળીના તહેવાર પર જે લોકો ઈલેક્ટ્રિક બાઇક ખરીદવાનું વિચારી રહ્યાં છે, તેના માટે ખૂબ સારી તક છે. ઓલાએ પોતાની ઈલેક્ટ્રિક બાઇકની કિંમતો ઘટાડી દીધી છે. હવે આ બાઇક હીરો સુપર સ્પ્લેન્ડરથી પણ સસ્તી થઈ ગઈ છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 04, 2026, 01:13 PM IST
  • હોળીના તહેવાર પર ઓલા બાઇકમાં શાનદાર ઓફર
  • હીરો સ્પ્લેન્ડરથી પણ સસ્તામાં આવી જશે ઈલેક્ટ્રિક બાઇક
  • કંપનીએ સીમિત સમય માટે લોન્ચ કરી ઓફર

સુપર સ્પ્લેન્ડરથી પણ સસ્તી થઈ આ ઈલેક્ટ્રિક બાઇક, 200 કિમીથી વધુ રેન્જ, જાણો કિંમત

ઓલા ઈલેક્ટ્રિકે પોતાના હોળી મહોત્સવ કેમ્પેન હેઠળ રોડસ્ટર ઈલેક્ટ્રિક મોટરસાયકલની કિંમત ઘટાડી દીધી છે. હવે આ ઈલેક્ટ્રિક બાઇક 79,999 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. આ પગલાથી કંપનીએ તેગ્રાહકો માટે એન્ટ્રી પ્રાઇસ ઘટાડી દીધી છે, જે દરરોજના ઉપયોગ માટે સસ્તી બાઇક ખરીદવા ઈચ્છે છે. આ કિંમતમાં ઘણા પેટ્રોલ (ICE) મોડલ પણ આવે છે, જે પોતાની ઓછી કિંમતોને કારણે ગ્રાહકો વચ્ચે લોકપ્રિય છે.

Ola Roadster X માં 3.5 kWh અને 4.5 kWh બેટરી પેકનો વિકલ્પ મળે છે. તો થોડી મોંઘી Ola Roadster X+ 4.5 kWh અને 9.1 kWh બેટરી પેકની સાથે આવે છે. તેની કિંમત ક્રમશઃ 1.10 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) અને 1.89 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે. બાઇકમાં લગભગ 196-201 કિમી સુધીની રેન્જ મળી જાય છે.

ક્યારે બુક કરી શકો છો બાઇક
આ જાહેરાત હોળીના તહેવાર પર કરવામાં આવી છે. કંપનીએ મુહૂર્ત મહોત્સવ નામથી એક સીમિત સમયની ઓફર શરૂ કરી છે. બે દિવસ દરમિયાન નક્કી 90 મિનિટના શુભ મુહૂર્તમાં ગ્રાહક ખાસ તહેવાર કિંમત પર સીમિત સંખ્યામાં ગાડીઓ ખરીદી શકશે.

8 વર્ષની વોરંટી
વર્તમાન ગ્રાહકો માટે ઓલા ઇંસાઇડર્સ કમ્યુનિટીને આ મુહૂર્તમાં 5000 રૂપિયાનો વધારાનો ફાયદો મળશે. આ સિવાય કેટલાક S1 Pro અને S1 Pro+ સ્કૂટર મોડલ પર સીમિત સમય માટે 8 વર્ષની એક્સટેન્ડેડ વોરંટીની ઓફર પણ આપવામાં આવી રહી છે. એટલે કે માત્ર બાઇક નહીં, પરંતુ કંપનીની તમામ ઈલેક્ટ્રિક ગાડીઓની રેન્જ પર ઓફર મળી રહી છે.

ઈલેક્ટ્રિક સ્કૂટરો પર પણ ઓફર
જે ગ્રાહક જૂના સ્કૂટરથી નવા મોડલ પર જવા ઈચ્છે છે, તેને નવી જનરેશન S1 ઈલેક્ટ્રિક સ્કૂટર અને રોડસ્ટર મોટરસાયકલ પર 50 હજાર રૂપિયા સુધીનો ફાયદો મળી શકે છે. તો જે વર્તમાન ગ્રાહક પોતાના નામથી બીજી ઓલા ગાડી ખરીદે છે, તેને 20 હજાર સુધીનો ફાયદો મળશે. તેમાં કેશબેક અને MoveOS પ્લેટફોર્મ દ્વારા સોફ્ટવેર અપડેટ સામેલ છે.
 

