/આવતીકાલથી સરકારી Aadhaar એપ બંધ, સરકારે જાહેર કરી નવી ગાઈડલાઈન !

mAadhaar App : જો તમારા ફોનમાં mAadhaar એપ છે, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે. સરકારે જાહેરાત કરી છે કે 30 જૂનથી mAadhaar એપ બંધ કરવામાં આવશે. તેની જગ્યાએ નવી આધાર એપ લાવવામાં આવી છે. UIDAIએ લોકોને શક્ય તેટલી વહેલી તકે નવી એપ ડાઉનલોડ કરવા વિનંતી કરી છે.
UIDAIએ તેના સત્તાવાર X એકાઉન્ટ પર જાહેરાત કરી છે કે mAadhaar એપ બંધ થઈ રહી છે. આનો અર્થ એ છે કે તેના પર હવે નવા અપડેટ્સ આવશે નહીં અને તેની સેવાઓ આખરે બંધ થઈ જશે. પરિણામે યુઝર્સને નવી આધાર એપ પર સ્વિચ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
કેવી હશે નવી આધાર એપ ?
નવી આધાર એપમાં જૂના વર્ઝનથી ઘણું અલગ છે અને તેમાં ઘણી નવી સુવિધાઓ શામેલ છે. એક મોટો ફેરફાર એ છે કે તમારે હવે દરેક જગ્યાએ તમારા આધાર કાર્ડની ફોટોકોપી આપવાની જરૂર રહેશે નહીં, તેના બદલે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે તમે એપ્લિકેશનના QR કોડનો ઉપયોગ કરીને તમારી ઓળખ આપી શકો છો.
નવી એપમાં ફેસ ઓથેન્ટિકેશન સિસ્ટમ પણ છે, જે તમને ઘણા કિસ્સાઓમાં ફક્ત તમારા ચહેરાનો ઉપયોગ કરીને તમારી ઓળખ ચકાસવાની મંજૂરી આપે છે. વધુમાં તમે એપ દ્વારા સીધા જ તમારા આધાર માટે બાયોમેટ્રિક લોકને ચાલુ અથવા બંધ કરી શકો છો, જે આધાર સંબંધિત છેતરપિંડીના જોખમને ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે.
UIDAI જણાવે છે કે નવી એપ તમારી પ્રાયવસીને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. જો કોઈ પરિસ્થિતિમાં ફક્ત તમારા નામ અને ઉંમરની જરૂર હોય, તો તમારે તમારો સંપૂર્ણ આધાર નંબર અથવા સંપૂર્ણ વિગતો શેર કરવાની જરૂર રહેશે નહીં, તમે જરૂરિયાતના આધારે પસંદગીપૂર્વક માહિતી શેર કરી શકો છો.
નવી આધાર એપ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવી ?
નવી એપ ડાઉનલોડ કરવા માટે એન્ડ્રોઇડ યુઝર્સે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર જવું પડશે અને આઇફોન યુઝર્સ એપલ એપ સ્ટોર પરથી આધાર એપ ડાઉનલોડ કરી શકે છે. એપના નામ અને લોગોની સાથે એપનો પબ્લિશર પણ ચેક કરો, આધાર નામનો ઉપયોગ કરીને ઘણી નકલી એપ છે જે તમારા એકાઉન્ટ સાથે ચેડા કરી શકે છે.
એપના નામ નીચે પબ્લિશર અથવા ડેવલપર વિભાગમાં UIDAI હોવું જરૂરી છે. કોઈપણ અન્ય આધાર-સંબંધિત એપ ડાઉનલોડ કરવાનું ટાળો, કારણ કે તેમાં માલવેર હોઈ શકે છે.
એપ ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી તમારા આધાર નંબર અને રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને લોગ ઇન કરો. OTP અને ફેસ ઓથેન્ટિકેશન પૂર્ણ કર્યા પછી તમારું એકાઉન્ટ તૈયાર થઈ જશે.
સરકાર ભવિષ્યમાં આધાર-સંબંધિત મોટાભાગના કાર્યો આ નવી એપ દ્વારા હેન્ડલ કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. તેથી જો તમે તમારા મોબાઇલ પર આધાર એપ રાખો છો અથવા તેનો વારંવાર ઉપયોગ કરો છો, તો શક્ય તેટલી વહેલી તકે જૂની mAadhaar એપ્લિકેશનને બદલે નવી આધાર એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો.